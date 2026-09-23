Verstappen no correrá las 24 Horas de Le Mans 2027: irá a Nurburgring y Spa

Max Verstappen ha descartado competir en las 24 Horas de Le Mans de 2027, pero el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 sí tiene la mirada puesta en otras pruebas míticas de la misma duración, en Nürburgring y Spa-Francorchamps.

El calendario de la Fórmula 1 para 2027, revelado recientemente, dejó la puerta abierta a que los pilotos del Gran Circo compitan en varias de las carreras de resistencia más importantes del calendario, ya que las 24 Horas de Nürburgring, Le Mans y Spa se celebran todas en fines de semana en los que no hay F1.

Se da por hecho que citas como las de Spa, organizadas por SRO, incluso habían previsto cierta flexibilidad en las fechas para evitar un conflicto directo con la F1, con la esperanza de atraer a pilotos como Verstappen o Lando Norris para que participen en la prueba de finales de junio.

La carrera de resistencia más importante, las 24 Horas de Le Mans, se celebrará los días 12 y 13 de junio del año que viene, y quedará encajada entre las pruebas de Mónaco y Portugal. Pero dada la extensa preparación que requiere esta clásica prueba francesa —que incluye un Prólogo que coincide con Mónaco y que se supone que es obligatorio para los novatos—, Verstappen ha dejado ahora de lado la idea de debutar en La Sarthe en 2027.

"Correré Nürburgring y Spa, probablemente. Le Mans, no. Por ahora no está en mi lista", declaró el neerlandés este miércoles en Bakú.

Fernando Alonso, dos veces ganador de la prueba con Toyota, había barajado la idea de unir fuerzas con Verstappen en Le Mans: "No creo que eso vaya a suceder el año que viene, pero quizá en el futuro. Estaría bien. Max [necesita tener] un poco más de libertad en el calendario. Hay muchas carreras", comentó el español.

Lando Norris con el Hypercar de McLaren Foto de: McLaren

El actual campeón del mundo, Lando Norris, está interesado en participar en Le Mans en el futuro, pero insistió en que "no es algo en lo que haya estado pensando". La semana pasada, el británico completó un test con el nuevo Hypercar de McLaren, en Portimão.

"Estuvo bien hacer la prueba y ponerme manos a la obra", afirmó Norris. "Toda mi atención sigue centrada en la F1 y siempre lo estará. Nunca sacrificaré nada en la F1 por otra cosa. Si surge la oportunidad de que las cosas salgan bien, quizá, pero no sé si será el año que viene, el siguiente, dentro de tres o cuatro años; no tengo ni idea. No es algo en lo que haya estado pensando en absoluto, pero es algo que me gustaría hacer en el futuro".

Verstappen se mostró más optimista sobre sus posibilidades de debutar en las 24 Horas de Spa, ya que SRO ha trasladado los test oficiales de dos días al 15 y 16 de junio, fechas que no coinciden con ninguna carrera de la F1.

Después de que su coche perdiera el liderato en las 24 Horas de Nürburgring por problemas mecánicos, el tetracampeón también está deseando volver a intentarlo en el Nordschleife.

Foto: Ferrari

"Ya dije tras la carrera en el Nordschleife que quería volver", confirmó Verstappen. "Así que, si me permite prepararme bien y todo sale bien, [lo haré]".

"Sé que no hay ningún conflicto de fechas, pero aún tengo que encajarlo en mi agenda, y entonces lo haré. Y Spa es una opción emocionante para hacerlo".

Información adicional de Ronald Vording y Ben Vinel