Russell no se sorprende por el dominio de Ferrari en Mónaco: "Llevamos viendo esto 10 años"

Hasta ahora, la temporada 2026 de Fórmula 1 parecía un paseo relativamente controlado para Mercedes. Carrera tras carrera, el equipo de Brackley había marcado la referencia y había convertido su potente paquete técnico en el rival a derrotar. Sin embargo, Mónaco siempre juega con reglas diferentes. Y este viernes, George Russell comprobó en primera persona que el Principado puede ser el escenario donde el dominio plateado encuentre su primer gran obstáculo.

Ferrari monopolizó las dos sesiones de entrenamientos libres con un contundente doblete. Primero fue Charles Leclerc y después Lewis Hamilton, pero el mensaje fue el mismo durante toda la jornada: los coches rojos tenían algo que el resto no podía igualar.

Russell, que ya había advertido antes de llegar al Principado que Ferrari sería el principal favorito, vio cómo sus predicciones se quedaban incluso cortas. "Esperábamos que Ferrari fuera el equipo a batir. Mucha gente pensó que simplemente estaba hablando, pero está claro que son el equipo a batir", aseguró el británico tras la segunda sesión.

El piloto de Mercedes también admitió que el rendimiento de Red Bull fue mejor de lo esperado, hasta el punto de colocarse por delante de las flechas de plata en algunos momentos del día.

"Sabíamos que, de todas las carreras disputadas hasta ahora, esta iba a ser la más complicada para nosotros. Probablemente ha sido incluso un poco más difícil de lo que esperábamos".

La explicación encaja con una teoría que ya rondaba el paddock antes del fin de semana. Ferrari ha sufrido en varios circuitos este año por una unidad de potencia menos competitiva que la de Mercedes, pero siempre ha mostrado un chasis extremadamente sólido. En Mónaco, donde la potencia pierde protagonismo y la confianza mecánica lo es todo, esas virtudes quedan expuestas.

Russell terminó a 0.379 segundos del mejor tiempo de Hamilton, una diferencia considerable en un trazado de apenas tres kilómetros.

Una historia que se repite cada año

Lo más llamativo es que el británico no considera que lo ocurrido este viernes sea una sorpresa puntual. "Las tendencias que vemos con Ferrari aquí y en los circuitos urbanos se repiten cada año. Lo hemos visto probablemente durante diez años", explicó.

Según Russell, la clave está en el ADN técnico de los monoplazas de Maranello: "Cada coche tiene un ADN inherente y el suyo, especialmente en la parte mecánica, funciona claramente en este tipo de circuitos urbanos, sobre todo cuando hay muchos cambios de rasante y curvas que caen hacia el exterior".

Aun así, Mercedes no da la batalla por perdida. El británico reconoció que el equipo encontró mejoras entre la primera y la segunda sesión y cree que todavía existe margen para acercarse.

"Hicimos buenos progresos de la FP1 a la FP2. Necesitamos dar el mismo paso otra vez durante la noche. No creo que hoy hayamos maximizado todo nuestro potencial. Hay margen para mejorar, pero Ferrari es claramente el equipo de referencia".

Por primera vez en muchos meses, Mercedes llega a un sábado sin ser favorito. Y en Mónaco, donde la pole suele valer media victoria, eso puede cambiarlo todo.

Así fueron los Libres: Fórmula 1 Ferrari confirma su papel de favorito en el viernes de F1 en Mónaco; Aston, atrás