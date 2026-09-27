Antonelli perdió 10 puntos de carga aerodinámica en Bakú tras un toque con Bearman

En el Gran Premio de Azerbaiyán, Kimi Antonelli vivió el "peor fin de semana del año", tal y como él mismo lo definió al término de la carrera, ya que estuvo marcado por un problema hidráulico el viernes que le hizo perder una hora de entrenamientos.

Luego, el sábado, debido al menor tiempo que había pasado en el coche el día anterior, probablemente calculó mal el agarre en la curva 1 en la Q1 y le faltó un punto de referencia, claro, lo que le hizo que chocase contra el muro interior y puso fin a su clasificación.

Esto le hizo salir en la 16ª posición, en un fin de semana en el que George Russell fue el absoluto dominador. Kimi sabía que no podía asumir riesgos de cierto nivel: ahora hay que pensar en la clasificación del mundial, algo mucho más importante que una o dos victorias más o menos. Y los 81 puntos de ventaja eran un colchón muy tentador para arriesgar de más y tirarlo todo por la borda.

Por eso Antonelli decidió simplemente aprovechar las características y el potencial de su Mercedes para remontar hasta donde pudo y limitar los daños de forma admirable.

"Creo que habréis podido ver que Kimi era un poco más lento que el ritmo de Russell, incluso cuando tuvo la oportunidad de correr con aire limpio, sin ningún coche delante. Esto se debe a que George ha hecho un gran fin de semana, pero también a que no tenía un buen feeling con el coche», declaró Bradley Lord, subdirector del equipo Mercedes.

Sin embargo, no todo se debió al famoso "feeling", ya que tal y como admitió luego Lord, Antonelli no salió del todo indemne de la curva 1 tras la resalida en la que Colapinto provocó un múltiple accidente. El italiano fue golpeado en el costado izquierdo por la rueda delantera derecha del Haas de Oliver Bearman, con el W17 sufriendo daños importantes en la zona de los bargeboards.

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Antonelli tuvo el mérito de mostrarse muy prudente en la resalida tras el primer coche de seguridad. Incluso prefirió perder posiciones para asegurarse de que pasaba por el embudo de la curva 1 sin sufrir daños, y eso le salió razonablemente bien.

"Tuvo la intuición de evitar el accidente en la curva 1 al reanudarse la carrera. Varios monoplazas asumieron más riesgos y se salieron. Él se las apañó para pasar, aunque sufrió algunos daños causados por un Haas (el de Bearman). Esto ofrece una imagen bastante realista de lo que vimos en la carrera", dijo Lord.

Según la información recabada por Motorsport.com, Mercedes ha estimado una pérdida de unos 10 puntos de carga aerodinámica en el W17 de Antonelli, lo que probablemente le obligó a rodar con un coche desequilibrado y a perder unas dos décimas por vuelta. Si tenemos en cuenta este dato, la remontada del piloto italiano fue, aun así, de gran nivel, sobre todo por el acierto en sus decisiones durante la carrera y la capacidad para interpretar las situaciones, lo que le llevó a perder menos puntos de lo previsto.

Así, Antonelli logró remontar hasta la quinta posición, quedándose a solo tres décimas de superar a Charles Leclerc en la línea de meta. Pero no pasa nada. La ventaja en puntos sobre Russell sigue siendo de 66 y, dentro de unos días, en el GP de Bahrein en Malasia, tendrá una nueva oportunidad.