Audi homenajea a una leyenda en su decoración para el GP de Mónaco de F1

En el marco de su primera temporada en la Fórmula 1, Audi luce en Mónaco una decoración especial en la que cambia el rojo - en sus logotipos y en el capó del motor y la parte trasera de los pontones - por el amarillo. Un homenaje a una de las leyendas del automovilismo de entreguerras, el piloto italiano Tazio Nuvolari. ¿Y por qué amarillo? Porque era el color de los jerseis que solía llevar él.

Nuvolari, cuya carrera comenzó sobre dos ruedas al término de la Primera Guerra Mundial, emprendió posteriormente una larga y fructífera trayectoria en el automovilismo, en la que ganó un total de 24 grandes premios y varias carreras de resistencia míticas, como la Mille Miglia o las 24 Horas de Le Mans.

Es conocido por haber protagonizado los momentos de gloria de la marca Auto Union —marca de la que procede y de la que también deriva Audi— en la década de 1930, especialmente en los años inmediatamente anteriores a la guerra al volante de los Type D. Su carrera, que continuó tras el segundo conflicto mundial, concluyó en 1950, poco antes de que se creara el campeonato mundial de Fórmula 1.

Cabe destacar que este homenaje de Audi a un piloto legendario de su historia en el automovilismo tiene también un objetivo promocional, ya que el fabricante ha desvelado el Audi Nuvolari, su primer superdeportivo equipado con un sistema de propulsión híbrido de alto rendimiento.

"Con una potencia de 1 001 CV y una velocidad máxima superior a los 350 km/h, el Nuvolari está a punto de convertirse en el vehículo más potente y rápido de la historia de la marca de los cuatro aros", se puede leer en la página web de Audi. "Las entregas de este superdeportivo, limitado a 499 unidades, comenzarán durante el primer semestre de 2027».

Después de los cinco primeros grandes premios de la temporada 2026, la primera de Audi tras adquirir Sauber, el equipo es antepenúltimo en el campeonato de constructores, con solo los dos puntos que consiguió Gabriel Bortoleto en la primera carrera, en Australia.

¿Dará suerte esta decoración para volver a sumar, por segunda vez en el año?