Aldeguer pasa por el quirófano para intentar acelerar la recuperación de su pierna
El piloto de Gresini fue operado este miércoles de forma ambulatoria para retirarle un tornillo de la pierna izquierda, que se lesionó en enero y que, desde entonces, sigue en proceso de recuperación.
Fermín Aldeguer
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Fermín Aldeguer fue sometido este miércoles a una intervención en el Hospital Universitari Dexeus para retirarle uno de los tornillos que le colocaron en su pierna izquierda, en la que sufrió una fractura de fémur a principios de enero, cuando se preparaba con una moto de serie en el Circuito Aspar de Valencia de cara a la pretemporada de MotoGP.
La caída fue dura y la fractura grave, ya no solo porque le dejó sin pretemporada y sin poder tomar parte en el primer gran premio del año, en Tailandia, sino porque el corredor se partió el fémur y tuvieron que unirle el hueso con un clavo de dimensiones importantes, fijándolo con tornillos.
Ahora, aprovechando la semana sin carreras entre los grandes premios de Austria y Japón, Aldeguer, de acuerdo con el cirujano que le operó, el doctor Ignacio Ginebreda, Jefe de la Unidad de Alargamientos y Reconstrucción Ósea de ICATME en el Hospital Universitario Dexeus, ha decidido retirarse uno de esos tornillos con el objetivo de acelerar la recuperación de la lesión, que, en algunos momentos, sigue causando dolor al piloto.
Fermín Aldeguer se ha operado hoy en Barcelona
Foto de: Instagram de F. Aldeguer
La intervención ha sido ambulatoria, por lo que el piloto ha podido abandonar esta misma tarde el centro médico y regresar a su domicilio para descansar antes de viajar a Japón el próximo lunes.
Nueva intervención a final de año
Tras operarse de la fractura del fémur en enero, Aldeguer está afrontando su segundo año en MotoGP con un clavo en el hueso que no podrá ser retirado hasta final de temporada, ya que esa operación conlleva un periodo de inactividad y rehabilitación de varias semanas.
Tras perderse el primer gran premio del año, el piloto murciano tomó la decisión de esperar hasta después del GP de Valencia y el test posterior de pretemporada 2026, que se celebra el 1 de diciembre, para volver a pasar por el quirófano, esta vez ya, se espera, de forma definitiva por lo que respecta a la pierna izquierda.
Fermín Aldeguer sufrió una fuerte caída en Assen a finales de junio, lesionándose la espalda
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
La de la pierna no ha sido la única lesión del murciano esta temporada, ya que a finales de junio, después del podio de Barcelona (2º) y cuando estaba cogiendo su mejor forma, sufrió una fuerte caída en Assen que le supuso una fractura cervical. Una lesión que le mantuvo de baja el fin de semana de los Países Bajos y los dos grandes premios siguientes, en Sachsenring y Silverstone, con las vacaciones de verano de por medio.
El de Gresini reapareció en Aragón a finales de agosto, tras dos meses de baja, rozando de nuevo el podio en Misano (4º), un resultado que no pudo refrendar en Misano al sufrir problemas técnicos en su Ducati.
Además de acabar la temporada de la mejor forma posible, la prioridad de Aldeguer es aprovechar el invierno para recuperarse completamente de la lesión en la pierna antes de, en 2027, debutar con el equipo propiedad de Valentino Rossi, el VR46, en calidad de piloto oficial Ducati con material de fábrica.
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