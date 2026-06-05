Leclerc no se confía: "Mañana estaremos todos más cerca de lo que esperáis"

Primero por la mañana y segundo por la tarde, pero con la clara sensación de que Ferrari puede aspirar aquí a un resultado importante. Ese es el balance de la primera jornada en Mónaco para Charles Leclerc, quien, entre las calles de su casa, todavía no ha encontrado la clave para extraer esas últimas centésimas que, al menos este viernes, sí han sonreído a su compañero de equipo.

Al igual que en Canadá, el piloto de Ferrari también ha sufrido en Montecarlo molestos problemas de frenada que han limitado su confianza en la entrada de las curvas, un aspecto fundamental en el Principado. Si Montreal es un circuito más cercano a un trazado de tipo stop & go, en Mónaco existen varios puntos de inserción donde es necesaria una confianza total en los frenos, no solo para reducir la velocidad del monoplaza, sino también para afrontar la entrada en curva con la velocidad adecuada.

Unos problemas que inevitablemente han limitado su potencial, especialmente en la sesión de la tarde, a pesar de que el equipo sigue trabajando para encontrar una solución definitiva. Ya en Canadá, antes de la carrera, se sustituyó el material de frenos, pero evidentemente no fue suficiente, ya que la misma dificultad ha reaparecido también aquí en Mónaco.

"Por desgracia, llevo dos fines de semana con problemas de frenos y, en este momento, estoy teniendo muchas dificultades en ese aspecto. Estamos buscando una solución, pero hasta ahora no la hemos encontrado. Seguiremos trabajando en ello e intentaremos dar un paso adelante para mañana. En los Libres 2 simplemente perdí algo de confianza por ese motivo, pero estamos trabajando para solucionarlo", explicó el monegasco tras la segunda sesión de entrenamientos libres.

No es casualidad que el piloto de Ferrari protagonizara algunas pasadas de frenada a lo largo de la jornada, incluida una ya en su primera vuelta de los Libres 1, cuando los frenos aún estaban fríos. Sin embargo, es un aspecto que será necesario corregir de cara a mañana, porque en un circuito como Montecarlo la confianza representa la fina línea que separa la pole position de las barreras.

"Es una situación muy complicada, es una combinación de factores, y Mónaco obviamente no ayuda. Pero no tengo demasiada confianza en los frenos y por eso, en las dos últimas carreras, estoy cometiendo algunos errores más en las frenadas, con bloqueos incluidos. Todo se ha vuelto mucho más difícil".

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Está claro que en Mónaco las cosas pueden cambiar rápidamente, porque el verdadero límite solo aparecerá en las últimas vueltas de la Q3, cuando los pilotos busquen esas últimas centésimas. Sin embargo, las dos primeras sesiones del fin de semana han confirmado que Ferrari está realmente delante y tiene una oportunidad concreta de luchar por un gran resultado, ya que Montecarlo está potenciando los puntos fuertes de este monoplaza.

Observando los parciales, el equipo de Maranello ha marcado los mejores registros en los tres sectores y ha sido especialmente competitivo en el segundo, el más revirado y técnico. Es ahí donde el SF-26 consigue ser no solo preciso en la entrada de curva y estable en el paso por ella, sino también muy eficaz en la salida, algo que sus rivales ya esperaban gracias a su turbo más pequeño, un elemento que aquí puede ofrecer una ventaja en la respuesta a bajas revoluciones.

Sin embargo, Leclerc no quiso descartar a sus rivales y, de hecho, subrayó que espera una clasificación mucho más apretada de lo que podría parecer: "Red Bull, y especialmente Max, estuvieron muy cerca de nosotros en los Libres 2, así que espero que sean muy fuertes. También Mercedes, cuando consiga juntar todo en clasificación, estará muy cerca. Creo que será una clasificación muy ajustada, más de lo que la gente espera".