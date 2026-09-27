Honda niega los problemas de motor denunciados por Alonso tras Bakú: "Todo está bien"
Honda asegura que el motor de Alonso no sufrió ningún problema en Bakú y confía en que la nueva unidad de potencia rinda hasta el final de temporada.
Shintaro Orihara, Director General de Pista y Jefe de Ingeniería de Honda Racing Corporation
Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
El fin de semana de Aston Martin en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 no pudo ir peor. Ambos pilotos empezaron con una sanción por cambio de motor, pero solo pudieron clasificar 19º y 21º, antes abandonado ambos en la carrera antes de la vuelta 20.
Además, la nueva unidad de potencia Honda de Fernando Alonso sufrió un problema el jueves durante los entrenamientos y, de nuevo en la carrera, el asturiano se quejó de "falta de potencia anómala" que volvió a poner el foco en el motorista japones.
Sin embargo, tras la carrera en Bakú, Shintaro Orihara, director de Honda en la Fórmula 1, aseguró que no había ningún problema en la unidad de potencia del piloto español.
"Con los datos que tenemos ahora, que los hemos comprobado todos, por ahora el motor está bien, no encontramos ningún problema en los datos. Revisaremos cuidadosamente el trabajo de mantenimiento y también los datos que recibimos de la fábrica, y ellos también lo revisarán cuidadosamente", explicó.
Eso sí, el japonés también reconoció que estudiarán todavía más "cuidadosamente" los datos durante los próximos días en busca de cualquier posible error.
"Así que por ahora no tenemos ningún problema, pero lo miraremos cuidadosamente. Tenemos que revisar cuidadosamente la potencia del motor, también la gestión de energía y quizá el GPS", dijo.
Persistiendo con las dudas sobre el nuevo motor que Fernando Alonso montó en Bakú, se le preguntó a Shintaro Orihara si dicha unidad de potencia estaba en condiciones de seguir funcionando a su máximo rendimiento de cara a las próximas carreras.
"Sí, introdujimos un motor nuevo. Luego, en la FP2, encontramos señales irregulares en nuestro sistema de aceite. Luego, decidimos no sacarlo para protegerlo e hicimos una inspección después de la sesión. Encontramos la causa y reemplazamos las piezas".
"Luego, en la FP3, en la clasificación y en la carrera, no hemos visto ningún problema en el motor. Así que creo que el nuevo motor está en buen estado", dijo.
Y concluyó con una afirmación bastante optimista por parte de Honda visto lo visto esta temporada en la Fórmula 1: "Es un motor nuevo para el resto de la temporada".
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
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