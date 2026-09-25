WSBK en Cremona - Lecuona lidera el viernes; Bulega empieza con dos caídas - Resumen y resultados

El Mundial de Superbikes afronta este fin de semana, del 25 al 27 de septiembre, la décima y antepenúltima ronda de la temporada 2026, en un circuito de Cremona (Italia) que puede ver cómo el héroe local, Nicolò Bulega, se proclama campeón del mundo ante su público antes de dar el salto a MotoGP en 2027.

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FP2 de WSBK en Cremona

Los Libres 2 del Mundial de Superbikes en Cremona volvieron a ser liderados, como por la mañana. El valenciano marcó un tiempo de 1:28.108 en el primer cuarto de hora de la sesión, y ya no le bajaron de ahí, completando un total de 24 giros durante el entreno.

Quien estaba llamado a plantarle cara era su compañero, Nicolò Bulega, pero repitiendo lo ocurrido en los Libres 1, sufrió un importante contratiempo, una caída. El italiano se fue al suelo cuando aún quedaba media hora, en la curva 8 de Cremona. Aunque salió por su propio pie, la moto quedó tocada y ya no volvió a salir a pista. Pese a todo, pudo finalizar segundo a dos décimas del español.

Alberto Surra, Sam Lowes, Tommy Bridewell y Yari Montella completaron un Top 6 completamente para Ducati este viernes. Álvaro Bautista fue undécimo, y Xavi Vierge 15º. El de Yamaha también se accidentó, sin consecuencias, a 3 minutos del final.

Resultados de la FP2 de WSBK en Cremona

FP1 de WSBK en Cremona

La acción en Cremona arrancó con los Libres 1, que dominó Iker Lecuona por delante de su compañero en el Aruba.it, Nicolò Bulega. Ambos quedaron separados por poco más de una décima al final de los 45 minutos de sesión, con el valenciano imponiéndose con un tiempo de 1:28.331, mientras que el transalpino se quedó a solo 119 milésimas.

Cabe destacar que Bulega terminó la sesión con una caída en la curva 10, aunque pudo levantarse sin problemas. Lorenzo Baldassarri marcó un 1:28.582 a última hora para hacerse con la tercera posición.

Sam Lowes aseguró la cuarta plaza, a casi cinco décimas de Lecuona. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) vivió una sesión de altibajos, empezando con retraso mientras el equipo trabajaba en su Panigale V4 R antes de una caída en la curva 13 cuando quedaban 28 minutos. Álvaro Bautista empezó el fin de semana con el noveno mejor tiempo.

Resultados de la FP1 de WSBK 2026 en Cremona

FP3 de WSBK en Cremona

Los Libres 3 de WorldSBK en Cremona serán el sábado, y durarán 20 minutos para prepararse para la lucha por la pole, de 09:40 a 10:00 horas de la mañana.

Resultados de la FP3 de WSBK en Cremona

Por disputar

Superpole de WSBK en Cremona

La décima Superpole de la temporada 2026 de WSBK, que decidirá al hombre de la pole para la Race 1 y la Superpole Race, será este sábado a las 11:15 horas de la mañana en Cremona, y una vez más durará 15 minutos.

Resultados de la Superpole de WSBK en Cremona

Por disputar

Carrera 1 de WSBK en Cremona

La Carrera 1 de WorldSBK en Italia, en el circuito de Cremona, será el sábado 26 de septiembre a partir de las 15:30 horas de la tarde. Será a 23 vueltas, y se repartirá el máximo de puntos, con 25 para el ganador, 20 para el segundo, 16 para el tercero, 13 para el cuarto, 11 para el quinto, y uno menos sucesivamente hasta el 15º, como en MotoGP.

Resultados de la Carrera 1 de WSBK en Cremona

Por disputar.

Carrera Superpole de WSBK en Cremona

La Superpole Race de WSBK en Cremona será el domingo, 27 de septiembre, a partir de las 11:10 de la mañana para España. Tendrá la misma parrilla que la Race 1, dará la mitad de puntos y será a 10 vueltas.

Resultados de la Carrera Superpole de WSBK en Cremona

Por disputar.

Carrera 2 de WSBK en Cremona

La Carrera 2 del Mundial de Superbikes en Cremona será el domingo, 27 de septiembre, a la misma hora que la carrera larga del sábado, las 15:30. Será a 23 vueltas, y el Top 9 de la parrilla saldrá de los resultados de la Carrera Superpole.

Resultados de la Carrera 2 de WSBK en Cremona

Por disputar