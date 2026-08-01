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Duelos en carrera en la F1 2026: ¿qué piloto le gana a su compañero?

Mira cómo se comparan los compañeros de equipo en carrera en la F1 2026 en lo que llevamos de temporada equipo a equipo y piloto a piloto.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Empezó de manera tan grande la diferencia entre equipos en la F1 2026, que la mejor manera de ver cuánto están rindiendo los pilotos es compararles directamente con sus compañeros de escudería, ya que cuentan con el mismo monoplaza. Y si bien es cierto que el cara a cara en clasificación es el más fiable por la naturaleza de pura velocidad de esa sesión, menos sensible a la mala suerte, también es interesante ver cómo rinden los compañeros en carrera.

Te interesa:

Como siempre, toca aclarar que con esto no pretendemos decir nada, ni sugerir que este o aquel piloto es mejor que otro. Es solo una tarea de recopilar datos, y nada más.

¡Por cierto! Cuando veas de diferencia +1 vuelta, no significa que un piloto haya doblado a su compañero, sino que cabeza de carrera ha doblado a ese piloto y por tanto nos resulta imposible saber la diferencia entre el piloto que no ha sido doblado y su compañero que sí lo ha sido.

El cara a cara entre compañeros de equipo de la F1 2026 en carrera y en las carreras sprint

United Kingdom McLaren

 

CARRERA

5-5

United Kingdom Norris

Australia Piastri

Australia

Australia

Accidente antes de la salida

China

China

 

No pudo salir

 

No pudo salir

Japan

Japón

(+9.8)

United States

Miami

 3º 

(+23.8)

Canada

Canadá

 Abandono

 11º

Monaco

Mónaco

 Abandono

 5º

Spain

Barcelona

 3º

 5º

(+34.9)

 Austria 

Austria

(+9.7) 

 4º

United Kingdom

Gran Bretaña

 4º

 11º

(+2.9)

Belgium

Bélgica

 7º

(+5.0)

5º 

Hungary

Hungría

 1º

Abandono 

 

CARRERA Sprint

4-0

 

United Kingdom Norris

Australia Piastri

China

China

(+2.4)

United States

Miami

 1º 

(+3.8) 

Canada

Canadá

  2º

(+8.5)

United Kingdom

Gran Bretaña

  3º

(+7.8)

Germany Mercedes

 

CARRERA

4-7

 

United Kingdom Russell

 

Italy Antonelli

Australia

Australia

(+3.0)

China

China

(+5.5)

Japan

Japón

(+15.8)

United States

Miami

(+43.1)

Canada

Canadá

Abandono

  1º

Monaco

Mónaco

 12º

(+43.4)

  1º

Spain

Barcelona

 

 Abandono 

 Austria 

Austria

1º 

(+2.0) 

United Kingdom

Gran Bretaña

2º 

 15º

(+7.6)

 Belgium

Bélgica

 Abandono

 1º 

Hungary

Hungría

(+38.8)

 3º 

 

CARRERA Sprint

3-1

 

United Kingdom Russell

Italy Antonelli

China

China

(+5.7)

United States

Miami

(+0.8)

Canada

Canadá

 1º 

(+1.8)

United Kingdom

Gran Bretaña

(+10.6)

Austria Red Bull

 

CARRERA

8-3

Netherlands Verstappen

 

France Hadjar

 

Australia

Australia

 Abandono

China

China

 

 Abandono

Japan

Japón

12º

(+23.5)

United States

Miami

Abandono

Canada

Canadá

3º 

5º 

(+1 vuelta)

Monaco

Mónaco

 Abandono

4º 

Spain

Barcelona

 4º

(+1 vuelta)

 Austria 

Austria

(+28.8)

United Kingdom

Gran Bretaña

20º

(+5 vueltas)

 Belgium

Bélgica

(+11.7)

Hungary

Hungría

 2º

(+40.4)

 

CARRERA Sprint

3-0

 

Netherlands Verstappen

 

France Hadjar

 

China

China

15º

(+4.8)

United States

Miami

(+21.7)

