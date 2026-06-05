La ganancia que Audi ha encontrado tras el veto a la aerodinámica activa en Mónaco

Montecarlo no es precisamente un circuito donde la eficiencia aerodinámica sea determinante, pero en el tobogán del Principado se prioriza la búsqueda de la máxima carga aerodinámica. Observando las primeras imágenes llegadas desde el pit lane del GP de Mónaco se aprecian las primeras novedades.

Audi ha hecho desaparecer en el alerón delantero de la R26 los mecanismos de la aerodinámica activa que hasta ahora estaban cubiertos por llamativas carcasas de carbono, optando por una sencilla fijación del primer flap que permite una eficaz reducción de la resistencia al avance.

La FIA, por motivos de seguridad, decidió prohibir en el Principado el uso del alerón móvil, temiendo que los monoplazas pudieran alcanzar velocidades máximas mucho más elevadas de lo habitual a la salida del túnel, en una zona donde las escapatorias son muy limitadas, especialmente en la chicane del puerto.

Audi R26: sono spariti i comandi dell'attuatore dell'ala mobile anteriore che c'erano fino al GP del Canada Foto di: Getty Images

Los técnicos de Hinwil, una vez fijados los perfiles móviles, han aprovechado la oportunidad para obtener una pequeña ventaja aerodinámica, limpiando el perfil principal del sistema de accionamiento del actuador y creando una pequeña hendidura que incluso permite aumentar la carga vertical.

El equipo dirigido por Mattia Binotto confía mucho en la cita de Montecarlo. El monoplaza diseñado por James Key tiene la ambición de volver a la zona de puntos después de cuatro carreras en las que no ha sido capaz de sumar para la clasificación del Mundial de Constructores.

La R26 solo ha conseguido hasta ahora dos puntos, ambos en Australia gracias a Gabriel Bortoleto. Dado que el monoplaza se adapta muy bien a las curvas lentas y que en el Principado la unidad de potencia tiene una influencia menor, es razonable pensar que en Hinwil esperan dar un impulso a su temporada.