¿Por qué las carreras de F1 tienen una distancia exacta? Así ha sido desde 1950 hasta 2027

Una carrera de Fórmula 1 tiene una longitud de más de 305 kilómetros. Concretamente: cada gran premio tiene tantas vueltas como sean necesarias para superar los 305 kilómetros. La única excepción es Mónaco, con 260 kilómetros.

Pero no siempre ha sido así: en las primeras décadas del campeonato, algunas carreras duraban casi el doble. Y en 2027, la distancia se reducirá. Repasemos la historia.

Los años 50: carreras de hasta 500 kilómetros

Cuando se puso en marcha el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en 1950, aún no existía una distancia estándar. Los organizadores determinaban en gran medida por sí mismos la longitud de sus carreras. Las diferencias eran, por lo tanto, considerables.

La primera carrera, celebrada en Silverstone, contó con 70 vueltas y 325 kilómetros. El ganador, Giuseppe Farina, tardó 2 horas y 13 minutos en completarla. En la prueba que cerró la temporada en Monza, por el contrario, Farina dio 80 vueltas y recorrió 504 kilómetros. Estuvo casi tres horas en pista.

Aún más larga era la 500 Millas de Indianápolis, que formó parte del calendario de la F1 entre 1950 y 1960. Con 200 vueltas y 805 kilómetros, sigue siendo hasta hoy la carrera con más vueltas y la mayor distancia en la historia del campeonato.

1958: la primera gran reducción

En 1958, la federación internacional intervino de forma contundente. La distancia de la carrera se fijó entre 300 y 500 kilómetros, o un máximo de dos horas. En los años siguientes, la mayoría de los grandes premios oscilaron entre los 300 y los 400 kilómetros. El límite máximo se situó finalmente en 400 kilómetros.

1971: Como máximo, unos 322 kilómetros

En la temporada de 1971, la distancia máxima de carrera se redujo de 400 a unos 322 kilómetros. Las carreras se acortaron así notablemente.

Así lo demuestra un caso extremo de esa misma temporada: el Gran Premio de Alemania en Nordschleife de 1971 solo contó con 12 vueltas. Debido a la longitud del circuito, de unos 23 kilómetros, sigue siendo hasta hoy el menor número de vueltas de la F1.

En las décadas de 1970 y 1980, la mayoría de las carreras se estabilizaron en un rango entre los 300 a 320 kilómetros.

1989: el estándar pasó a ser 305 kilómetros

En 1989 se unificó la distancia de carrera en un mínimo de 305 kilómetros. El objetivo era que una carrera terminara en menos de dos horas. Desde entonces, cada gran premio tiene tantas vueltas como sean necesarias para superar los 305 kilómetros. Esa norma sigue vigente, en esencia, hasta este 2026.

En 2026, esto supondrá, por ejemplo, 44 vueltas en Spa-Francorchamps, con su circuito de más de siete kilómetros de longitud. En Bakú serán 51 vueltas, y en Sepang, 56. Mónaco es el que tiene más vueltas, con 78.

La excepción de Mónaco: por qué solo se recorren 260 km

Mónaco es el único circuito en el que no se aplican los 305 kilómetros del reglamento actual. La carrera en el Principado consta de 78 vueltas y unos 260 kilómetros.

El motivo es el ritmo: el circuito urbano tiene solo 3,337 kilómetros de longitud, es estrecho y sinuoso. La velocidad media es inferior a la de otros circuitos. Si se recorrieran 305 kilómetros en Mónaco, la carrera resultaría muy larga debido a la baja velocidad media. Por eso, en Mónaco se aplica una distancia mínima de 260 kilómetros.

Canadá 2011: la carrera de F1 más larga hasta la fecha

Durante mucho tiempo solo existía el límite de dos horas para el tiempo de carrera propiamente dicho. No se regulaba cuánto podía durar una carrera, incluidas las interrupciones. Esto cambió tras el Gran Premio de Canadá de 2011.

Una fuerte lluvia detuvo la carrera en Montreal durante unas dos horas. Al final, Jenson Button se alzó con la victoria tras una espectacular remontada. El tiempo oficial de la carrera fue superior a las cuatro horas, por lo que se trata de la carrera más larga de la historia de la Fórmula 1 hasta la fecha.

La FIA reaccionó rápidamente: a partir de 2012, una carrera, incluidas las interrupciones, no podía durar más de cuatro horas. Y se mantuvo el límite de dos horas para la duración pura de la carrera. A partir de la temporada 2021, el límite total se redujo a tres horas.

Bélgica 2021: la carrera más corta y nuevas reglas de puntuación

La Fórmula 1 vivió el otro extremo en 2021 en Spa-Francorchamps: debido a la lluvia, los pilotos solo rodaron detrás del coche de seguridad y solo se contabilizó una vuelta en la clasificación oficial. Según las normas vigentes en aquel momento, se repartieron la mitad de los puntos de todos modos, lo que generó muchas críticas.

