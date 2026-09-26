¡Russell gana a Verstappen por 0.1s!; doble KO para Aston y gran error de Colapinto

El GP de Azerbaiyán de F1 2026 empezó siendo una carrera menos emocionante de lo esperado, pero dos Safety Car lo animaron. Sin embargo, ni siquiera dos reinicios alteraron a George Russell, que con un Mercedes superior dominó desde la pole para ganar por tercera vez este año. Lo hizo con Max Verstappen detrás, a solo una décima (sí, 0.001s).

Los Red Bull fueron los grandes animadores en las primeras vueltas y consiguieron un gran resultado, aunque no habían podido con Oscar Piastri hasta los reinicios: Max Verstappen le pasó en el primero para terminar en segunda posición e Isack Hadjar en el segundo, cuando el australiano falló y cayó al fondo del pelotón desde la tercera plaza.

Detrás del francés de Red Bull, podio en su regreso después de tres carreras fuera por lesión, estuvieron los Ferrari, en tierra de nadie, aunque hubo un piloto entre Charles Leclerc, cuarto y Lewis Hamilton sexto.

Fue una carrera extraña para el lider Andrea Kimi Antonelli, que no pudo remontar tan rápido como en Monza pero que acabó quinto después de pasar a Hamilton y de aprovechar errores ajenos, aunque perdió con su compañero y rival 15 puntos para ver reducido su colchón a 66 puntos.

Si hubo dos Safety Car fue porque, en el reinicio del primero, Franco Colapinto se llevó por delante a Pierre Gasly que no pudo hacer nada por evitar a Lando Norris, eliminando en una sola acción a tres pilotos que estaban en los puntos.

El desastre de los Alpine lo aprovecharon los Haas F1, con Esteban Ocon octavo y Oliver Bearman noveno, y también terminaron en los puntos octavo Arvid Lindblad (séptimo, milésimas por delante de Ocon) y Carlos Sainz décimo. Después de un buen viernes que acabó ensombrecido con la sanción excesiva de la FIA que le mandaba de 9º a 14º, el Williams no permitió al madrileño brilltar este sábado y además tuvo muy mala suerte cuando paró en boxes antes de que su compañero se estrellara provocando un Safety Car que permitió parar a sus rivales sin castigo.

Gracias a su adelantamiento a Nico Hulkenberg en las últimas vueltas, sumó un punto, terminando con el alemán pegado a él.

La carrera de Aston Martin volvió a acabar antes de tiempo. Lance Stroll tuvo que estacionar el coche en la vuelta 9, y Fernando Alonso vivió un suplicio sin poder batir claramente al Cadillac de Valtteri Bottas (y a medio minuto del otro Cadillac), hasta que retiró el coche en la vuelta 21.

Resultados del GP de Azerbaiyán 2026 de F1

Resumen del GP de Azerbaiyán 2026 de F1: así fue la carrera

La salida del GP de Azerbaiyán de F1 esta vez fue tensa pero con mucha cautela, y todos se respetaron. Russell mantuvo el liderato sin problemas pese a salir con medios, y Piastri logró defender la segunda plaza de un Leclerc al que luego amenazaron sin éxito Norris y Hadjar. Verstappen adelantó a Gasly. El líder Antonelli se lo tomaba con calma y de hecho perdía un puesto, 17º. Por parte de los españoles, Sainz perdió dos posiciones en la arrancada y Alonso ganó una. Luego, Verstappen pasó a Hamilton en la vuelta 2 y con rebufo y en la vuelta 3, Hadjar recuperó la posición que Norris le había quitado en la salida.

Acto seguido Verstappen también dio cuenta de Norris, mientras Hadjar intentaba lo propio con Leclerc, demostrando que los Red Bull volaban. En el inicio de la vuelta 4, Hadjar atacó y parecía pasar a Leclerc, pero el monegasco fue duro y casi se tocaron. Luego ya no pudo defenderse más y el francés le adelantó. Un poco más tardó Verstappen, pero lo pudo hacer y en la vuelta 6 estaban los dos Red Bull detrás de Piastri.

Antes de lanzarse a por el McLaren, a Hadjar le sugirieron dejar pasar a Verstappen, y el holandés pasó a perseguir al australiano. En la vuelta 9, Lance Stroll tuvo que aparcar su Aston Martin, y por un momento se esperó un Virtual Safety Car. Sin embargo, rápidamente dejó el Aston en una escapatoria fuera del trazado y no hubo neutralización. Pasaron las vueltas y Verstappen no se acercaba lo suficiente.

Un error de Norris en la vuelta 17 permitió a Hamilton robarle la sexta posición. Al final de vuelta 21, Alonso entró en boxes, y parecía que para quitarse de delante a un Valtteri Bottas con el que había batallado hasta entonces, pero pidió por radio retirarse y no salió de ahí. Quizás dormido sin emoción, Russell se despistó y rozó el muro de la curav 15, aunque sin mayor drama. En la vuelta 27, Hadjar ya amenazó a Verstappen, y el equipo le dijo por radio que no se tocaran.

Norris se salió de pista y tras ello le pasaron Gasly y Antonelli, pero el golpe que muchos esperaban llegó en la vuelta 31, con accidente de Alex Albon. El Safety Car permitió parar a todos (Sainz lo hizo por segunda vez, tras la mala suerte de haber parado antes) aunque Lawson y Hulkenberg lo hicieron una vuelta después que el resto.

La carreras se relanzó en la vuelta 35 de 51. Russell gestionó bien el reinicio pero Verstappen robó la cartera a Piastri. sin embargo, el mayor problema llegó detrás, con un accidente entre los dos Alpine y Lando Norris. Eso hizo salir de nuevo el Safety Car, y Dirección de Carrera obligó a pasar por el pitlane a todos.

La carrera se reanudó en la vuelta 39, pero Verstappen no pudo sorprender a Russell. Detrás, Hadjar atacó tanto a Piastri, que se salió de pista en la curva de la segunda vuelta tras el reinicio, perdiendo posición con casi todos, pasando de tercero a 14º.

Verstappen se pegó a Russell, que parecía dominar el ritmo según quería, y de hecho continuó delante del tetracampeón hasta la meta, aunque por un suspiro. De hecho la carrera acabó con banderas amarillas en una parte de la pista, tras estrellar Valtteri Bottas el Cadillac.