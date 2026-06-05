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Alonso, muy crítico con el Aston en Mónaco: problemas de agarre, subviraje, caja de cambios y energía

Fernando Alonso habló con sinceridad de un Aston Martin ARMR26 que sufre con "el agarre", tiene "subviraje crónico", problemas con las marchas y el motor.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Si bien las expectativas eran un poco mejor de cara al Gran Premio de Mónaco, en gran parte debido a la menor importancia de la unidad de potencia, el viernes de Montecarlo realmente ha sido otro duro varapalo para Aston Martin.

Fernando Alonso solo pudo ser 20º tanto en la FP1 (donde además salvó milagrosamente un trompo) como en la FP2 y, cuando se le preguntó por sus sensaciones al volante del coche, fue sincero al reconocer que nada estaba yendo bien.

"Es un poco de todo. Creo que en cuanto al agarre, no estamos contentos con el eje delantero. Estamos perdiendo mucho agarre delantero en el medio de las curvas. 
Parece que tenemos un subviraje crónico que no conseguimos resolver".

Y añadió: "Hemos hecho un par de cambios en la configuración. Haremos más esta noche y esperamos mejorar la situación. Pero, por el momento, es un tema complicado", explicó.

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Como era de esperar, el piloto asturiano también apuntó a los problemas con los cambios de marcha de la caja de cambios de Aston Martin.

"Y luego, los cambios de marcha, tanto al subir como al bajar, y el nivel de frenada al entrar en las curvas en Mónaco son cruciales para ser precisos y tener confianza en las curvas. Por el momento, la forma en que el coche reduce de marcha y la velocidad a la que se abordan las curvas son demasiado inconsistentes. No es fácil de conducir", dijo.

En cuanto a su incidente en la FP1, que por fortuna se saldó con una simple rotura de su alerón delantero, Alonso apuntó principalmente a la gestión de la energía y la forma que tienen estos coches de recargar o no en las frenadas.

"Creo que es simplemente... Quiero decir, ahora recuperamos mucha energía durante la frenada. El eje trasero está cargando la batería de forma masiva durante las frenadas. Y luego tienes estas reducciones de marcha en las que tienes que interactuar con el golpe de acelerador del motor para meter la siguiente marcha. Están pasando muchas cosas este año y parece que aún no estamos a ese nivel", concluyó el piloto español de F1.

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