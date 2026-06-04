¿Por qué los entrenamientos libres de Mónaco F1 eran en jueves y ya no?

Los entrenamientos libres del GP de Mónaco hasta la temporada 2021 eran el jueves, lo cual, pese a que era una tradición histórica, siguió generando confusiones cada año. Los pilotos hablaban de que tuvieron un "buen viernes", y los periodistas caían en el error de hablar de "ayer" en la jornada de clasificación del sábado para referirse a los Libres 1 y a los Libres 2 que en realidad era "anteayer".

Los horarios para este fin de semana en Mónaco: Fórmula 1 Horarios del GP de F1 de Mónaco y cómo verlo; vuelven las horas habituales

Pero, aunque todos saben que en Montecarlo se rodaba el jueves y que el viernes los pilotos no tenían actividad sobre el asfalto: ¿por qué ocurría eso en realidad?

Desde sus inicios, el Gran Premio de Mónaco se llevaba a cabo tradicionalmente el fin de semana después del Día de la Ascensión. Dado que esa festividad tiene lugar un jueves, era lógico disputar los entrenamientos esa misma jornada. Primero, porque más personas podían ir a ver la Fórmula 1 al ser un día de vacaciones, y segundo, porque así el tráfico comercial del viernes no se veía afectado. Al fin y al cabo, el gran premio se disputa en las calles de la ciudad.

Desde hace algunos años, el fin de semana de carreras y el Día de la Ascensión no siempre han coincidido. Sin embargo, los organizadores habían mantenido la tradición de que el viernes no hubiera libres de F1, hasta 2021. La gran ventaja de eso era que si las calles estaban abiertas durante al menos medio día del viernes (la Fórmula 2 y Fórmula 3 sí ruedan el jueves), los hoteles, por ejemplo, podían llenar sus almacenes para el fin de semana durante la jornada.

Además, el programa del gran premio, que se había extendido siempre a cuatro días (en lugar de los tres que tiene el resto) facilitaba el funcionamiento. Los descansos entre sesiones eran inevitablemente más largos en Mónaco que en otros lugares. Se debe simplemente a que no todas las categorías pueden acomodarse cerca del paddock de Fórmula 1 porque no hay suficiente espacio. Así que se utilizaban las plazas de aparcamiento en el estadio de tenis, así como el aparcamiento subterráneo cerca del Foro Grimaldi, en el puerto.

El viernes no es día festivo oficial, pero las escuelas en Mónaco permanecen cerradas. Además, cualquier persona que había disfrutado del jueves hasta altas horas podía dormir en paz cuando no había F1 el viernes en Mónaco. Aunque los pilotos tenían la agenda llena de actos, Lewis Hamilton, por ejemplo, reveló hace años que sus primeros compromisos no arrancaban hasta las tres de la tarde del viernes. Y, por la noche, se celebra el famoso desfile de moda.

Aunque el 'Gran Circo' celebra el fin de semana de Mónaco como un evento social con carreras, muchos monegascos desaparecen de allí durante el fin de semana o bien a sus fincas o a casas de amigos y conocidos. En lugar de quedarse a "sufrir" el ruido y el caos de la Fórmula 1, prefieren alquilar sus apartamentos y ganar una buena cantidad de dinero en pocos días.

A propósito de ello: hasta finales de la década de 1990, el Gran Premio de Mónaco empezaba a las 15:30h, según la leyenda, porque el Príncipe Rainiero no quería que le molestaran en su descanso del mediodía. Desde entonces, la hora de inicio se ha adaptado a otras carreras europeas. Ya que obviamente, para el sucesor de Rainiero, Alberto, no es tan importante la siesta en su cama real como para su padre...

¿Por qué ya Mónaco no hace sus entrenamientos libres de F1 los jueves?

La naturaleza de los campeonatos de F1 ha ido cambiando a temporadas cada vez más largas. Actualmente (salvo este año al cancelarse por la guerra las carreras de Bahrein y Arabia) hay 24 carreras de F1 al año, tres más que las 21 de 2016, seis más que las 18 de 2006, u ocho más que las 16 de 1996.

Con un calendario tan amplio, era realmente una necesidad reducir el GP de Mónaco, históricamente un gran premio de cuatro días, a uno normal de tres días, que permita a los equipos seguir su programa habitual de viajar a la pista para empezar los preparativos, sin tener que adelantar un día la llegada.

De hecho, hasta 2021, había una semana de descanso antes de Mónaco (normalmente Mónaco iba tras el GP de España), lo que hacía posible llegar antes al circuito. Pero aunque en 2026 Mónaco no ha tenido carrera la semana anterior, y marca el inicio de la parte europea de la temporada, en 2022 Mónaco iba justo tras España y en 2024 y 2025 formaba doblete justo tras Imola, lo que complicaba hacer un gran premio de cuatro días.