Canada

Canadá

 7º 

21º

(+3 vueltas)

United Kingdom

Gran Bretaña

(+14.4)

Italy Ferrari

 

CARRERA

5-6

Monaco Leclerc

United Kingdom Hamilton

Australia

Australia

(+0.6)

China

China

(+3.6)

Japan

Japón

(+9.8)

United States

Miami

(+10.5)

Canada

Canadá

(+33.4)

 2º

Monaco

Mónaco

 Abandono

 2º

Spain

Barcelona

 15º

(+4 vueltas)

1º 

 Austria 

Austria

(+19.3) 

 5º

United Kingdom

Gran Bretaña

(+0.8)

 Belgium

Bélgica

(+15.3)

Hungary

Hungría

(+0.7) 

 

CARRERA Sprint

3-1

 

Monaco Leclerc

United Kingdom Hamilton

China

China

(+1.9)

United States

Miami

(+15.4)

Canada

Canadá

 5º

(+0.6)

United Kingdom

Gran Bretaña

(+9.9)

United Kingdom Williams

 

CARRERA

5-6

Thailand Albon

Spain Sainz

Australia

Australia

12º

15º

(+1 vuelta)

China

China

No pudo salir

Japan

Japón

20º

(+2 vueltas)

15º

United States

Miami

10º

(+8.9)

Canada

Canadá

Abandono

9º 

Monaco

Mónaco

 16º

(+8 vueltas)

Spain

Barcelona

Abandono

 12º

 Austria 

Austria

17º

Abandono 

United Kingdom

Gran Bretaña

Abandono

17º 

 Belgium

Bélgica

15º

 16º

(+1.2)

Hungary

Hungría

17º

 18º

(+0.2)

 

CARRERA Sprint

0-4

 

Thailand Albon

Spain Sainz

China

China

16º

(+4.3)

 12º

United States

Miami

18º

(+29.7)

 13º

Canada

Canadá

19º

(+1 vuelta)

  10º

United Kingdom

Gran Bretaña

18º

(+0.4)

 17º 

Italy Racing Bulls

 

CARRERA

8-3

New Zealand Lawson

United Kingdom Lindblad

Australia

Australia

13º

(+45.4)

China

China

 7º

 12º

(+1 vuelta)

Japan

Japón

14º

(+9.7)

United States

Miami

Abandono

14º

Canada

Canadá

No pudo empezar 

Monaco

Mónaco

(+2.5)

Spain

Barcelona

(+5.8)

 Austria 

Austria

10º

(+3.7)

United Kingdom

Gran Bretaña

(+2.0)

 Belgium

Bélgica

12º

(+27.1)

Hungary

Hungría

10º

(+23.0)

 

CARRERA Sprint

2-1

 

New Zealand Lawson

United Kingdom Lindblad

China

China

Abandono

United States

Miami

 14º

Sin participar

Canada

Canadá

 11º

(+31.6)

United Kingdom

Gran Bretaña

10º

(+4.9) 

United Kingdom Aston Martin

 

CARRERA

6-2

Spain Alonso

Canada Stroll

Australia

Australia

Abandono

Abandono

China

China

Abandono

 

Abandono

 

Japan

Japón

 18º

Abandono

United States

Miami

 15º

17º

(+7.7)

Canada

Canadá

  Abandono

15º

Monaco

Mónaco

 10º 

 Abandono

Spain

Barcelona

  Abandono

 Abandono

 Austria 

Austria

 18º 

Abandono 

United Kingdom

Gran Bretaña

  18º

19º

(+1.8) 

Belgium

Bélgica

  19º

 Abandono

Hungary

Hungría

 14º

(+2.2)

13º 

 

CARRERA Sprint

3-1

 

Spain Alonso

Canada Stroll

China

China

 17º

 

18º

(+0.4)

 

United States

Miami

 15º

17º

(+1.6)

Canada

Canadá

  Abandono

16º

United Kingdom

Gran Bretaña

 20º

 21º

(+1 vuelta)

United States Haas

 

CARRERA

4-7

 

