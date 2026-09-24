Horarios de la F2 en Bakú, ¡con formato diferente y tres carreras!

La Fórmula 2 este fin de semana cambia por completo su formato habitual, y competirá en Bakú de manera diferente. Lo hará de jueves a sábado, como la Fórmula 1, pero con dos sesiones de clasificación y tres carreras (una al sprint con parrilla invertida y dos carreras principales). Apunta aquí los horarios de cada sesión de esta 12ª ronda de la temporada, que puede ser decisiva.

Nikola Tsolov lidera con 177 puntos, únicamente siete más que Rafael Cámara, mientras que Gabriele Mini todavía permanece muy cerca con 153 y Alex Dunne suma 139.

Es decir, Bakú ya prometía ser importante para decidir el campeonato. Ahora, con todavía más puntos en juego de lo habitual, puede convertirse directamente en uno de los fines de semana que decidan el título.

Horarios y formato especial de la Fórmula 2 en Bakú para España

Día y HORA Sesión Formato / parrilla Jueves 08:00h Entrenamientos libres 45 minutos Jueves 12:00h-12:20h Clasificación 1 20 minutos Jueves 12:30h-12:50h Clasificación 2 20 minutos, inmediatamente después de la Q1 Viernes 06:15h Carrera Sprint Parrilla invertida (el top 10) según los resultados de la Clasificación 1 Viernes 12:15h Carrera principal 1 Parrilla según la Clasificación 1 Sábado 09:00h Carrera principal 2 Parrilla según la Clasificación 2

La actividad de la Fórmula 2 empieza ya el jueves con unos entrenamientos libres de 45 minutos a las 08:00h de España y, posteriormente, una tarde especialmente importante: habrá dos clasificaciones consecutivas de 20 minutos cada una, a las 12:00h y 12:30h de España

La primera clasificación será doblemente decisiva, ya que determinará tanto la parrilla de la primera carrera principal como el orden utilizado para confeccionar la parrilla invertida de la Sprint.

La segunda clasificación de Bakú , por su parte, marcará exclusivamente la parrilla de la segunda Feature Race.

Además, cada una de las dos poles entregará dos puntos, mientras que las dos carreras principales repartirán la puntuación habitual de una Feature Race. También estará disponible el punto por vuelta rápida para un piloto que termine dentro de las diez primeras posiciones, de acuerdo con el reglamento deportivo de la FIA Fórmula 2.

La carrera sprint de la F2 en Bakú, con las diez primeras posiciones de la clasificación 1 del jueves invertidas, será el viernes a las 06:15h de España y 08:15h locales, a 21 vueltas.

La carrera principal 1 de la F2 en Bakú, con la parrilla de la clasificación 1 del jueves, será el viernes a las 12:15h de España y 14:15h locales, a 29 vueltas.

La carrera principal 2 de la F2 en Bakú, con la parrilla de la clasificación 2 del jueves, será el sábado las 09:00h de España y 11:10h locales, a 29 vueltas.

¿Por qué hay tres carreras de F2 en Bakú?

La razón del cambio está en el particular programa del Gran Premio de Azerbaiyán... y quizás en el dudoso final de temporada. Por un lado, la Fórmula 2 será la única categoría soporte de la Fórmula 1 durante el fin de semana, lo que ha dejado suficiente espacio en el horario para ampliar considerablemente su actividad en pista.

Así lo explicó el CEO de la categoría, Bruno Michel. "Como la Fórmula 2 es el único evento soporte del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, junto con los promotores hemos optado por un fin de semana de F2 ampliado, con unos entrenamientos libres, dos sesiones de clasificación, una carrera Sprint y dos carreras principales", explicó.

Según Michel, es además el único fin de semana de la temporada en el que el horario permite introducir estas sesiones adicionales. "Esto aumentará todavía más el nivel de espectáculo para el público presente y todos nuestros aficionados. El circuito urbano de Bakú siempre nos ofrece carreras increíbles, así que estamos muy contentos de hacer que la 12ª ronda de nuestra temporada sea bastante única".

Sin embargo, tampoco se puede ocultar que como las dos últimas rondas son en Qatar y Abu Dhabi y la situación allí no está clara, si la F1 y la F2 finalmente no fueran allí y lo sustituyeran por una sola ronda en otro lugar, con esta triple carrera en Bakú se equilibraría en parte esa pérdida.

Así llega el campeonato de F2 a Bakú

(Aquí la tabla completa)

Pos Piloto Puntos 1 N. Tsolov Campos Racing 177 2 R. Câmara Invicta Racing 170 3 G. Minì MP Motorsport 153 4 A. Dunne Rodin Motorsport 139 5 N. León Campos Racing 119 6 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 106 7 J. Duerksen Invicta Racing 90 8 K. Maini ART Grand Prix 88 9 L. Van Hoepen Trident 72 10 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 71

Por qué Bakú puede ser decisivo para la F2

Tsolov llegó a Madrid como líder y se marchó todavía al frente, pero sin sumar ningún punto, después de abandonar en la Sprint y quedarse fuera de los puntos en la carrera principal.

Cámara tampoco pudo aprovechar completamente el tropiezo de su rival. El brasileño fue sexto en la Sprint y décimo el domingo tras verse involucrado en un incidente con Oliver Goethe, por lo que únicamente consiguió cuatro puntos durante todo el fin de semana.

Eso ha dejado el Mundial prácticamente en un puño: Tsolov tiene 177 puntos y Câmara 170. Minì, tercero con 153, todavía tiene mucho que decir, y Dunne mantiene sus opciones con 139 después de sumar 21 puntos en Madrid. Y precisamente cuando cualquier pequeño error podía empezar a resultar decisivo, la Fórmula 2 añade una carrera más al menú de Bakú.

En un circuito urbano donde los accidentes, coches de seguridad y cambios de guion son prácticamente una tradición, el formato XXL convierte la cita de Azerbaiyán en una oportunidad enorme para sumar… o perder mucho terreno de golpe.

Después de Bakú únicamente quedarían Qatar y Abu Dhabi (si se pueden disputar debido al conflicto en oriente medio, que quizás solo se pueda hacer una de ellas y en otro circuito), ya de nuevo con el formato convencional. Por eso, si la lucha entre Tsolov y Câmara ya estaba al rojo vivo, el inesperado triple enfrentamiento de Azerbaiyán puede elevar todavía más la temperatura del campeonato.

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