Alonso revela un problema "anómalo" de Honda que arruinó su carrera en Bakú

La carrera de Fernando Alonso en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la F1 acabó antes de tiempo debido a otro problema en su unidad de potencia Honda. Sin embargo, durante las 20 vueltas que duró en acción, el asturiano ya acusó dicho contratiempo con una alarmante falta de velocidad en recta.

Nada más acabar la carrera en Bakú, el bicampeón español de Fórmula 1 reconoció que en la primera vuelta las cosas fueron bien, adelantando a Sergio Pérez y Valtteri Bottas, pero que no tardó en caer a causa de un problema con el motor que desencadenó una gran pérdida de potencia en las rectas, mayor de lo habitual.

"Adelanté a los dos Cadillac, luego Sergio me adelantó a mí y se alejó. Y después estuve luchando con Valtteri durante unas cuantas vueltas. Creo que nos adelantamos y nos volvimos a adelantar unas cinco o seis veces. Y sí, al final tuvimos que parar".

"Sospechábamos que había un problema con el motor. Nos falta velocidad en la recta, pero hoy era algo anómalo y tenemos que analizarlo para ver por qué".

Cuando le dijeron que el abandono de su compañero Lance Stroll se debió a un problema de presión de agua, Alonso no descartó que hubiese sucedido lo mismo en su coche.

"Podría ser. No vi ninguna alarma, ¿sabes? Todo funcionaba bien, pero empecé a perder mucho en la recta, como 1,5 segundos. Así que fue, como he dicho, algo anómalo", dijo.

La situación no mejora y el panorama no parece mucho más halagüeño para el resto de la presente temporada. Sin embargo, Alonso, lejos de frustrarse, prefiere seguir presionando e intentando ayudar, sobre todo, a Honda.

"Creo que estamos haciendo nuestra parte del trabajo, que consiste en ayudar al equipo a intentar comprender cómo ganar velocidad en las curvas".

"Cuando pisamos el acelerador y estamos en la recta, tenemos que confiar en Honda y en que vaya mejorando cada vez más. Este año hemos dado un paso adelante con la mejora del motor. Pero, obviamente, no es suficiente y tenemos que seguir trabajando", finalizó.

Fernando Alonso, Aston Martin Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images