France Ocon

United Kingdom Bearman

Australia

Australia

11º

(+25.3)

China

China

14º

(+1 vuelta)

Japan

Japón

 10º

Abandono

United States

Miami

13º

(+7.5)

11º

Canada

Canadá

14º

(+1 vuelta)

 13º

Monaco

Mónaco

Abandono 

Spain

Barcelona

13º

17º

(+4 vueltas) 

 Austria 

Austria

16º

(+1 vuelta)

 14º

United Kingdom

Gran Bretaña

13º

(+0.3)

 12º

Belgium

Bélgica

17º

(+16.5)

 14º

Hungary

Hungría

16º

19º

(+44.3) 

 

CARRERA Sprint

2-2

 

France Ocon

United Kingdom Bearman

China

China

10º

(+2.6)

United States

Miami

11º

12º

(+0.4)

Canada

Canadá

 13º

18º

(+1 vuelta)

United Kingdom

Gran Bretaña

16º

(+4.0) 

14º

France Alpine

 

CARRERA

7-4

 

France Gasly

Argentina Colapinto

 Australia

Australia

10º

14º

(+1 vuelta)

 China

China 

 

10º

(+1 vuelta)

Japan

Japón

 7º

16º

(+33.4)

United States

Miami

Abandono

Canada

Canadá

(+15.1)

 6º

Monaco

Mónaco

 14º

(+28.6)

Spain

Barcelona

 10º

(+24.1)

 Austria 

Austria

13º

 15º

(+26.4)

United Kingdom

Gran Bretaña

10º

(+0.2)

9º 

Belgium

Bélgica

11º

(+1.0)

10º 

Hungary

Hungría

12º

15º

(+1 vuelta)

 

CARRERA Sprint

3-1

 

 

France Gasly

Argentina Colapinto

China

China

 11º

14º

(+1.6)

United States

Miami

10º

(+6.4)

Canada

Canadá

 20º

(+1 vuelta)

United Kingdom

Gran Bretaña

11º

 12º

(+0.8)

Germany Audi

 

CARRERA

7-4

Brazil Bortoleto

Germany Hülkenberg

Australia

Australia

 

No pudo salir

 

China

China

 

No pudo salir

 

11º

Japan

Japón

13º

(+6.8)

 

11º

 

United States

Miami

12º

Abandono

Canada

Canadá

 13º

(+7.0)

12º

Monaco

Mónaco

11º

 13º

(+1.4)

Spain

Barcelona

11º

 Abandono

 Austria 

Austria

11º

12º

(+8.2) 

United Kingdom

Gran Bretaña

 Abandono

Belgium

Bélgica

13º

(+29.2) 

Hungary

Hungría

11º

(+21.6)

 9º

 

CARRERA Sprint

3-0

 

Brazil Bortoleto

Germany Hülkenberg

China

China

13º

 Abandono

United States

Miami

Descalificado

No pudo salir

Canada

Canadá

12º

15º

(+10.3)

United Kingdom

Gran Bretaña

 13º

15º

(+4.2)

United States Cadillac

 

CARRERA

6-3

Mexico Sergio Pérez

Finland  Valtteri Bottas

Australia

Australia

16º

Abandono

China

China

15º

(+18.5)

13º

Japan

Japón

 18º

19º

(+1 vuelta)

United States

Miami

 16º

18º

(+1 vuelta)

Canada

Canadá

  Abandono

16º

Monaco

Mónaco

 15º

 Abandono

Spain

Barcelona

 14º

Abandono 

 Austria 

Austria

 Abandono

Abandono 

United Kingdom

Gran Bretaña

 14º

 16º

(+0.8)

Belgium

Bélgica

 Abandono

 18º

Hungary

Hungría

 Abandono

 Abandono

 

CARRERA Sprint

3-1

 

Mexico Sergio Pérez

Finland  Valtteri Bottas

China

China

 19º Abandono

United States

Miami

 16º

19º

(+12.9)

Canada

Canadá

  14º

17º

(+1 vuelta)

United Kingdom

Gran Bretaña

 22º

(+1 vuelta)

19º
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