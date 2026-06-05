Verstappen ve motivos para el optimismo en Red Bull tras el viernes en Mónaco
Max Verstappen calificó su viernes en Mónaco como bastante positivo, a pesar de que Ferrari marcó el ritmo en ambas sesiones de entrenamientos libres.
En la primera sesión de entrenamientos libres, Max Verstappen fue tercero por detrás de los dos Ferrari, aunque la desventaja de medio segundo estaba lejos de ser positiva. También terminó tercero en la segunda sesión de libres, nuevamente por detrás de los Ferrari, pero esta vez con una diferencia mucho menor, de apenas una décima de segundo.
Verstappen completó un total de 61 vueltas al circuito urbano de Mónaco, recopilando así una gran cantidad de datos para Red Bull, mientras que Isack Hadjar perdió mucho tiempo en pista debido a un accidente en los Libres 1.
"Para ser sincero, ha sido un día bastante positivo", comentó Verstappen al hacer balance de la jornada del viernes en el Principado. "Nos sentimos bastante bien con el coche y, especialmente en Mónaco, es muy importante tener buenas sensaciones al volante".
"Todavía tenemos que trabajar en algunos detalles para afinarlo todo un poco más. Ferrari parece muy fuerte, así que intentaremos estar lo más cerca posible de ellos mañana", explicó el cuatro veces campeón del mundo de F1, que vio cómo primero Charles Leclerc y después Lewis Hamilton marcaban el mejor tiempo en las sesiones de entrenamientos libres.
"Estamos satisfechos con nuestra situación actual, pero siempre intentamos extraer más rendimiento del coche. Veremos qué podemos hacer mañana en la clasificación", concluyó Verstappen, que por primera vez en 2026 se ve como 2º equipo e incluso cerca de la Scuderia en Mónaco.
Por su parte, su compañero de equipo Hadjar vivió una jornada menos positiva en Mónaco debido a su accidente en los Libres 1, aunque se mostró combativo y puso especialmente el foco en Mercedes.
"Tengo muchas ganas de luchar con algunos de los Mercedes", afirmó el francés. "Los tres equipos de cabeza parecen muy fuertes en este momento y están en una buena dinámica. Necesitamos una sólida tercera sesión de entrenamientos para tenerlo todo listo y reducir la diferencia".
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