Alonso, duro contra la F1: "Los coches híbridos no deberían competir, así de sencillo"

Durante meses, Mónaco aparecía señalado en el calendario como el posible refugio de la nueva generación de Fórmula 1. Si los circuitos convencionales habían dejado al descubierto los problemas de los nuevos motores de 2026, el Principado prometía una realidad diferente. Menos rectas, menos dependencia de la potencia eléctrica y más protagonismo para el pilotaje.

Pero Fernando Alonso apenas necesitó dos entrenamientos libres para desmontar esa teoría. El piloto de Aston Martin, una de las voces más críticas con el reglamento desde su llegada, aprovechó la jornada del viernes para lanzar uno de los mensajes más contundentes que se recuerdan sobre los nuevos monoplazas. Y lo hizo precisamente en el escenario donde muchos esperaban que brillaran sus virtudes.

"Probablemente sea la peor generación de coches que he pilotado en Mónaco", sentenció. La frase no fue una exageración improvisada. Alonso explicó que el problema sigue siendo exactamente el mismo que viene denunciando desde el inicio de la temporada: la compleja gestión de la energía y el comportamiento irregular que provoca en la conducción.

"La forma en que se recarga la batería al frenar, levantando el pie del acelerador y cosas por el estilo, crea mucha inconsistencia en el frenado del motor del coche", explicó.

Según el asturiano, el comportamiento del monoplaza cambia constantemente en función del estado de carga de la batería: "A veces tienes empuje y a veces no. Si la batería está totalmente llena, entonces no se recarga porque ya está llena, así que no tienes ese frenado del motor. Es como que te empuja".

Lo significativo es que Alonso realizó estas declaraciones en el único circuito del calendario donde, teóricamente, la potencia eléctrica tiene menos influencia que en pistas como China, Miami o Canadá. Precisamente por eso, muchos pilotos y equipos tenían curiosidad por comprobar si los coches se comportaban mejor entre los muros del Principado.

La conclusión del bicampeón fue exactamente la contraria.

Una crítica que va más allá de Aston Martin

Es cierto que el contexto deportivo tampoco ayuda. Aston Martin volvió a cerrar una jornada muy complicada y terminó en la parte trasera de la clasificación tanto en la primera como en la segunda sesión de entrenamientos.

Sin embargo, el mensaje de Alonso trasciende el rendimiento de su equipo. Hace apenas unas semanas ya defendió que la era híbrida había ido alejando a la Fórmula 1 de las carreras puramente al ataque. Ahora, después de experimentar la nueva generación de coches en el circuito más emblemático del campeonato, fue todavía más lejos.

"Pero así son las reglas", dijo antes de rematar con una frase que resume perfectamente su postura sobre el rumbo técnico de la categoría: "Los coches híbridos no deberían competir. Es tan sencillo como eso".