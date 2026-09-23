Honda ve avances en el motor tras las quejas de Alonso, pero Bakú será su gran prueba

Honda empieza a encontrar respuestas a uno de los problemas que más ha perseguido a su nueva unidad de potencia durante la temporada 2026. La manejabilidad sigue sin estar completamente resuelta, pero Shintaro Orihara asegura que las últimas medidas introducidas por el fabricante japonés ya recibieron un "feedback positivo" de Fernando Alonso y Lance Stroll en Madrid.

Ahora llega Bakú, posiblemente uno de los exámenes más exigentes para comprobar hasta qué punto ese avance es real.

La temporada de Honda junto a Aston Martin ha estado marcada por una evolución constante de su nueva unidad de potencia. Tras un inicio de año especialmente complicado, el fabricante japonés utilizó las oportunidades adicionales de desarrollo del ADUO para introducir en Zandvoort su segunda especificación del motor, centrada fundamentalmente en mejorar el rendimiento del V6.

Pero aquel estreno dejó también una asignatura pendiente. Honda salió de Países Bajos satisfecha con la fiabilidad y con el paso dado en prestaciones, pero reconoció que la manejabilidad había resultado incluso más problemática de lo esperado. Es decir, no se trataba únicamente de cuánto podía entregar el motor, sino de cómo entregaba esa potencia cuando el piloto volvía al acelerador y necesitaba una respuesta predecible del coche.

"En Países Bajos vimos que la manejabilidad era un área en la que necesitábamos mejorar", recordó Orihara este miércoles en Bakú.

La reacción llegó rápidamente. Honda regresó al banco de pruebas en Sakura y llevó a Monza nuevas calibraciones y varias contramedidas destinadas precisamente a suavizar el comportamiento de la unidad de potencia. El peculiar trazado italiano, sin embargo, hizo difícil sacar conclusiones definitivas.

"En Monza llevamos algunas contramedidas, pero era difícil juzgar si funcionaban muy bien por las características del circuito", explicó.

Madrid ofreció una referencia mucho más útil.

"En Madrid volvimos a recibir feedback positivo de los pilotos sobre la manejabilidad. Todavía hubo algunos comentarios de Fernando sobre aspectos en los que podemos mejorar, pero en la manejabilidad a lo largo de la curva recibimos comentarios positivos", señaló Orihara.

Para Honda, esas sensaciones suponen una pequeña confirmación de que el trabajo realizado desde Zandvoort va en la dirección adecuada.

"Eso nos da cierta confianza porque la manejabilidad era bastante importante en Madrid. Estamos contentos con la dirección en la que estamos trabajando para mejorar", añadió.

No significa, sin embargo, que el asunto pueda darse por cerrado.

Alonso ya había dejado claro durante las últimas carreras que la respuesta de la unidad de potencia todavía podía condicionar su conducción en determinadas situaciones, y Honda sigue considerando la manejabilidad una de sus principales áreas de trabajo. A principios de septiembre, Orihara ya reconocía que era precisamente el apartado pendiente después de que la actualización introducida mediante el ADUO hubiese cumplido las expectativas de rendimiento.

Y Bakú difícilmente podría ofrecer un escenario mejor para ponerla a prueba.

El circuito urbano azerbaiyano combina largas rectas con numerosas curvas lentas de 90 grados, poco agarre y muros extremadamente cercanos. En esas condiciones, una respuesta poco predecible del motor puede convertirse rápidamente en un problema de confianza para el piloto.

"En curvas de 90 grados, la aplicación del acelerador por parte del piloto es bastante particular y la manejabilidad es muy importante para ese tipo de curva", explicó Orihara.

"En Madrid tuvimos feedback positivo, pero aquí tenemos un trazado algo diferente, así que nos centraremos en comprobar cómo funciona nuestra manejabilidad".

Por qué la manejabilidad será clave para Alonso en Bakú

Más allá de buscar unas décimas, Honda considera que hay un elemento todavía más importante: permitir que Alonso y Stroll confíen plenamente en lo que ocurrirá cuando pisen el acelerador.

"Si el piloto no tiene confianza en la precisión del par motor, no puede apretar al máximo, especialmente en este circuito", reconoció Orihara.

"El muro está muy cerca, así que la manejabilidad es crítica para el piloto. Lo importante es darle confianza para que pueda apretar. Es un punto muy importante aquí y también lo fue en Madrid".

A estas alturas de la temporada, ya no se esperan grandes evoluciones ni en el AMR26 ni en la unidad de potencia Honda. Con el desarrollo centrado en 2027, el trabajo pasa ahora por afinar detalles como la manejabilidad para que Alonso y Stroll tengan una respuesta más predecible del coche.