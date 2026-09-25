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Resumen de la jornada
WSBK

WSBK en Cremona - Lecuona lidera el viernes; Bulega empieza con dos caídas - Resumen y resultados

Mira los resultados y el resumen de cada sesión y carrera de la ronda de Cremona (Italia) del Mundial de Superbikes 2026, con Bulega buscando el título.

Redacción
Editado:
Lecuona, Cremona

El Mundial de Superbikes afronta este fin de semana, del 25 al 27 de septiembre, la décima y antepenúltima ronda de la temporada 2026, en un circuito de Cremona (Italia) que puede ver cómo el héroe local, Nicolò Bulega, se proclama campeón del mundo ante su público antes de dar el salto a MotoGP en 2027. 

Guarda este artículo para no perderte el resumen y los resultados de cada entrenamiento, Superpole y carrera, y los horarios de cada sesión de WSBK 2026 en Cremona.

Recuerda:

FP2 de WSBK en Cremona

Los Libres 2 del Mundial de Superbikes en Cremona volvieron a ser liderados, como por la mañana. El valenciano marcó un tiempo de 1:28.108 en el primer cuarto de hora de la sesión, y ya no le bajaron de ahí, completando un total de 24 giros durante el entreno.

Quien estaba llamado a plantarle cara era su compañero, Nicolò Bulega, pero repitiendo lo ocurrido en los Libres 1, sufrió un importante contratiempo, una caída. El italiano se fue al suelo cuando aún quedaba media hora, en la curva 8 de Cremona. Aunque salió por su propio pie, la moto quedó tocada y ya no volvió a salir a pista. Pese a todo, pudo finalizar segundo a dos décimas del español.

 

Alberto Surra, Sam Lowes, Tommy Bridewell y Yari Montella completaron un Top 6 completamente para Ducati este viernes. Álvaro Bautista fue undécimo, y Xavi Vierge 15º. El de Yamaha también se accidentó, sin consecuencias, a 3 minutos del final.

Resultados de la FP2 de WSBK en Cremona

FP2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1 Spain I. Lecuona Ducati 7 Ducati 24

1'28.108

   153.956
2 Italy N. Bulega Ducati 11 Ducati 7

+0.254

1'28.362

 0.254 153.513
3 Italy A. Surra Motocorsa Racing 67 Ducati 19

+0.461

1'28.569

 0.207 153.155
4 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 22

+0.680

1'28.788

 0.219 152.777
5 United Kingdom T. Bridewell Superbike Advocates 46 Ducati 21

+0.760

1'28.868

 0.080 152.639
6 Italy Y. Montella Barni Racing Team 5 Ducati 19

+0.771

1'28.879

 0.011 152.620
7 United States G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 31 Kawasaki 22

+0.805

1'28.913

 0.034 152.562
8 Portugal M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 88 BMW 21

+0.814

1'28.922

 0.009 152.547
9 Italy L. Baldassarri Team Go Eleven 34 Ducati 23

+0.904

1'29.012

 0.090 152.392
10 Italy A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 47 Bimota 18

+1.004

1'29.112

 0.100 152.221
Ver resultados

FP1 de WSBK en Cremona

La acción en Cremona arrancó con los Libres 1, que dominó Iker Lecuona por delante de su compañero en el Aruba.it, Nicolò Bulega. Ambos quedaron separados por poco más de una décima al final de los 45 minutos de sesión, con el valenciano imponiéndose con un tiempo de 1:28.331, mientras que el transalpino se quedó a solo 119 milésimas.

Cabe destacar que Bulega terminó la sesión con una caída en la curva 10, aunque pudo levantarse sin problemas. Lorenzo Baldassarri marcó un 1:28.582 a última hora para hacerse con la tercera posición.

 

Sam Lowes aseguró la cuarta plaza, a casi cinco décimas de Lecuona. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) vivió una sesión de altibajos, empezando con retraso mientras el equipo trabajaba en su Panigale V4 R antes de una caída en la curva 13 cuando quedaban 28 minutos. Álvaro Bautista empezó el fin de semana con el noveno mejor tiempo.

Resultados de la FP1 de WSBK 2026 en Cremona

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1 Spain I. Lecuona Ducati 7 Ducati 22

1'28.278

   153.660
2 Italy N. Bulega Ducati 11 Ducati 21

+0.119

1'28.397

 0.119 153.453
3 Italy L. Baldassarri Team Go Eleven 34 Ducati 21

+0.304

1'28.582

 0.185 153.132
4 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 21

+0.474

1'28.752

 0.170 152.839
5 Italy Y. Montella Barni Racing Team 5 Ducati 13

+0.569

1'28.847

 0.095 152.675
6 Italy A. Surra Motocorsa Racing 67 Ducati 17

+0.573

1'28.851

 0.004 152.669
7 United Kingdom A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 22 Bimota 17

+0.672

1'28.950

 0.099 152.499
8 United States G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 31 Kawasaki 19

+0.785

1'29.063

 0.113 152.305
9 Spain A. Bautista Barni Racing Team 19 Ducati 22

+0.801

1'29.079

 0.016 152.278
10 Italy A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 47 Bimota 20

+0.819

1'29.097

 0.018 152.247
Ver resultados

FP3 de WSBK en Cremona

Los Libres 3 de WorldSBK en Cremona serán el sábado, y durarán 20 minutos para prepararse para la lucha por la pole, de 09:40 a 10:00 horas de la mañana.

