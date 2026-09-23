A qué hora son los Libres 1 y 2 del jueves del GP de Azerbaiyán (Bakú) y cómo verlos

Esta vez, quien espere al viernes llegará tarde. La Fórmula 1 vuelve a la acción tras el GP de España en Madrid con uno de los fines de semana más particulares de toda la temporada 2026: en Baku todo se adelanta un día y los primeros monoplazas saldrán a pista ya este jueves 24 de septiembre.

A continuación puedes consultar a qué hora son los Libres 1 y los Libres 2 del GP de Azerbaiyán de F1 2026, cuánto duran y cómo verlos en directo por televisión y online.

A qué hora son los Libres 1 del GP de Azerbaiyán de F1 2026 en España

A qué hora son los Libres 1 de F1 en Bakú en España: jueves 24 de septiembre, de 10:30h a 11:30h

A qué hora son los Libres 1 de F1 en Bakú en la hora local: jueves 24 de septiembre, de 12:30h a 13:30h

Después de varias carreras europeas en las que apenas había que preocuparse por los husos horarios, también toca volver a mirar bien el reloj. Bakú está dos horas por delante de la España peninsular, por lo que las 12:30h locales de la primera sesión se convierten en las 10:30h españolas.

Por lo tanto, el primer semáforo verde del fin de semana llegará antes incluso de que muchos aficionados hayan entrado del todo en modo Gran Premio. La FP1 del GP de Azerbaiyán arrancará a las 10:30h de España, cuando en Bakú sean ya las 12:30h.

Como es habitual en un gran premio sin formato sprint, serán 60 minutos de entrenamientos, hasta las 11:30h españolas, para empezar a poner a punto los coches en uno de los circuitos urbanos más particulares del calendario.

Bakú combina dos mundos casi opuestos. Por un lado, el estrechísimo segundo sector junto a las murallas de la ciudad, donde cualquier error puede terminar contra las protecciones; por otro, una larguísima zona a fondo que convierte la velocidad punta y la eficiencia aerodinámica en factores fundamentales.

La primera sesión será, por tanto, la oportunidad para comprobar quién llega mejor preparado a ese difícil compromiso y también cómo se comportan por primera vez los monoplazas de la generación 2026 en las calles de Azerbaiyán.

En Latinoamérica tocará madrugar bastante más. En Argentina, los aficionados de Franco Colapinto podrán seguir los Libres 1 desde las 05:30h, mientras que en México la FP1 empezará a las 02:30h de la madrugada para quienes quieran seguir desde el primer minuto a Sergio Pérez.

A qué hora son los Libres 2 del GP de Azerbaiyán de F1 2026 en España

A qué hora son los Libres 2 de F1 en Bakú en España: jueves 24 de septiembre, de 14:00h a 15:00h

A qué hora son los Libres 2 de F1 en Bakú en la hora local: jueves 24 de septiembre, de 16:00h a 17:00h

Después de dos horas y media sin Fórmula 1 en pista, llegará la segunda y última sesión del jueves. Los Libres 2 empezarán a las 14:00h en España, las 16:00h en Bakú, y volverán a tener una duración de 60 minutos.

Será probablemente una hora todavía más representativa. Con los primeros datos de la FP1 ya analizados, los equipos podrán afinar las configuraciones y los pilotos empezarán a acercarse algo más a los límites de una pista que suele castigar con dureza cualquier exceso de confianza.

Además, al celebrarse algo más tarde, las condiciones estarán más cerca de las que los equipos encontrarán en otros momentos relevantes del fin de semana, aunque la clasificación del viernes también arrancará a las 16:00h locales —14:00h en España—.

Para los aficionados latinoamericanos, la FP2 será bastante más amable que la primera práctica. En Argentina empezará a las 09:00h, por lo que los seguidores de Franco Colapinto podrán ver al Alpine en pista ya a una hora mucho más cómoda. En México serán las 06:00h, también bastante mejor que las 02:30h de la FP1 para seguir a Checo Pérez.

Horarios de todos los entrenamientos libres del GP de Azerbaiyán de F1 2026

El GP de Azerbaiyán mantiene el formato tradicional de tres sesiones de entrenamientos, aunque esta vez ninguna de ellas caerá en los días habituales: dos serán el jueves y la última, el viernes.

Sesión Día Horario en España Libres 1 (FP1) Jueves 24 de septiembre 10:30h - 11:30h Libres 2 (FP2) Jueves 24 de septiembre 14:00h - 15:00h Libres 3 (FP3) Viernes 25 de septiembre 10:30h - 11:30h

Aquellos que no puedan seguir las dos primeras horas de pruebas todavía tendrán una última oportunidad el viernes. La FP3 empezará también a las 10:30h de España, antes de que a las 14:00h llegue ya la primera sesión verdaderamente decisiva del fin de semana: la clasificación.

Y tampoco habrá que esperar al domingo para la carrera. El GP de Azerbaiyán se disputará el sábado 26 de septiembre a las 13:00h de España, cuando en Bakú sean las 15:00h.

Cómo ver los Libres 1 y Libres 2 de F1 en Bakú por TV y online

Dónde ver por la tele los Libres del GP de Azerbaiyán de F1 2026 en España: DAZN F1

Los aficionados españoles podrán seguir en directo las dos primeras sesiones del GP de Azerbaiyán a través de DAZN F1, como sucede habitualmente durante la temporada.

La FP1 podrá verse desde las 10:30h y la FP2 desde las 14:00h, ya sea mediante la propia plataforma de DAZN en Smart TV, ordenador, móvil o tablet o a través de aquellos operadores de televisión que incluyen DAZN F1 dentro de sus paquetes.

En Latinoamérica, la plataforma y el canal dependerán de cada territorio. En buena parte de la región la Fórmula 1 puede seguirse mediante Disney+ Premium, mientras que en México la retransmisión está disponible a través de FOX Sports México y FOX Sports Premium.

Y, como durante todo el fin de semana, en Motorsport.com España podrás encontrar los resultados de cada sesión, crónicas, noticias, declaraciones de los protagonistas y toda la última hora desde Bakú.

Por qué la F1 empieza en jueves en el GP de Azerbaiyán 2026

No hay un formato sprint ni un experimento nuevo de la Fórmula 1 detrás de este extraño calendario. La explicación está en el domingo 27 de septiembre, fecha en la que Azerbaiyán conmemora su Día del Recuerdo.

Por ello, la organización decidió adelantar todo el evento 24 horas. Así, los Libres 1 y 2 pasan del habitual viernes al jueves 24, los Libres 3 y la clasificación se disputan el viernes 25 y la carrera será el sábado 26 de septiembre.

Será, por tanto, uno de esos fines de semana en los que conviene olvidarse de las rutinas habituales de la Fórmula 1. Porque cuando normalmente estaríamos hablando del jueves de prensa y esperando todavía a que los motores se encendieran al día siguiente, en Bakú ya habrá coches peleando contra el cronómetro y contra los muros. Y desde las 10:30h de España empezaremos a descubrir quién ha llegado mejor preparado.

Cómo llega el Mundial de F1 2026 al GP de Azerbaiyán 2026

Clasificación de pilotos:

Clasificación de equipos: