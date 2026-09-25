WSBK en Cremona - Lecuona lidera el viernes; Bulega empieza con dos caídas - Resumen y resultados
Mira los resultados y el resumen de cada sesión y carrera de la ronda de Cremona (Italia) del Mundial de Superbikes 2026, con Bulega buscando el título.
El Mundial de Superbikes afronta este fin de semana, del 25 al 27 de septiembre, la décima y antepenúltima ronda de la temporada 2026, en un circuito de Cremona (Italia) que puede ver cómo el héroe local, Nicolò Bulega, se proclama campeón del mundo ante su público antes de dar el salto a MotoGP en 2027.
Guarda este artículo para no perderte el resumen y los resultados de cada entrenamiento, Superpole y carrera, y los horarios de cada sesión de WSBK 2026 en Cremona.
FP2 de WSBK en Cremona
Los Libres 2 del Mundial de Superbikes en Cremona volvieron a ser liderados, como por la mañana. El valenciano marcó un tiempo de 1:28.108 en el primer cuarto de hora de la sesión, y ya no le bajaron de ahí, completando un total de 24 giros durante el entreno.
Quien estaba llamado a plantarle cara era su compañero, Nicolò Bulega, pero repitiendo lo ocurrido en los Libres 1, sufrió un importante contratiempo, una caída. El italiano se fue al suelo cuando aún quedaba media hora, en la curva 8 de Cremona. Aunque salió por su propio pie, la moto quedó tocada y ya no volvió a salir a pista. Pese a todo, pudo finalizar segundo a dos décimas del español.
Alberto Surra, Sam Lowes, Tommy Bridewell y Yari Montella completaron un Top 6 completamente para Ducati este viernes. Álvaro Bautista fue undécimo, y Xavi Vierge 15º. El de Yamaha también se accidentó, sin consecuencias, a 3 minutos del final.
Resultados de la FP2 de WSBK en Cremona
FP2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|I. Lecuona Ducati
|7
|Ducati
|24
|
1'28.108
|153.956
|2
|N. Bulega Ducati
|11
|Ducati
|7
|
+0.254
1'28.362
|0.254
|153.513
|3
|A. Surra Motocorsa Racing
|67
|Ducati
|19
|
+0.461
1'28.569
|0.207
|153.155
|4
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|22
|
+0.680
1'28.788
|0.219
|152.777
|5
|T. Bridewell Superbike Advocates
|46
|Ducati
|21
|
+0.760
1'28.868
|0.080
|152.639
|6
|Y. Montella Barni Racing Team
|5
|Ducati
|19
|
+0.771
1'28.879
|0.011
|152.620
|7
|G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team
|31
|Kawasaki
|22
|
+0.805
1'28.913
|0.034
|152.562
|8
|M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|88
|BMW
|21
|
+0.814
1'28.922
|0.009
|152.547
|9
|L. Baldassarri Team Go Eleven
|34
|Ducati
|23
|
+0.904
1'29.012
|0.090
|152.392
|10
|A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team
|47
|Bimota
|18
|
+1.004
1'29.112
|0.100
|152.221
|Ver resultados
FP1 de WSBK en Cremona
La acción en Cremona arrancó con los Libres 1, que dominó Iker Lecuona por delante de su compañero en el Aruba.it, Nicolò Bulega. Ambos quedaron separados por poco más de una décima al final de los 45 minutos de sesión, con el valenciano imponiéndose con un tiempo de 1:28.331, mientras que el transalpino se quedó a solo 119 milésimas.
Cabe destacar que Bulega terminó la sesión con una caída en la curva 10, aunque pudo levantarse sin problemas. Lorenzo Baldassarri marcó un 1:28.582 a última hora para hacerse con la tercera posición.
Sam Lowes aseguró la cuarta plaza, a casi cinco décimas de Lecuona. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) vivió una sesión de altibajos, empezando con retraso mientras el equipo trabajaba en su Panigale V4 R antes de una caída en la curva 13 cuando quedaban 28 minutos. Álvaro Bautista empezó el fin de semana con el noveno mejor tiempo.
Resultados de la FP1 de WSBK 2026 en Cremona
FP1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|I. Lecuona Ducati
|7
|Ducati
|22
|
1'28.278
|153.660
|2
|N. Bulega Ducati
|11
|Ducati
|21
|
+0.119
1'28.397
|0.119
|153.453
|3
|L. Baldassarri Team Go Eleven
|34
|Ducati
|21
|
+0.304
1'28.582
|0.185
|153.132
|4
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|21
|
+0.474
1'28.752
|0.170
|152.839
|5
|Y. Montella Barni Racing Team
|5
|Ducati
|13
|
+0.569
1'28.847
|0.095
|152.675
|6
|A. Surra Motocorsa Racing
|67
|Ducati
|17
|
+0.573
1'28.851
|0.004
|152.669
|7
|A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team
|22
|Bimota
|17
|
+0.672
1'28.950
|0.099
|152.499
|8
|G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team
|31
|Kawasaki
|19
|
+0.785
1'29.063
|0.113
|152.305
|9
|A. Bautista Barni Racing Team
|19
|Ducati
|22
|
+0.801
1'29.079
|0.016
|152.278
|10
|A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team
|47
|Bimota
|20
|
+0.819
1'29.097
|0.018
|152.247
|Ver resultados
FP3 de WSBK en Cremona
Los Libres 3 de WorldSBK en Cremona serán el sábado, y durarán 20 minutos para prepararse para la lucha por la pole, de 09:40 a 10:00 horas de la mañana.
