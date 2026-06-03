Horarios de F2 y F3 en Mónaco y cómo verlo, con dos particularidades

Después de su estreno en norteamérica, la Fórmula 2 continúa este fin de semana del 5 al 7 de junio junto a la Fórmula 1 en el GP de Mónaco, que además vivirá la segunda ronda del 2026 de Fórmula 3, que regresa para su segunda ronda desde la disputada hace tres meses.

El conflicto bélico en Oriente Medio obligó a la F2 a cancelar las rondas en Bahrein y Arabia Saudí y las sustituyó con Miami y Mónaco, mientras que la F3 no sustituyó la de Arabia cancelada.

Mira a qué hora es la clasificación de F2 y F3 de Mónaco, a qué hora la carrera sprint de F2 y F3 el sábado en Mónaco y a qué hora la carrera principal del domingo tanto de F2 como de F3 en Mónaco y apunta cómo verlo todo.

Horarios de Fórmula 2 en Mónaco para España

Libres de F2 de Mónaco: jueves a las 15:00h

Clasificación de Fórmula 2 de Mónaco: viernes a las 15:10h el Grupo A y a las 15:34h el Grupo B

A qué hora es el sábado la carrera sprint de Fórmula 2 de Mónaco: a las 14:15h (30 vueltas)

A qué hora es el domingo la carrera principal de Fórmula 2 de Mónaco: a las 09:25h (42 vueltas)

Horarios de Fórmula 3 en Mónaco para España

Libres de Fórmula 3 de Mónaco: jueves a las 13:25h

Clasificación de Fórmula 3 de Mónaco: viernes a las 11:05h el Grupo A y 11:29h el Grupo B

A qué hora es el sábado la carrera sprint de Fórmula 3 de Mónaco: a las 10:45h (23 vueltas)

A qué hora es la carrera principal de Fórmula 3 de Mónaco: domingo a las 07:45h (27 vueltas)

Antes de nada, hay que revelar cuáles son las dos particularidades que tiene el fin de semana de Mónaco para la F2 y para la F3.

La primera es que la acción arranca con una sesión de entrenamientos libres de F3 y F2 el jueves, en lugar del viernes. Se debe a asuntos logísticos y de espacio, y no es algo tan extraño, ya que en el pasado, aunque por otras razones, la F1 hacía sus entrenamientos libres el jueves, dejando libre el viernes.

La otra peculiaridad de la F2 y F3 en Mónaco es el viernes, ya que la clasificación se disputa en dos turnos, con la parrilla dividida en Grupo A y Grupo B, para luego combinar los tiempos de ambos grupos y dejar formadas las parrillas de salida.

La clasificación de Fórmula 3 en Mónaco es la primera sesión del sábado, a las 11:05h el Grupo A y a las 11:29h el Grupo B. La clasificación de la F2 en Mónaco es después de la FP1 de Fórmula 1, con el Grupo A el viernes a las 15:10h y el Grupo B a las 15:34h, antes de la FP2 de la Fórmula 1.

La carrera sprint de Fórmula 3 en Mónaco es el sábado a las 10:45h, a 23 vueltas, como primera sesión del día, antes de la FP3 de la Fórmula 1.

La carrera sprint de la Fórmula 2 en Mónaco es el sábado a las 14:15h a 30 vueltas, entre la FP3 y la clasificación de la Fórmula 1.

La carrera principal de F3 en Mónaco es el domingo a las 07:45h a 27 vueltas, como primera sesión del día. Y la carrera principal de F2 en Mónaco es el domingo a las 09:25h a 42 vueltas.

Además de la Fórmula 1, la Fórmula 2 y la Fórmula 3 el circuito de Montecarlo acoge este fin de semana también la Porsche Mobil 1 Supercup, con su clasificación el viernes a las 18:45h y su carrera el domingo a las 11:45h.

Cómo ver la clasificación y carreras de F2 y F3 de Mónaco en España por la tele o seguirlo en directo

Para ver la F2 y F3 en Mónaco, y el resto de la temporada, tendrás que contratar DAZN F1, o bien con el Plan Motor de DAZN, o bien mediante el Paquete Motor de Movistar + o el DAZN Motor de Vodafone TV.

En DAZN F1 podrás ver la clasificación del viernes de F2 y F3, las carreras del sábado al sprint y la carrera principal de F3 y F2 en Mónaco el domingo.

A cuántas vueltas se disputan las carreras de F2 y F3 en Mónaco

La carrera sprint de Fórmula 3 en mónaco el sábado a las 10:45h es a 23 vueltas o 40 minutos + 1 vuelta. La carrera sprint de F2 en Mónaco es el sábado a las 14:15h a 30 vueltas o 45 minutos + 1 vuelta.

La carrera principal de F3 en Mónaco es el domingo a las 07:45h a 27 vueltas o 45 minutos + 1 vuelta y la carrera principal de F2 en Mónaco es el domingo a las 09:25h a 42 vueltas o 60 minutos + 1 vuelta.

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos 1 G. Minì MP Motorsport 57 2 R. Câmara Invicta Racing 36 3 N. Tsolov Campos Racing 35 4 M. Stenshorne Rodin Motorsport 35 5 N. León Campos Racing 33 6 L. Van Hoepen Trident 33 7 A. Dunne Rodin Motorsport 30 8 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 24 9 R. Miyata Hitech Racing 22 10 J. Duerksen Invicta Racing 16

Cómo llega el campeonato de F3 a Mónaco después de una carrera

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos 1 U. Ugochukwu Campos Racing 25 2 B. del Pino Van Amersfoort Racing 18 3 F. Slater Trident 18 4 T. Kato ART Grand Prix 16 5 E. Deligny Van Amersfoort Racing 12 6 M. Gładysz ART Grand Prix 10 7 B. Benavides AIX Racing 6 8 P. Clerot Rodin Motorsport 4 9 B. Badoer Rodin Motorsport 3 10 N. Strømsted Trident 2

Pilotos y equipos de Fórmula 2 en Mónaco

*En negrita, los debutantes este año

Pilotos y equipos de Fórmula 3 en Mónaco

Equipo Piloto 2026 Piloto 2026 Piloto 2026 Prema James Wharton Louis Sharp Enzo Deligny Trident Noah Stromsted Freddie Slater Matteo de Palo ART Taito Kato Kanato Le Maciej Gladysz Campos Theopile Nael Ugo Ugochukwu Ernesto Rivera Hitech Jin Nakamura Michael Shin Fionn McLaughlin MP Tukka Taponen Mattia Colnaghi Alessandro Giusti Van Amersfoort Bruno del Pino Hiyu Yamakoshi Jesse Carrasquedo Jr Rodin Christian Ho Brando Badoer Pedro Clerot Aix Brad Benavides Yevan David Fernando Barrichello Dams Nicola Lacorte Gerrard Xie Nandhavud Bhirombhakd

*En negrita, los debutantes este año

*En cursiva, los que cambiaron de equipo para este año