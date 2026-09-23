Briatore se harta de los ultras argentinos: "Si esto sigue así, Colapinto dejará de hablar"

Flavio Briatore ha tenido que intervenir tras el último episodio de acoso online en la Fórmula 1, relacionado de nuevo con Franco Colapinto, después de lo ocurrido entre el argentino y su compañero de equipo, Pierre Gasly, en el pasado Gran Premio de España en Madring.

El piloto argentino completó una de sus mejores actuaciones en el Gran Circo, terminando séptimo en la pista española, pero la carrera no estuvo exenta de tensión, especialmente en los compases finales, cuando el joven corredor de Pilar se encontró en pista con el otro Alpine. Gasly alargó al máximo su parada en boxes, y detrás de Colapinto venía Oscar Piastri, lo que provocó que el latinoamericano se quejara por radio para que su compañero francés le dejase pasar sin perder tiempo.

Finalmente, la sangre no llegó al río aunque Gasly tardara en hacer su parada: Colapinto pudo asegurar la posición pese a la presión de su rival de McLaren, y el resultado fue positivo por más que la escudería francesa pudiera haber mejorado ciertos aspectos.

Pero a Gasly le esperaba aún la ya habitual marabunta de ultras argentinos, que fueron a por él tras el GP de España. Los fanáticos de Colapinto lanzaron amenazas e insultos en redes sociales a Gasly, tal y como denunció el propio corredor galo este miércoles en su llegada a Bakú. El propio Colapinto se refirió a ello, denunciando lo ocurrido pero dejando claro que no son solamente sus aficionados los que lanzan este tipo de comentarios vejatorios.

La situación es tan usual que ha tenido que ser Briatore el que tome la palabra. El máximo responsable de Alpine concedió este miércoles una entrevista a 'ESPN Argentina', la televisión que retransmite el campeonato en el país, y tuvo una petición clara a los fanáticos de Colapinto: que cesen estos comportamientos.

"Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problema con los fans italianos o quienes sean. Si quieren apoyar a Franco, que lo hagan de manera respetuosa y leal, no como veo en las redes sociales. Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos", empezó diciendo el veterano dirigente transalpino.

Franco Colapinto, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Por más que Briatore amenace con limitar las apariciones de Colapinto a todos los medios de comunicación, lo cierto es que el dardo tiene una dirección clara, y es que comentó en la propia televisión argentina que, de seguir la situación igual, no hablará ni para ellos, impidiendo que los fans oigan a su piloto de primera mano.

"Veo mucho enfado de los aficionados una y otra vez, sin motivo. Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina. Pararemos todo, porque no tiene sentido lo que leemos por ahí", siguió.

"En Argentina tienen la suerte de contar con un piloto prometedor. Franco está en pleno desarrollo. El año pasado ya era muy bueno, y este año está mucho mejor. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo. No lo que leemos en las redes sociales. Apoyen a Franco, que es argentino. Bienvenidos a los argentinos, pero que sean respetuosos".

Así, lo que quiere Briatore es alejar, ante todo, las peleas en el seno de su escudería: "Tenemos que pelear con los demás, no necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos aquí para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. No necesitamos peleas dentro del equipo. Eso ya no es aceptable".

"Franco hizo una carrera extraordinaria en Madrid, realmente extraordinaria. Lamentablemente, para que Pierre sumara puntos necesitábamos que saliera el coche de seguridad. Suele salir en todas las carreras, y en esta última no pasó nada. Franco hizo un buen trabajo, tanto en la clasificación como en la carrera", remachó Briatore.