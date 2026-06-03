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FIA F2 Mónaco

Horarios de F2 y F3 en Mónaco y cómo verlo, con dos particularidades

Apunta los horarios de cada sesión del fin de semana de Fórmula 2 y de Fórmula 3 en el GP de Mónaco, en el circuito urbano de Montecarlo, y cómo seguirlo o verlo en directo.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Alex Dunne, Rodin Motorsport, Victor Martins, ART Grand Prix en la salida

La salida de la carrera de F2 2025 en Mónaco

Foto de: Formula Motorsport Ltd

Después de su estreno en norteamérica, la Fórmula 2 continúa este fin de semana del 5 al 7 de junio junto a la Fórmula 1 en el GP de Mónaco, que además vivirá la segunda ronda del 2026 de Fórmula 3, que regresa para su segunda ronda desde la disputada hace tres meses.

El conflicto bélico en Oriente Medio obligó a la F2 a cancelar las rondas en Bahrein y Arabia Saudí y las sustituyó con Miami y Mónaco, mientras que la F3 no sustituyó la de Arabia cancelada.

Mira a qué hora es la clasificación de F2 y F3 de Mónaco, a qué hora la carrera sprint de F2 y F3 el sábado en Mónaco y a qué hora la carrera principal del domingo tanto de F2 como de F3 en Mónaco y apunta cómo verlo todo.

Monaco Horarios de Fórmula 2 en Mónaco para España Spain

  • Libres de F2 de Mónaco: jueves a las 15:00h
  • Clasificación de Fórmula 2 de Mónaco: viernes a las 15:10h el Grupo A y a las 15:34h el Grupo B 
  • A qué hora es el sábado la carrera sprint de Fórmula 2 de Mónaco: a las 14:15h (30 vueltas) 
  • A qué hora es el domingo la carrera principal de Fórmula 2 de Mónaco: a las 09:25h (42 vueltas) 

Monaco Horarios de Fórmula 3 en Mónaco para España Spain

  • Libres de Fórmula 3 de Mónaco: jueves a las 13:25h 

  • Clasificación de Fórmula 3 de Mónaco: viernes a las 11:05h el Grupo A y 11:29h el Grupo B

  • A qué hora es el sábado la carrera sprint de Fórmula 3 de Mónaco: a las 10:45h (23 vueltas) 

  • A qué hora es la carrera principal de Fórmula 3 de Mónaco: domingo a las 07:45h (27 vueltas) 

Antes de nada, hay que revelar cuáles son las dos particularidades que tiene el fin de semana de Mónaco para la F2 y para la F3.

La primera es que la acción arranca con una sesión de entrenamientos libres de F3 y F2 el jueves, en lugar del viernes. Se debe a asuntos logísticos y de espacio, y no es algo tan extraño, ya que en el pasado, aunque por otras razones, la F1 hacía sus entrenamientos libres el jueves, dejando libre el viernes.

Mira:

La otra peculiaridad de la F2 y F3 en Mónaco es el viernes, ya que la clasificación se disputa en dos turnos, con la parrilla dividida en Grupo A y Grupo B, para luego combinar los tiempos de ambos grupos y dejar formadas las parrillas de salida.

La clasificación de Fórmula 3 en Mónaco es la primera sesión del sábado, a las 11:05h el Grupo A y a las 11:29h el Grupo B. La clasificación de la F2 en Mónaco es después de la FP1 de Fórmula 1, con el Grupo A el viernes a las 15:10h y el Grupo B a las 15:34h, antes de la FP2 de la Fórmula 1.

La carrera sprint de Fórmula 3 en Mónaco es el sábado a las 10:45h, a 23 vueltas, como primera sesión del día, antes de la FP3 de la Fórmula 1. 

La carrera sprint de la Fórmula 2 en Mónaco es el sábado a las 14:15h a 30 vueltas, entre la FP3 y la clasificación de la Fórmula 1.

La carrera principal de F3 en Mónaco es el domingo a las 07:45h a 27 vueltas, como primera sesión del día. Y la carrera principal de F2 en Mónaco es el domingo a las 09:25h a 42 vueltas.

Además de la Fórmula 1, la Fórmula 2 y la Fórmula 3 el circuito de Montecarlo acoge este fin de semana también la Porsche Mobil 1 Supercup, con su clasificación el viernes a las 18:45h y su carrera el domingo a las 11:45h.

Apunta también:

Cómo ver la clasificación y carreras de F2 y F3 de Mónaco en España por la tele o seguirlo en directo

Para ver la F2 y F3 en Mónaco, y el resto de la temporada, tendrás que contratar DAZN F1, o bien con el Plan Motor de DAZN, o bien mediante el Paquete Motor de Movistar + o el DAZN Motor de Vodafone TV.

En DAZN F1 podrás ver la clasificación del viernes de F2 y F3, las carreras del sábado al sprint y la carrera principal de F3 y F2 en Mónaco el domingo.

A cuántas vueltas se disputan las carreras de F2 y F3 en Mónaco

La carrera sprint de Fórmula 3 en mónaco el sábado a las 10:45h es a 23 vueltas o 40 minutos + 1 vuelta. La carrera sprint de F2 en Mónaco es el sábado a las 14:15h a 30 vueltas o 45 minutos + 1 vuelta.

La carrera principal de F3 en Mónaco es el domingo a las 07:45h a 27 vueltas o 45 minutos + 1 vuelta y la carrera principal de F2 en Mónaco es el domingo a las 09:25h a 42 vueltas o 60 minutos + 1 vuelta.

Cómo llega el campeonato de F2 a Mónaco después de tres carreras

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos
1
G. MinìMP Motorsport
 57
2
R. CâmaraInvicta Racing
 36
3
N. TsolovCampos Racing
 35
4
M. StenshorneRodin Motorsport
 35
5
N. LeónCampos Racing
 33
6
L. Van HoepenTrident
 33
7
A. DunneRodin Motorsport
 30
8
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
 24
9 JapanR. MiyataHitech Racing 22
10
J. DuerksenInvicta Racing
 16

Cómo llega el campeonato de F3 a Mónaco después de una carrera

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos
1
U. UgochukwuCampos Racing
 25
2
B. del PinoVan Amersfoort Racing
 18
3
F. SlaterTrident
 18
4
T. KatoART Grand Prix
 16
5
E. DelignyVan Amersfoort Racing
 12
6
M. GładyszART Grand Prix
 10
7 United StatesB. BenavidesAIX Racing 6
8
P. ClerotRodin Motorsport
 4
9
B. BadoerRodin Motorsport
 3
10
N. StrømstedTrident
 2

Pilotos y equipos de Fórmula 2 en Mónaco

Equipo

Piloto 2026

Piloto 2026

Invicta Racing

Paraguay Joshua Dürksen

Brazil Rafael Camara

Campos Racing

Bulgaria Nikola Tsolov

Mexico Noel León

MP Motorsport

Germany Oliver Goethe

Italy Gabriele Mini

Hitech TGR

Japan Ritomo Miyata

United States Colton Herta

Prema Racing

Colombia Sebastián Montoya

Spain Mari Boya

DAMS

Sweden Dino Beganovic

Poland Roman Bilinski

ART Grand Prix

India Kush Maini

ThailandTasanapol Inthraphuvasak

Rodin Motorsport

Ireland Alex Dunne

Norway Martinius Stenshorne

AIX Racing

United Kingdom Cian Shields

Brazil Emerson Fittipaldi

Trident

United Kingdom John Bennett

Netherlands Laurens van Hoepen

Van Amersfoort Racing

Argentina Nicolás Varrone

 Mexico Rafael Villagómez

*En negrita, los debutantes este año

Pilotos y equipos de Fórmula 3 en Mónaco

Equipo Piloto 2026 Piloto 2026 Piloto 2026
Prema

Australia James Wharton

 New Zealand Louis Sharp

France Enzo Deligny
Trident Denmark Noah Stromsted United Kingdom Freddie Slater

Italy Matteo de Palo 
ART Japan Taito Kato

Japan Kanato Le

 Poland Maciej Gladysz
Campos France Theopile Nael

United States Ugo Ugochukwu

 Mexico Ernesto Rivera
Hitech Japan Jin Nakamura Korea, Republic of Michael Shin Ireland Fionn McLaughlin
MP

Finland Tukka Taponen

 Italy Argentina Mattia Colnaghi France Alessandro Giusti
Van Amersfoort Spain Bruno del Pino Japan Hiyu Yamakoshi

Mexico Jesse Carrasquedo Jr
Rodin

Singapore Christian Ho 

Italy Brando Badoer

Brazil Pedro Clerot
Aix United States Brad Benavides Sri Lanka Yevan David Brazil Fernando Barrichello
Dams

Italy Nicola Lacorte

 China Gerrard Xie

Thailand Nandhavud Bhirombhakd

*En negrita, los debutantes este año

*En cursiva, los que cambiaron de equipo para este año

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