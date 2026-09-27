Alpine perdió la victoria en la carrera del WEC en Fuji porque "no quería sacrificar un coche"

Alpine afirma que perdió una victoria casi segura en la carrera de este domingo en Fuji porque no quiso "sacrificar" ninguno de sus coches en la última ronda de paradas.

El fabricante francés parecía encaminado a una victoria aplastante en la sexta prueba de la temporada del WEC, con sus dos prototipos A424 LMDh ocupando la primera y la segunda posición al entrar en la última hora.

Pero la salida del coche de seguridad en los últimos compases de la carrera, provocada por un violento accidente en el que se vio implicado el McLaren LMGT3 #58, cambió el rumbo de la prueba: Toyota repostó menos combustible en el TR010 #8 y optó por no montarle neumáticos nuevos para aupar a Ryo Hirakawa al liderato.

Alpine adoptó un enfoque mucho más conservador, llevando ambos coches a boxes al mismo tiempo y montando dos neumáticos nuevos para el sprint final hasta la meta.

Esto dejó al Alpine #35, pilotado por Charles Milesi, en tercera posición, por detrás del Toyota #8 y del BMW #15, mientras que el Alpine #36, que hasta entonces lideraba la carrera, cayó a la quinta posición, por detrás del Aston Martin #009.

Victor Martins remontó entonces varias posiciones al volante del coche #36 para situarse a la cola del Toyota de Hirakawa, pero finalmente se quedó a 0,591 segundos de la victoria en lo que fue el final más reñido de la historia del WEC.

Alpine A424 n.º 36 del Endurance Team Alpine: Jules Gounon, Victor Martins Foto: JEP

El director deportivo de Alpine, Nicolas Lapierre, afirmó que dieron prioridad al "espíritu de equipo" en la última ronda de paradas en boxes, convencidos de que podrían haber derrotado a Toyota si hubieran apostado todo por un solo coche.

"Es una sensación agridulce porque hemos subido el coche al podio y hemos sumado un número récord de puntos en el fin de semana, con 30 unidades", afirmó Lapierre.

"Pero, obviamente, [después de] haber tenido los dos coches en cabeza durante la mayor parte de la carrera, siempre es decepcionante no ganar".

"El factor clave fue la última salida del coche de seguridad. No queríamos sacrificar un coche, así que hicimos entrar a los dos a boxes al mismo tiempo y, por eso, perdimos tiempo y nos adelantaron varios coches".

"Al final, podríamos haber ganado la carrera y haber terminado muy por delante con el otro si lo hubiéramos sacrificado. Decidimos anteponer el espíritu de equipo y terminar con los dos coches juntos".

"Fue decisión mía, así que asumo la responsabilidad. Al final quedamos segundos, lo que sigue siendo un resultado muy bueno para el equipo, pero, por supuesto, es decepcionante no haber ganado hoy", concluyó Lapierre.

N.º 36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Victor Martins Foto: JEP