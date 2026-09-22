Pirelli alerta del gran desafío que espera a la F1 en Bakú: los bloqueos

La Fórmula 1 encara la parte final de la temporada y lo hace comenzando en Bakú, donde arrancará el primero de dos tripletes consecutivos, antes de adentrarnos en las últimas carreras del año. El campeonato parece haber tomado ya una dirección clara, con Andrea Kimi Antonelli como líder y con Mercedes afrontando su última carrera antes de introducir su paquete de novedades en Malasia.

Sin embargo, eso no significa que todavía no queden muchas historias por contar esta temporada. Bakú ha sido a menudo una de esas carreras capaces de ofrecer escenarios imprevisibles, en los que un incidente o la aparición de un Safety Car pueden cambiarlo todo. Precisamente aquí, el año pasado, el Mundial comenzó a tomar un rumbo particular, con el abandono de Oscar Piastri y la victoria de Max Verstappen.

La capital de Azerbaiyán, donde este año se correrá el sábado debido a que el domingo es festivo, alberga un circuito urbano atípico, rapidísimo, de más de seis kilómetros y compuesto por 20 curvas, con numerosos giros de 90 grados, pasos estrechos por la ciudad vieja y una recta interminable en la que los coches alcanzan velocidades muy elevadas.

Aquí aparece uno de los aspectos más curiosos, porque con las unidades de potencia de este año muchos esperan que la batería pueda agotarse rápidamente a lo largo de los dos kilómetros de recta. Sin embargo, en el resto de la vuelta habrá numerosas oportunidades para recargarla y, dado que se trata principalmente de curvas lentas en las que la potencia tiene una importancia relativa, tampoco debería sorprender que la FIA permita en algunos tramos desconectar el MGU-K y utilizar únicamente el motor de combustión.

De cara al fin de semana, algunas zonas del asfalto han sido reasfaltadas, especialmente en las curvas 2, 3 y 4. Como suele ocurrir en los circuitos urbanos, la adherencia inicial será reducida y la evolución de la pista será muy pronunciada, con el nivel de grip aumentando rápidamente a medida que se deposite goma sobre el asfalto.

Pirelli ha elegido su gama más blanda: C3 para el duro, C4 para el medio y C5 para el blando. Respecto al año pasado, desaparece el C6, que hace doce meses fue designado como blando pero apenas tuvo protagonismo en carrera. Incluso en clasificación, muchos pilotos optaron por clasificarse con el medio al considerar que era más sencillo de gestionar.

El asfalto de Bakú es liso, poco abrasivo y tiende a generar niveles reducidos de degradación. Es un escenario que apunta hacia una carrera a una sola parada, con el C5 como candidato incluso para completar stints muy largos.

En Bakú siempre existe el riesgo de que aparezca graining, especialmente durante las primeras sesiones, cuando el agarre todavía será limitado. Será interesante comprobar cómo evoluciona este fenómeno a lo largo del fin de semana, algo que también podría llevar a los equipos a tener en consideración el neumático duro. Sin embargo, normalmente el C4 se ha comportado muy bien esta temporada.

Franco Colapinto, Alpine, Test Pirelli all'Hungaroring Foto di: Pirelli

Bakú, pese a ser un circuito urbano, somete a los neumáticos a cargas importantes. La larguísima recta principal y las numerosas aceleraciones desde baja velocidad lo convierten en un típico trazado de 'stop and go', donde la estabilidad en frenada y la tracción a la salida de las curvas son fundamentales.

A ello se suma otro elemento: la zona en la que estará permitido utilizar el alerón abierto comenzará antes que el año pasado.

Teniendo en cuenta hasta qué punto el rebufo ayuda esta temporada a marcar diferencias en determinados escenarios, durante la carrera podrían alcanzarse velocidades muy elevadas que someterán a los neumáticos a un esfuerzo adicional. Y uno de los asuntos más interesantes será precisamente la gestión de las temperaturas.

El tramo que se recorre a fondo desde la última curva hasta la primera favorece el enfriamiento de los neumáticos, un fenómeno acentuado por la evolución de las llantas. Esto puede aumentar el riesgo de bloqueos en las frenadas más exigentes, especialmente en el eje delantero, y obligará a los pilotos a prestar especial atención.

No es un asunto que deba subestimarse, porque este año la importancia de la recarga mediante el motor eléctrico hará todavía más complicado calentar los frenos. Ya en las primeras carreras, Pirelli había detectado un aumento de los microbloqueos en determinadas condiciones, y Bakú es uno de esos circuitos que podría hacer que este fenómeno cobre todavía más importancia.

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