Resultados de la FP3 de WSBK en Cremona
Por disputar
Superpole de WSBK en Cremona
La décima Superpole de la temporada 2026 de WSBK, que decidirá al hombre de la pole para la Race 1 y la Superpole Race, será este sábado a las 11:15 horas de la mañana en Cremona, y una vez más durará 15 minutos.
Resultados de la Superpole de WSBK en Cremona
Por disputar
Carrera 1 de WSBK en Cremona
La Carrera 1 de WorldSBK en Italia, en el circuito de Cremona, será el sábado 26 de septiembre a partir de las 15:30 horas de la tarde. Será a 23 vueltas, y se repartirá el máximo de puntos, con 25 para el ganador, 20 para el segundo, 16 para el tercero, 13 para el cuarto, 11 para el quinto, y uno menos sucesivamente hasta el 15º, como en MotoGP.
Resultados de la Carrera 1 de WSBK en Cremona
Por disputar.
Carrera Superpole de WSBK en Cremona
La Superpole Race de WSBK en Cremona será el domingo, 27 de septiembre, a partir de las 11:10 de la mañana para España. Tendrá la misma parrilla que la Race 1, dará la mitad de puntos y será a 10 vueltas.
Resultados de la Carrera Superpole de WSBK en Cremona
Por disputar.
Carrera 2 de WSBK en Cremona
La Carrera 2 del Mundial de Superbikes en Cremona será el domingo, 27 de septiembre, a la misma hora que la carrera larga del sábado, las 15:30. Será a 23 vueltas, y el Top 9 de la parrilla saldrá de los resultados de la Carrera Superpole.
Resultados de la Carrera 2 de WSBK en Cremona
Por disputar
Así está el campeonato de WSBK antes de Cremona
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|N. BulegaDucati
|553
|62
|62
|62
|62
|62
|62
|62
|57
|62
|2
|I. LecuonaDucati
|407
|19
|49
|49
|49
|49
|49
|49
|45
|49
|3
|Y. MontellaBarni Racing Team
|247
|26
|4
|18
|34
|39
|10
|39
|41
|36
|4
|A. Lowesbimota by Kawasaki Racing Team
|201
|16
|32
|21
|13
|19
|31
|24
|26
|19
|5
|S. LowesElf Marc VDS Racing Team
|198
|16
|27
|39
|17
|4
|39
|6
|29
|21
|6
|L. BaldassarriTeam Go Eleven
|171
|25
|15
|18
|20
|29
|10
|6
|22
|26
|7
|A. Bassanibimota by Kawasaki Racing Team
|169
|42
|18
|7
|-
|19
|23
|19
|25
|16
|8
|G. GerloffKawasaki WorldSBK Team
|126
|15
|9
|-
|16
|28
|17
|6
|19
|16
|9
|A. SurraMotocorsa Racing
|120
|11
|1
|1
|21
|22
|16
|23
|-
|25
|10
|A. BautistaBarni Racing Team
|119
|19
|8
|32
|22
|-
|11
|7
|8
|12
|11
|M. OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|107
|17
|39
|13
|16
|-
|-
|12
|9
|1
|12
|A. LocatelliPata Maxus Yamaha
|103
|14
|11
|19
|9
|15
|3
|20
|8
|4
|13
|X. ViergePata Maxus Yamaha
|95
|-
|15
|19
|10
|9
|3
|9
|15
|15
|14
|T. MackenzieMGM Optical Express Racing
|81
|17
|2
|13
|13
|8
|11
|17
|-
|-
|15
|T. BridewellSuperbike Advocates
|63
|-
|3
|3
|2
|11
|21
|5
|14
|4
|16
|D. PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|55
|16
|15
|10
|5
|-
|-
|-
|2
|7
|17
|R. GardnerGRT Racing Team
|53
|3
|9
|4
|7
|3
|4
|8
|7
|8
|18
|S. ManziGRT Racing Team
|34
|2
|5
|1
|7
|7
|6
|6
|-
|-
|19
|M. van der MarkROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|23
|-
|-
|-
|-
|5
|11
|7
|-
|-
|20
|S. ChantraHonda HRC
|10
|-
|1
|-
|1
|-
|2
|4
|-
|2
|21
|T. NagashimaHonda HRC
|7
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|J. ReaHonda HRC
|6
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|23
|J. DixonHonda HRC
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|24
|B. SofuoğluMotoXRacing
|4
|1
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|
M. RatoMotoXRacing
|2
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|R. VickersHonda HRC
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|
H. SoomerROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|Y. KuniiHonda HRC
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|
T. SmitsMotoXRacing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Comparte o guarda este artículo
Horarios de WSBK en Magny-Cours 2026 y cómo ver por TV la ronda de Francia
WSBK en Donington Park - Bulega recupera el trono y Lecuona remonta en la Race 2
Vídeo: vuelve a ver la Race of Champions de Ducati con Márquez en carrera
Últimas noticias
Parrilla de la F1 en Bakú tras las sanciones (filas y posiciones): el líder, 16º
Hadjar sorprende en su regreso: "Sin perderme tres carreras, sería segundo"
Dura sanción de la FIA a Sainz para la parrilla de Bakú; Colapinto, beneficiado
Leclerc: "Mi punto fuerte en Bakú es rozar los muros, pero con este coche no puedo"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios