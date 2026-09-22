Bakú, otra prueba clave para McLaren; llega un gran paquete de mejoras

Tras la victoria que se esfumó en Madrid en gran parte por culpa del coche de seguridad virtual, que le arrebató a Lando Norris un triunfo que ya parecía asegurado tras el claro dominio mostrado en las primeras vueltas, el objetivo de McLaren ahora es situarse entre los grandes protagonistas de la segunda mitad del campeonato.

Al menos sobre el papel, Bakú no debería ser el circuito ideal para sacar partido a las mejores cualidades del MCL40, cuyos puntos fuertes residen en los tramos de velocidad media y alta. El propio Norris no ha ocultado que, en las estrechas calles de la capital azerbaiyana, donde predominan las rectas y el recorrido de las curvas más lentas, el McLaren puede tener más dificultades que en otros circuitos.

Sin embargo, en realidad, el equipo con sede en Woking, salió de Madrid con señales más tranquilizadoras de lo que sugiere el resultado, ya que, tras un viernes raro, el McLaren impresionó tanto el sábado como el domingo en los tramos lentos del tercer sector.

Otra noticia positiva es que, a pesar de los temores internos, el MCL40 fue el coche que mejor gestionó el graining en las primeras fases de la carrera madrileña.

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Oscar Piastri, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Por supuesto, esto no significa que, de repente, todos los puntos débiles hayan desaparecido, sobre todo porque en Monza las carencias en términos de eficiencia aerodinámica y gestión de la energía respecto a Mercedes quedaron bastante claras.

Además, es cierto que en Madrid el equipo había optado por una configuración con más carga aerodinámica, sobre todo en el alerón trasero, pero lo visto en la capital española sigue siendo una señal tranquilizadora y, sobre todo, motivadora.

Es tranquilizador porque refleja un proceso de desarrollo que en Woking continúa sin descanso: también en Bakú el equipo introducirá nuevas actualizaciones, destinadas a abordar aspectos bastante delicados del monoplaza, con el objetivo de generar carga aerodinámica, pero de forma más eficiente. Andrea Stella había definido Monza como una especie de prueba de fuego, pero Bakú también esconde sus dificultades y va a suponer un reto interesante.

"Seguimos aprendiendo algo nuevo sobre estos monoplazas en cada carrera, y esta temporada no hemos cumplido nuestras expectativas en varias pruebas", dijo Rob Marshall, director técnico de McLaren.

"Bakú supondrá otra prueba valiosa para el MCL40, gracias a unas características muy diferentes a las habituales. La gestión y el suministro de energía serán muy importantes, al igual que la gestión de los neumáticos y los frenos, teniendo en cuenta que los coches llegan a la curva 1 tras la larga recta con estos componentes relativamente fríos", añadió.

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Detalles técnicos del McLaren MCL40 Foto de: AG Photo

Además, Mercedes llevará a Malasia su segundo gran paquete de mejoras de la campaña, por lo que, para mantener el ritmo en los primeros piestps, todos deben seguir introduciendo novedades.

Pero más que una cuestión de cantidad, ha sido la calidad de los desarrollos la verdadera baza de McLaren, no solo en esta temporada, sino también en las anteriores. Tal y como había adelantado Niel Houdley antes del parón de verano, el paquete de novedades de Bakú debería ser bastante importante.

En Azerbaiyán también volverá el alerón abatible en su versión actualizada, con modificaciones en las palancas del actuador tras las primeras pruebas realizadas en Hungría. En Madrid se había dejado de lado, ya que las características del circuito español se adaptaban mejor a otras configuraciones de alerón, pero en Bakú debe volver a ser una de las soluciones más adecuadas.

Dado que los equipos deben decidir con cuidado cómo distribuir sus recursos de producción, McLaren ha optado por destinar parte del presupuesto a adaptar la versión de baja carga a las necesidades del alerón abatible, ya que dicha solución ha demostrado ser la que garantiza las mayores ventajas.

Por el contrario, en los circuitos más tradicionales y sinuosos, donde la ventaja del alerón abatible es menor, se ha optado por no adaptar la versión de alta carga, ahorrando así una buena parte de los recursos. Esto es lo que ocurrió también en Madrid, donde reapareció el alerón trasero con las tres hendiduras en los extremos, introducido por primera vez en Zandvoort para aumentar la carga general del coche.