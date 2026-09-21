Por qué Leclerc no imitó el estilo de Hamilton pese a sus dificultades

Charles Leclerc ha explicado por qué se abstuvo de intentar imitar el estilo de conducción de Lewis Hamilton cuando resultaba complicado sacar el máximo partido al monoplaza de Ferrari para la F1 2026.

Desde que la Fórmula 1 ha adoptado un nuevo reglamento para esta temporada, Leclerc ha tenido en ocasiones dificultades con el SF-26 de la Scuderia. Después de que el monegasco superara notablemente a su compañero de equipo Hamilton el año pasado, su duelo ha estado mucho más igualado en 2026.

Si consideramos la clasificación como la mejor forma de evaluar el rendimiento puro, Hamilton lleva una ventaja de 10 a 9, mientras que Leclerc ha sido 0.023s más rápido de media —aunque esa cifra se ve sesgada por el hecho de que no marcó ningún tiempo cuando se salió de pista en la Q3 de Barcelona—.

Eso ocurrió durante el periodo en el que Leclerc más sufrió. No superó a Hamilton en la clasificación en cuatro ocasiones —en las pruebas de Canadá, Mónaco y Barcelona—, y sumó solo 16 puntos frente a los 64 de Hamilton, debido a lo que el piloto de 28 años describió como "algo que resultaba extremadamente difícil de manejar en el coche" en el podcast Beyond The Grid. A eso se sumó un desconcertante accidente en su carrera de casa, del que culpó al proveedor de frenos Brembo.

"Cuando las cosas no salen bien, como ocurrió en Montreal y Mónaco, no se trata solo de los resultados", afirmó Leclerc.

"En Barcelona fue mejor. Y en Barcelona, por supuesto, en la clasificación, no tengo excusas. Simplemente fui yo quien llevó el límite demasiado lejos".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

"Por supuesto, me sentí decepcionado, pero las sensaciones estaban ahí. Cuando las sensaciones están ahí, tienes mucha más confianza como piloto. Pero en Montreal y Mónaco, las sensaciones realmente no estaban ahí. Es decir, me daba igual el resultado que hubiera obtenido el domingo, realmente no me importaba".

"Lo importante para mí es que, cuando me subo al coche, tenga el feeling adecuado y sepa que puedo hacer mi trabajo correctamente pilotando con naturalidad y sin darle demasiadas vueltas a las cosas".

"Y así, cuando tienes dos carreras consecutivas en las que las cosas se complican y no tienes ese feeling, en realidad tienes dos opciones. Una es intentar encontrar una solución con la puesta a punto y con el coche, tratando de adaptarlo más a tu estilo natural de conducción. La otra es simplemente cambiar tu estilo de conducción".

"Y en mi caso, tengo a Lewis como compañero de equipo, que estaba en un estado de forma increíble —y que sigue estándolo—, así que sabía que su estilo de conducción funcionaba. Sin duda, funcionaba", continuó Leclerc, en declaraciones previas al Gran Premio de Italia. "Así que aún tenía esa opción de intentarlo. Y hago hincapié en la palabra 'intentar' porque siempre es difícil intentar reproducir un estilo de conducción".

"No es tan fácil como decir: 'Ah, Lewis hace eso, pues yo haré lo mismo'. Lewis es un piloto con un talento increíble y tiene un estilo de conducción natural que es propio de él, y es el mejor del mundo en ese estilo concreto. Por eso, reproducirlo es muy complicado".

"Intenté esforzarme más por encontrar formas de adaptar un poco más este coche a mi estilo de conducción. Y descubrí algunas cosas en los datos que simplemente no funcionaban".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Madring

"Una vez más, en la Fórmula 1 no todo es blanco o negro. No es como si te sentaras delante del ordenador, miraras los datos y dijeras: 'Vaya, esto supone una décima y media de segundo; cambiemos eso y ganaremos una décima'. No es tan sencillo como eso. Es intuición, es sensación, son cosas en las que puedes pensar: 'Vale, esto es lo que me hace sentir un poco menos cómodo en el coche, y si mejoro esa sensación, el rendimiento vendrá solo".

"Así que el viernes por la noche en Silverstone detecté dos o tres cosas, las modifiqué para la clasificación del sábado, y la sensación fue mucho mejor, incluso mejor que en Barcelona. Y desde ese momento, sentí que íbamos por el buen camino".

El gran avance de Leclerc en Silverstone le permitió clasificarse en la primera fila para el Gran Premio de Gran Bretaña, a 0.175 s de Kimi Antonelli, de Mercedes, y 0.172 s por delante de Hamilton. El piloto de Ferrari se puso en cabeza desde la salida y dominó la carrera para hacerse con su primera victoria desde 2024.

Se cree que el cambio a los discos de freno de Carbone Industrie ha contribuido a la mejora de Leclerc, aunque no se trata de volver al feeling que tuvo en la primera carrera de la temporada, en Melbourne, donde logró un esperanzador podio.

"El coche cambia constantemente, así que no es como si pudiera volver realmente a esa sensación que tuve en Melbourne. Está evolucionando", aclaró Leclerc.

Charles Leclerc, Ferrari Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Pero mi objetivo es subirme al coche y no darle demasiadas vueltas a las cosas. Cuando le das demasiadas vueltas, sabes que estás perdiendo tiempo en la pista, porque nuestro deporte no se basa tanto en reaccionar a lo que ocurre en el coche, sino más bien en anticiparse y sentir que el coche es tuyo. Es decir, al entrar en una curva, necesito saber exactamente cómo se va a comportar el coche para no tener que darle demasiadas vueltas a las cosas".

Leclerc ha sido el tercer piloto con más puntos en las últimas seis rondas, desde su victoria en Silverstone, con 88 puntos frente a los 121 de Antonelli y los 107 de Lando Norris; su palmarés solo se ve empañado por su accidente en Monza, ya que ha terminado todas las demás carreras entre los cinco primeros.

Por su parte, Hamilton solo ha sumado 66 puntos en ese periodo, aunque se vio obligado a abandonar la carrera de Madrid por problemas con los frenos.

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