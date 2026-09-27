Alpine condena de nuevo el abuso en redes tras la polémica de Colapinto en Bakú

Alpine ha emitido un nuevo comunicado para condenar el abuso y los mensajes de odio en redes sociales tras el Gran Premio de Azerbaiyán, marcado por el accidente protagonizado por Franco Colapinto en la resalida de la carrera.

El piloto argentino cometió un error de frenada en la curva 1 e impactó contra el coche de su compañero Pierre Gasly, provocando de rebote también el abandono de Lando Norris.

El incidente, que dejó a Alpine sin un doblete en los puntos, fue asumido inmediatamente por Colapinto, quien pidió disculpas al equipo, a Gasly y a Norris. La FIA, además, le impuso una sanción de cinco posiciones en la parrilla para la próxima carrera.

Sin embargo, Norris criticó duramente a Colapinto y eso provocó una oleada de insultos y comentarios en las redes sociales. Por ello, más allá de las consecuencias deportivas, el equipo francés ha querido centrar la atención en la oleada de insultos y ataques personales que se produjo en redes sociales tras la carrera.

Comunicado oficial de Alpine tras la polémica de Bakú:

"Como equipo, creemos necesario volver a pronunciarnos sobre el odio y el abuso en internet tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo dirigido a uno de nuestros pilotos, sino también a miembros de la comunidad de la Fórmula 1, incluidos los medios de comunicación, y a nuestros rivales, a quienes respetamos, admiramos y con quienes disfrutamos compitiendo en la máxima categoría del automovilismo.Los errores ocurren cuando se compite al límite e, independientemente del resultado o el desenlace, nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos".

"Condenar los abusos en las redes sociales no va dirigido a ninguna afición en concreto ni a los seguidores de un equipo o piloto en particular; se trata de un problema universal que debe ser denunciado y reconocido por todos los aficionados a este deporte. Como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, condenamos enérgicamente la reacción de algunos aficionados en Internet y nos solidarizamos con la Fórmula 1, la FIA y los demás equipos en su voluntad de erradicar este fenómeno. Se ha convertido en algo habitual en las últimas carreras y no puede tolerarse".

"Sabemos que, como orgullosos participantes y partes interesadas en la F1, tenemos la responsabilidad de alzar la voz y contribuir a encontrar una solución. Seguiremos colaborando estrechamente con el promotor del campeonato, el titular de los derechos y el organismo rector para debatir formas de abordar el abuso online y fomentar la rivalidad deportiva sana, por la que la F1 es famosa y que la hace tan especial", concluye.

Dicho comunicado llega apenas un día después del accidente de Bakú, en un contexto en el que varios integrantes del paddock han recibido numerosos mensajes ofensivos en redes sociales tras el incidente.