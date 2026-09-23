Leclerc responde al ruido por sus batallas con Hamilton: "No es justo"

Charles Leclerc y Lewis Hamilton quieren exactamente lo mismo. Y cuando dos pilotos con ese objetivo comparten un Ferrari, hay veces en las que unos pocos centímetros son suficientes para encender un incendio alrededor de Maranello.

Ha sucedido varias veces durante 2026 y especialmente en las últimas semanas. En Zandvoort, Hamilton mostró por radio su frustración mientras esperaba unas órdenes de equipo que tardaron en llegar. Y en Monza llegó el episodio más evidente: ambos Ferrari lucharon desde la primera vuelta y Leclerc acabó enviando a su compañero a la grava a la salida de la curva 2. El monegasco terminó reconociendo posteriormente que había ido "demasiado lejos".

Dos semanas después, antes del Gran Premio de Azerbaiyán, la batalla interna de Ferrari volvió a aparecer sobre la mesa. Y Leclerc no esquivó el asunto.

"Sí, estoy contento con cómo luchamos", respondió cuando le preguntaron por sus enfrentamientos rueda a rueda con Hamilton. "Por supuesto, ha habido momentos en los que yo fui demasiado lejos y otros en los que Lewis fue demasiado lejos".

Para Leclerc, sin embargo, lo importante no es tanto evitar cualquier batalla entre compañeros como saber qué hacer después de ella.

"La clave es hablar. Llevo en Ferrari desde 2019 y sé cómo todo lo que hacemos se analiza demasiado, se discute demasiado y, muy a menudo, las conclusiones que se sacan después de este tipo de luchas son equivocadas".

Su receta es bastante menos complicada: cerrar la puerta del hospitality, hablar entre ellos y seguir adelante.

"Solo necesitamos hablar con Lewis para entendernos. Llevamos haciendo esto toda nuestra vida. Los dos queremos ganar, hay competición, pero también queremos ganar como equipo y conseguir que Ferrari termine arriba. Esa es la prioridad".

Y lejos de querer rebajar la intensidad de esos cara a cara, Leclerc reconoció que precisamente ahí reside parte del atractivo de tener al siete veces campeón del mundo al otro lado del garaje.

"Disfruto luchando con Lewis. Eso es lo emocionante de la Fórmula 1, luchar contra los mejores, y Lewis definitivamente está entre ellos. Para mí es un gran desafío, pero lo estoy disfrutando".

Leclerc: "Cuando son los coches rojos, se analiza demasiado"

El límite, eso sí, existe. Y Leclerc sabe exactamente dónde lo encontró en Monza. Hamilton atacó por el interior de la primera variante y los dos llegaron prácticamente en paralelo a la segunda curva. Leclerc mantuvo su trayectoria hasta la salida y el británico acabó en la grava, perdiendo varias posiciones. Hamilton fue tajante después de la carrera y rechazó que aquello hubiese sido responsabilidad de ambos: "No había ningún 'nosotros'".

Leclerc volvió a asumir en Bakú su parte de culpa. "Lo de la curva 2 de Monza es algo sobre lo que ya he dicho repetidamente que no queremos que vuelva a suceder. Eso fue ir demasiado lejos por mi parte".

Pero tampoco cree que Ferrari necesite convertir cada posible escenario entre sus dos pilotos en un reglamento escrito. "Creo que está bastante claro. No necesariamente tenemos que escribir estas cosas", aseguró.

Y entonces llegó su crítica: "Siento que se está hablando demasiado y analizando demasiado cuando se trata de los coches rojos, y eso no es realmente justo".

Leclerc puso como ejemplo precisamente lo sucedido en Italia. Según el monegasco, Ferrari no fue el único equipo puntero cuyos pilotos protagonizaron luchas al límite, pero sí el que ha seguido ocupando titulares después.

"En Monza, si miras a los cuatro mejores equipos, tres tuvieron peleas de este tipo, con un coche terminando en la hierba. Y al final lo único de lo que seguimos hablando ahora es de los coches rojos. No creo que sea justo".

El incidente de Ferrari había provocado incluso que Fred Vasseur reconociera que aquella lucha "no fue buena para el equipo", mientras Hamilton reclamó posteriormente unas reglas internas más claras.

Bakú, un circuito hecho para Leclerc... al menos los sábados

Ahora Ferrari deberá trasladar toda esa conversación a la pista. Y pocos lugares parecen mejores para Leclerc que Bakú.

El monegasco siempre se ha sentido especialmente cómodo entre los muros de Azerbaiyán, aunque reconoce que este año existe un problema importante: precisamente la clasificación, uno de sus grandes puntos fuertes históricamente en este circuito, es una de las áreas donde más está sufriendo el SF-26.

"Este año, probablemente la clasificación es donde más sufrimos en términos de rendimiento del coche. Así que si estamos delante en clasificación, entonces tendré esperanzas para la carrera", explicó.

Leclerc también destacó que el rendimiento está variando mucho de un fin de semana a otro dependiendo de la optimización de la unidad de potencia, un factor que tendrá todavía más peso en un trazado como el urbano de Bakú.

"Es un circuito que disfruto pilotando y que me ha ido bien hasta ahora, sobre todo los sábados. La carrera ha sido más complicada, así que espero que podamos solucionarlo este año".

Ferrari, además, llega a Azerbaiyán después de perder terreno respecto a sus rivales en las últimas carreras. Y Leclerc descarta que pueda explicarse simplemente por las características de los circuitos.

"No sería justo decir que es algo específico de las pistas porque ya hemos hecho bastantes carreras desde el parón veraniego", reconoció.

"McLaren ha dado grandes pasos adelante. Mercedes siempre ha sido un poco la referencia y sigue siendo el equipo a batir vayamos donde vayamos. McLaren definitivamente ha vuelto hacia nosotros y nosotros hemos sufrido con algunas cosas aquí y allá durante los últimos fines de semana".

Por eso su conclusión es sencilla: "Está en nuestras manos hacer un mejor trabajo".

Y hacerlo en Bakú exige algo que a Leclerc nunca le ha faltado: compromiso. "El secreto de cualquier circuito urbano es cuánto estás dispuesto a comprometerte. Es un equilibrio con el riesgo que quieres asumir. Incluso acercarte dos, tres o cinco centímetros más al muro marca una gran diferencia".

En una pista donde esos centímetros pueden separar una pole de un accidente, Leclerc volverá a buscar el límite. Esta vez, eso sí, espera encontrarlo entre los muros de Bakú y no contra el otro Ferrari.