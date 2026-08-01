Duelos en carrera en la F1 2026: ¿qué piloto le gana a su compañero?

Empezó de manera tan grande la diferencia entre equipos en la F1 2026, que la mejor manera de ver cuánto están rindiendo los pilotos es compararles directamente con sus compañeros de escudería, ya que cuentan con el mismo monoplaza. Y si bien es cierto que el cara a cara en clasificación es el más fiable por la naturaleza de pura velocidad de esa sesión, menos sensible a la mala suerte, también es interesante ver cómo rinden los compañeros en carrera.

Como siempre, toca aclarar que con esto no pretendemos decir nada, ni sugerir que este o aquel piloto es mejor que otro. Es solo una tarea de recopilar datos, y nada más.

¡Por cierto! Cuando veas de diferencia +1 vuelta, no significa que un piloto haya doblado a su compañero, sino que cabeza de carrera ha doblado a ese piloto y por tanto nos resulta imposible saber la diferencia entre el piloto que no ha sido doblado y su compañero que sí lo ha sido.

El cara a cara entre compañeros de equipo de la F1 2026 en carrera y en las carreras sprint

McLaren

CARRERA 5-5 Norris Piastri Australia 5º Accidente antes de la salida China No pudo salir No pudo salir Japón 5º (+9.8) 2º Miami 2º 3º (+23.8) Canadá Abandono 11º Mónaco Abandono 5º Barcelona 3º 5º (+34.9) Austria 7º (+9.7) 4º Gran Bretaña 4º 11º (+2.9) Bélgica 7º (+5.0) 5º Hungría 1º Abandono

CARRERA Sprint 4-0 Norris Piastri China 4º 5º (+2.4) Miami 1º 2º (+3.8) Canadá 2º 4º (+8.5) Gran Bretaña 3º 7º (+7.8)

Mercedes

CARRERA 4-7 Russell Antonelli Australia 1º 2º (+3.0) China 2º (+5.5) 1º Japón 4º (+15.8) 1º Miami 4º (+43.1) 1º Canadá Abandono 1º Mónaco 12º (+43.4) 1º Barcelona 2º Abandono Austria 1º 3º (+2.0) Gran Bretaña 2º 15º (+7.6) Bélgica Abandono 1º Hungría 7º (+38.8) 3º

CARRERA Sprint 3-1 Russell Antonelli China 1º 5º (+5.7) Miami 4º 6º (+0.8) Canadá 1º 3º (+1.8) Gran Bretaña 4º (+10.6) 1º

Red Bull

CARRERA 8-3 Verstappen Hadjar Australia 6º Abandono China Abandono 8º Japón 8º 12º (+23.5) Miami 5º Abandono Canadá 3º 5º (+1 vuelta) Mónaco Abandono 4º Barcelona 4º 6º (+1 vuelta) Austria 2º 6º (+28.8) Gran Bretaña 20º (+5 vueltas) 5º Bélgica 3º 6º (+11.7) Hungría 2º 6º (+40.4)

CARRERA Sprint 3-0 Verstappen Hadjar China 9º 15º (+4.8) Miami 5º 9º (+21.7) Canadá 7º 21º (+3 vueltas) Gran Bretaña 6º 9º (+14.4)

Ferrari

CARRERA 5-6 Leclerc Hamilton Australia 3º 4º (+0.6) China 4º (+3.6) 3º Japón 3º 6º (+9.8) Miami 7º (+10.5) 6º Canadá 4º (+33.4) 2º Mónaco Abandono 2º Barcelona 15º (+4 vueltas) 1º Austria 8º (+19.3) 5º Gran Bretaña 1º 3º (+0.8) Bélgica 2º 4º (+15.3) Hungría 4º 5º (+0.7)

CARRERA Sprint 3-1 Leclerc Hamilton China 2º 3º (+1.9) Miami 3º 7º (+15.4) Canadá 5º 6º (+0.6) Gran Bretaña 5º (+9.9) 2º

Williams

CARRERA 5-6 Albon Sainz Australia 12º 15º (+1 vuelta) China No pudo salir 9º Japón 20º (+2 vueltas) 15º Miami 10º (+8.9) 9º Canadá Abandono 9º Mónaco 8º 16º (+8 vueltas) Barcelona Abandono 12º Austria 17º Abandono Gran Bretaña Abandono 17º Bélgica 15º 16º (+1.2) Hungría 17º 18º (+0.2)