Por ello, desde 2022 se aplica un sistema de puntuación escalonado para las carreras suspendidas, siempre que se hayan completado al menos dos vueltas sin coche de seguridad ni coche de seguridad virtual:

Menos de dos vueltas: ningún punto.

De dos vueltas hasta el 25% de la distancia: puntos para los cinco primeros (6-4-3-2-1).

Del 25% al 50%: puntos para los 9 primeros (13-10-8-6-5-4-3-2-1).

Del 50% al 75%: puntos para los 10 primeros (19-14-12-9-8-6-5-3-2-1).

Más del 75%: la totalidad de los puntos (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).

El sprint: unos 100 kilómetros

Además del gran premio, algunos fines de semana se celebra una carrera al sprint. Tiene una longitud de unos 100 kilómetros, es decir, aproximadamente un tercio de una carrera normal, y suele durar alrededor de media hora. No hay parada obligatoria en boxes. Se otorgan puntos a los ocho primeros (8-7-6-5-4-3-2-1).

2027: Por qué las carreras serán más cortas

A partir de 2027, la distancia de carrera se reducirá de 305 a 290 kilómetros. Según los datos de la FIA, eso equivale a entre dos y tres vueltas menos. La Comisión de Fórmula 1 ya ha dado su visto bueno a esta reducción. La decisión definitiva aún debe ser confirmada por el Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA.

A su vez, se eliminará el límite total actual de tres horas en caso de interrupciones de la carrera. En su lugar, se prevé una hora límite fija para el final de las actividades de la carrera. Se mantiene el límite de dos horas de tiempo real de carrera.

El motivo de este ajuste radica en las nuevas unidades de potencia: a partir de 2026, aproximadamente la mitad de la potencia procede del motor de combustión y la otra mitad del motor eléctrico. Muchos pilotos lo han criticado, porque tienen que ahorrar y recargar energía constantemente, lo que hace que las carreras parezcan un "yo-yo". Por ello, en 2027 la proporción se desplazará a 58 a 42 a favor del motor de combustión, para más tarde en 2028 pasar a ser de 60 a 40.

Tubo de escape y unidad de propulsión del Ferrari SF-26 de la temporada de Fórmula 1 de 2026 Foto: circuitpics.de

Una mayor potencia del motor de combustión implica más combustible, pero unos depósitos más grandes habrían requerido nuevos chasis. Sin embargo, muchos equipos quieren seguir utilizando sus coches de 2026. En un principio se había previsto acortar solo algunas carreras en hasta cuatro vueltas. En ese caso, algunos grandes premios podrían haberse convertido en carreras de ahorro de combustible. Por eso, ahora se pretende que todas las carreras se acorten de forma uniforme.

También en Mónaco se reducirá la distancia. Aún no se sabe en qué medida. La norma se aplicará, en un primer momento, solo para 2027. Su prórroga para 2028 dependerá de los efectos que tenga entonces el mayor caudal de combustible.

Además, ya se está barajando la posibilidad de celebrar carreras aún más cortas. El director de Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha esbozado en este contexto unos planes sorprendentes para el futuro.

Preguntas frecuentes sobre la distancia de las carreras de F1

¿Cuántos kilómetros dura una carrera de Fórmula 1?

Más de 305 kilómetros. Se recorre el menor número de vueltas necesario para superar esta distancia. A partir de 2027, la distancia será de 290 kilómetros. Hasta ahora, en Mónaco existe una excepción de 260 kilómetros.

¿Cuánto tiempo puede durar una carrera de Fórmula 1?

La duración pura de la carrera está limitada a dos horas. Contando las interrupciones, desde 2021 una carrera puede durar como máximo tres horas (antes eran cuatro). Para 2027, está previsto que se elimine el límite de tres horas y se sustituya por una hora límite fija de finalización. El límite de dos horas para el tiempo real de carrera se mantiene.

¿Cuál ha sido la carrera más larga de Fórmula 1?

Por tiemopo: el Gran Premio de Canadá de 2011, con 4:04:39,537 horas; por distancia: las 500 Millas de Indianápolis, que se disputó de 1950 a 1960, con 805 kilómetros.

¿Cuál fue la carrera más corta de Fórmula 1?

El Gran Premio de Bélgica de 2021. Solo se contabilizó una vuelta detrás del coche de seguridad en la clasificación oficial.

¿Qué carrera de Fórmula 1 ha tenido tiene más vueltas?

En la historia, las 500 Millas de Indianápolis, con 200 vueltas en total.

¿Cuánto dura una carrera al sprint en la Fórmula 1?

Unos 100 kilómetros, es decir, aproximadamente un tercio de un gran premio.