Ferrari prepara una revolución en sus motores y fichará a un peso pesado de Red Bull

Ferrari ya ha entrado en el futuro: el equipo del Cavallino está llevando a cabo una reestructuración de su departamento de motores sin hacer demasiado ruido, pero con el objetivo de dar un nuevo impulso y aportar nuevas ideas al grupo de trabajo dirigido por Enrico Gualtieri.

La Scuderia todavía no ha abandonado el desarrollo del SF-26, pero la atención de los técnicos ya se ha desplazado hacia 2027. En Maranello esperan la llegada de varios refuerzos procedentes de fuera del equipo y, en particular, existe expectación por la incorporación de una figura importante de Red Bull Powertrains. Se trata de un ingeniero cuya identidad todavía se desconoce, pero que se ha visto obligado a cumplir un año de 'gardening leave', señal de que se trata de un técnico de primer nivel.

Según los rumores, sería uno de los especialistas que llegaron a Milton Keynes procedentes de Brixworth, es decir, de Mercedes AMG High Performance Powertrains, el reino de Hywel Thomas donde nació la unidad de potencia que está dominando la temporada 2026 con doce victorias en los catorce grandes premios disputados.

Enrico Gualtieri, director técnico de la unidad de potencia de Ferrari Foto de: Ferrari

Será un técnico que aportará la cultura de dos grupos de trabajo con filosofías muy diferentes a las empleadas en Maranello y que debería traer nuevas ideas. Y no será el único refuerzo que se incorporará al equipo de Gualtieri de aquí a finales de año, del mismo modo que también están previstas incorporaciones específicas en el área de chasis y aerodinámica dirigida por el director técnico Loïc Serra.

Además, según ha podido saber Motorsport.com, también habrá movimientos dentro del departamento de motores, con cambios de puestos y promociones internas destinadas a liberar nuevas energías, aunque Davide Mazzoni, Guido De Paola y Luigi Fraboni, miembros destacados de la "vieja guardia", seguirán estando en el... corazón del Cavallino.

Desde el área de GT llega Francesco Morettini, que tendrá la tarea de reorganizar la oficina técnica. Especialista en electromecánica y en el desarrollo de componentes estratégicos, se integrará junto a Francesco Marino, que ya se ocupa del área de calidad, y Luca Poggio, director del área híbrida y electrónica del producto. Son perfiles con más de veinte años de experiencia en la Scuderia: no son novatos, sino técnicos de alto nivel capaces de complementar la estructura ya existente.

Antonio Giovinazzi, Ferrari, nel test Pirelli di Imola Foto di: Pirelli

Ferrari está definiendo su motor para 2027 con el objetivo de intentar cerrar la brecha de potencia respecto al Mercedes M 17 E Performance. No habrá una renuncia al concepto de motor "caliente", sino una revisión de esa filosofía que llevará, en cualquier caso, a un aumento de la temperatura en la cámara de combustión gracias a la culata y a los componentes de acero del motor de seis cilindros, cuyo desarrollo avanzará en paralelo a la evolución de la gasolina de Shell, que en el paddock todavía no está considerada como la más competitiva.

Está prevista la adopción de un turbocompresor Garrett de mayor diámetro, siguiendo la dirección tomada por Mercedes y Red Bull, con el objetivo de buscar más potencia y optimizar los tiempos de recarga del sistema híbrido.

Las ventajas del tan criticado proyecto del motor 067/6 no se han aprovechado plenamente en el apartado de chasis y aerodinámica, ya que todavía existe un margen importante para reducir las masas radiantes y favorecer así una concepción más extrema del monoplaza en cuanto a la reducción de la resistencia aerodinámica. Además, el retraso de la posición del T-tray establecido por el reglamento de la FIA obligará también a rediseñar el monocasco en la zona situada bajo las piernas de los pilotos.

Ferrari, por tanto, tiene la ambición de sacar adelante para el próximo campeonato un coche capaz de desafiar a Mercedes. Y partiendo de estas premisas, no parecen creíbles los rumores que apuntan a un posible relevo de Fred Vasseur al frente de la Scuderia.

Si se produjera la sustitución del 'team principal', inevitablemente quien llegase a la Gestione Sportiva tendría la tentación de realizar cambios profundos, lo que supondría tener que empezar prácticamente un nuevo ciclo desde cero. Y no parece que esa sea, al menos por ahora, la voluntad de quienes dirigen el Cavallino...