CARRERA Sprint 0-4 Albon Sainz China 16º (+4.3) 12º Miami 18º (+29.7) 13º Canadá 19º (+1 vuelta) 10º Gran Bretaña 18º (+0.4) 17º

Racing Bulls

CARRERA 8-3 Lawson Lindblad Australia 13º (+45.4) 8º China 7º 12º (+1 vuelta) Japón 9º 14º (+9.7) Miami Abandono 14º Canadá 7º No pudo empezar Mónaco 6º 7º (+2.5) Barcelona 8º 9º (+5.8) Austria 9º 10º (+3.7) Gran Bretaña 6º 7º (+2.0) Bélgica 12º (+27.1) 9º Hungría 8º 10º (+23.0)

CARRERA Sprint 2-1 Lawson Lindblad China 7º Abandono Miami 14º Sin participar Canadá 11º (+31.6) 8º Gran Bretaña 8º 10º (+4.9)

Aston Martin

CARRERA 6-2 Alonso Stroll Australia Abandono Abandono China Abandono Abandono Japón 18º Abandono Miami 15º 17º (+7.7) Canadá Abandono 15º Mónaco 10º Abandono Barcelona Abandono Abandono Austria 18º Abandono Gran Bretaña 18º 19º (+1.8) Bélgica 19º Abandono Hungría 14º (+2.2) 13º

CARRERA Sprint 3-1 Alonso Stroll China 17º 18º (+0.4) Miami 15º 17º (+1.6) Canadá Abandono 16º Gran Bretaña 20º 21º (+1 vuelta)

Haas

CARRERA 4-7

Ocon Bearman Australia 11º (+25.3) 7º China 14º (+1 vuelta) 5º Japón 10º Abandono Miami 13º (+7.5) 11º Canadá 14º (+1 vuelta) 13º Mónaco 9º Abandono Barcelona 13º 17º (+4 vueltas) Austria 16º (+1 vuelta) 14º Gran Bretaña 13º (+0.3) 12º Bélgica 17º (+16.5) 14º Hungría 16º 19º (+44.3)

CARRERA Sprint 2-2

Ocon Bearman China 10º (+2.6) 8º Miami 11º 12º (+0.4) Canadá 13º 18º (+1 vuelta) Gran Bretaña 16º (+4.0) 14º

Alpine

CARRERA 7-4 Gasly Colapinto Australia 10º 14º (+1 vuelta) China 6º 10º (+1 vuelta) Japón 7º 16º (+33.4) Miami Abandono 7º Canadá 8º (+15.1) 6º Mónaco 3º 14º (+28.6) Barcelona 7º 10º (+24.1) Austria 13º 15º (+26.4) Gran Bretaña 10º (+0.2) 9º Bélgica 11º (+1.0) 10º Hungría 12º 15º (+1 vuelta)

CARRERA Sprint 3-1 Gasly Colapinto China 11º 14º (+1.6) Miami 8º 10º (+6.4) Canadá 20º (+1 vuelta) 9º Gran Bretaña 11º 12º (+0.8)

Audi

CARRERA 7-4 Bortoleto Hülkenberg Australia 9º No pudo salir China No pudo salir 11º Japón 13º (+6.8) 11º Miami 12º Abandono Canadá 13º (+7.0) 12º Mónaco 11º 13º (+1.4) Barcelona 11º Abandono Austria 11º 12º (+8.2) Gran Bretaña 8º Abandono Bélgica 8º 13º (+29.2) Hungría 11º (+21.6) 9º

CARRERA Sprint 3-0 Bortoleto Hülkenberg China 13º Abandono Miami Descalificado No pudo salir Canadá 12º 15º (+10.3) Gran Bretaña 13º 15º (+4.2)

Cadillac

CARRERA 6-3 Sergio Pérez Valtteri Bottas Australia 16º Abandono China 15º (+18.5) 13º Japón 18º 19º (+1 vuelta) Miami 16º 18º (+1 vuelta) Canadá Abandono 16º Mónaco 15º Abandono Barcelona 14º Abandono Austria Abandono Abandono Gran Bretaña 14º 16º (+0.8) Bélgica Abandono 18º Hungría Abandono Abandono

CARRERA Sprint 3-1 Sergio Pérez Valtteri Bottas China 19º Abandono Miami 16º 19º (+12.9) Canadá 14º 17º (+1 vuelta) Gran Bretaña 22º (+1 vuelta) 19º