Resultados de la FP3 de WSBK en Cremona

Por disputar

Superpole de WSBK en Cremona

La décima Superpole de la temporada 2026 de WSBK, que decidirá al hombre de la pole para la Race 1 y la Superpole Race, será este sábado a las 11:15 horas de la mañana en Cremona, y una vez más durará 15 minutos.

Resultados de la Superpole de WSBK en Cremona

Por disputar

Carrera 1 de WSBK en Cremona

La Carrera 1 de WorldSBK en Italia, en el circuito de Cremona, será el sábado 26 de septiembre a partir de las 15:30 horas de la tarde. Será a 23 vueltas, y se repartirá el máximo de puntos, con 25 para el ganador, 20 para el segundo, 16 para el tercero, 13 para el cuarto, 11 para el quinto, y uno menos sucesivamente hasta el 15º, como en MotoGP.

Resultados de la Carrera 1 de WSBK en Cremona

Por disputar.

Carrera Superpole de WSBK en Cremona

La Superpole Race de WSBK en Cremona será el domingo, 27 de septiembre, a partir de las 11:10 de la mañana para España. Tendrá la misma parrilla que la Race 1, dará la mitad de puntos y será a 10 vueltas.

Resultados de la Carrera Superpole de WSBK en Cremona

Por disputar.

Carrera 2 de WSBK en Cremona

La Carrera 2 del Mundial de Superbikes en Cremona será el domingo, 27 de septiembre, a la misma hora que la carrera larga del sábado, las 15:30. Será a 23 vueltas, y el Top 9 de la parrilla saldrá de los resultados de la Carrera Superpole.

Resultados de la Carrera 2 de WSBK en Cremona

Por disputar

Así está el campeonato de WSBK antes de Cremona

Pos Piloto Puntos Australia Portugal Netherlands Hungary Czech Republic Spain Italy United Kingdom France
1 ItalyN. BulegaDucati 553 62 62 62 62 62 62 62 57 62
2 SpainI. LecuonaDucati 407 19 49 49 49 49 49 49 45 49
3 ItalyY. MontellaBarni Racing Team 247 26 4 18 34 39 10 39 41 36
4 United KingdomA. Lowesbimota by Kawasaki Racing Team 201 16 32 21 13 19 31 24 26 19
5 United KingdomS. LowesElf Marc VDS Racing Team 198 16 27 39 17 4 39 6 29 21
6 ItalyL. BaldassarriTeam Go Eleven 171 25 15 18 20 29 10 6 22 26
7 ItalyA. Bassanibimota by Kawasaki Racing Team 169 42 18 7 - 19 23 19 25 16
8 United StatesG. GerloffKawasaki WorldSBK Team 126 15 9 - 16 28 17 6 19 16
9 ItalyA. SurraMotocorsa Racing 120 11 1 1 21 22 16 23 - 25
10 SpainA. BautistaBarni Racing Team 119 19 8 32 22 - 11 7 8 12
11 PortugalM. OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 107 17 39 13 16 - - 12 9 1
12 ItalyA. LocatelliPata Maxus Yamaha 103 14 11 19 9 15 3 20 8 4
13 SpainX. ViergePata Maxus Yamaha 95 - 15 19 10 9 3 9 15 15
14 United KingdomT. MackenzieMGM Optical Express Racing 81 17 2 13 13 8 11 17 - -
15 United KingdomT. BridewellSuperbike Advocates 63 - 3 3 2 11 21 5 14 4
16 ItalyD. PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 55 16 15 10 5 - - - 2 7
17 AustraliaR. GardnerGRT Racing Team 53 3 9 4 7 3 4 8 7 8
18 ItalyS. ManziGRT Racing Team 34 2 5 1 7 7 6 6 - -
19 NetherlandsM. van der MarkROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 23 - - - - 5 11 7 - -
20 ThailandS. ChantraHonda HRC 10 - 1 - 1 - 2 4 - 2
21 JapanT. NagashimaHonda HRC 7 7 - - - - - - - -
22 United KingdomJ. ReaHonda HRC 6 - 4 - - - - - 2 -
23 United KingdomJ. DixonHonda HRC 5 - - - - - - - - 5
24 TurkeyB. SofuoğluMotoXRacing 4 1 - - 3 - - - - -
25
M. RatoMotoXRacing
 2 - - - 2 - - - - -
26 United KingdomR. VickersHonda HRC 1 1 - - - - - - - -
27
H. SoomerROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
   - - - - - - - - -
28 JapanY. KuniiHonda HRC   - - - - - - - - -
29
T. SmitsMotoXRacing
   - - - - - - - - -

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