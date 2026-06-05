Sainz ve a Williams "fuera del top 10" en Mónaco y explica qué necesitan para la Q3
El español cree que el equipo está ligeramente por detrás de sus rivales directos tras el viernes y admite que necesitarán mejorar la preparación del coche y los neumáticos para pelear por la Q3.
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Mónaco tiene una capacidad única para comprimir diferencias. Equipos separados por varias décimas en otros circuitos pueden encontrarse encerrados en apenas un suspiro cuando las barreras sustituyen a las escapatorias y una vuelta perfecta vale más que cualquier simulación. Y eso es exactamente lo que parece haber ocurrido este viernes con Williams.
Después de dos fines de semana consecutivos mostrando una versión competitiva del FW48 y luchando regularmente dentro del top 10, el equipo de Grove aterrizó en el Principado con la esperanza de mantenerse en esa pelea. Sin embargo, las primeras sensaciones apuntan a un escenario más complicado.
Ni Carlos Sainz ni su compañero lograron cerrar la jornada entre los diez primeros, una señal de que la batalla de la zona media podría estar más apretada que nunca. "En general ha sido un viernes bastante intenso, con muchas interrupciones durante las sesiones, entre banderas amarillas, rojas y el tráfico de 22 coches en pista", resumió el madrileño.
La nueva configuración del campeonato, con una parrilla más numerosa, convirtió cada intento de vuelta rápida en un pequeño ejercicio de supervivencia. Encontrar espacio libre fue casi tan importante como encontrar velocidad.
Aun así, Sainz considera que Williams completó buena parte del trabajo previsto. "Con todo, conseguimos hacer algunas vueltas sólidas y más o menos completar nuestro programa". El problema es que, una vez analizados los tiempos, la fotografía no resulta especialmente alentadora. "Ahora mismo parece que estamos justo fuera del top 10".
Una décima puede cambiarlo todo
La frase puede parecer inocente, pero en Mónaco tiene mucho peso. La clasificación del sábado suele decidir gran parte del resultado del domingo, y quedar fuera de la Q3 implica exponerse a un tráfico casi imposible de gestionar durante la carrera. Por eso Sainz sabe que Williams necesita encontrar algo más durante la noche.
"Si queremos luchar por la Q3 mañana necesitamos que todo sea perfecto y dar un buen paso adelante con la preparación del coche y de los neumáticos".
La dificultad para Williams es que no parece existir un rival claro en la zona media. Alpine sigue mostrando destellos para mantenerse como referencia, mientras que Audi y Haas han enseñado una velocidad prometedora en un circuito donde la potencia del motor pierde importancia.
Eso deja a varios equipos separados por apenas unas décimas y convierte cualquier detalle en decisivo. La buena noticia para Sainz es que pocas pistas premian tanto el talento al volante como Mónaco. La mala es que una vuelta extraordinaria puede abrir la puerta de la Q3, pero una mínima imperfección puede dejarte varios puestos más atrás.
Y, según el propio español, Williams necesita precisamente eso: una vuelta perfecta.
Las fotos del viernes de F1 en el GP de Mónaco 2026 de la F1
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