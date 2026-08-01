Duelos en carrera en la F1 2026: ¿qué piloto le gana a su compañero?
Mira cómo se comparan los compañeros de equipo en carrera en la F1 2026 en lo que llevamos de temporada equipo a equipo y piloto a piloto.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Empezó de manera tan grande la diferencia entre equipos en la F1 2026, que la mejor manera de ver cuánto están rindiendo los pilotos es compararles directamente con sus compañeros de escudería, ya que cuentan con el mismo monoplaza. Y si bien es cierto que el cara a cara en clasificación es el más fiable por la naturaleza de pura velocidad de esa sesión, menos sensible a la mala suerte, también es interesante ver cómo rinden los compañeros en carrera.
Como siempre, toca aclarar que con esto no pretendemos decir nada, ni sugerir que este o aquel piloto es mejor que otro. Es solo una tarea de recopilar datos, y nada más.
¡Por cierto! Cuando veas de diferencia +1 vuelta, no significa que un piloto haya doblado a su compañero, sino que cabeza de carrera ha doblado a ese piloto y por tanto nos resulta imposible saber la diferencia entre el piloto que no ha sido doblado y su compañero que sí lo ha sido.
El cara a cara entre compañeros de equipo de la F1 2026 en carrera y en las carreras sprint
McLaren
|
|
CARRERA Sprint
4-0
|
|
Norris
|
Piastri
|
China
|4º
|
5º
(+2.4)
|
Miami
|1º
|
2º
(+3.8)
|
Canadá
|2º
|
4º
(+8.5)
|
Gran Bretaña
|3º
|
7º
(+7.8)
Mercedes
|
|
CARRERA Sprint
3-1
|
|
Russell
|
Antonelli
|
China
|1º
|
5º
(+5.7)
|
Miami
|4º
|
6º
(+0.8)
|
Canadá
|1º
|
3º
(+1.8)
|
Gran Bretaña
|
4º
(+10.6)
|
1º
Red Bull
|
|
CARRERA Sprint
3-0
|
|
Verstappen
|
Hadjar
|
China
|9º
|
15º
(+4.8)
|
Miami
|5º
|
9º
(+21.7)
|
Canadá
|7º
|
21º
(+3 vueltas)
|
Gran Bretaña
|6º
|
9º
(+14.4)
Ferrari
|
|
CARRERA Sprint
3-1
|
|
Leclerc
|
Hamilton
|
China
|
2º
|
3º
(+1.9)
|
Miami
|
3º
|
7º
(+15.4)
|
Canadá
|
5º
|
6º
(+0.6)
|
Gran Bretaña
|
5º
(+9.9)
|
2º
Williams
|
|
CARRERA Sprint
0-4
|
|
Albon
|
Sainz
|
China
|
16º
(+4.3)
|12º
|
Miami
|
18º
(+29.7)
|13º
|
Canadá
|
19º
(+1 vuelta)
|10º
|
Gran Bretaña
|
18º
(+0.4)
|17º
Racing Bulls
|
|
CARRERA Sprint
2-1
|
|
Lawson
|
Lindblad
|
China
|7º
|
Abandono
|
Miami
|14º
|
Sin participar
|
Canadá
|
11º
(+31.6)
|
8º
|
Gran Bretaña
|
8º
|
10º
(+4.9)
Aston Martin
|
|
CARRERA Sprint
3-1
|
|
Alonso
|
Stroll
|
China
|17º
|
18º
(+0.4)
|
Miami
|15º
|
17º
(+1.6)
|
Canadá
|Abandono
|
16º
|
Gran Bretaña
|20º
|
21º
(+1 vuelta)
Haas
|
|
CARRERA
4-7
|
Ocon
|
Bearman
|
Australia
|
11º
(+25.3)
|
7º
|
China
|
14º
(+1 vuelta)
|
5º
|
Japón
|10º
|
Abandono
|
Miami
|
13º
(+7.5)
|
11º
|
Canadá
|
14º
(+1 vuelta)
|
13º
|
Mónaco
|
9º
|
Abandono
|
Barcelona
|
13º
|
17º
(+4 vueltas)
|
Austria
|
16º
(+1 vuelta)
|
14º
|
Gran Bretaña
|
13º
(+0.3)
|
12º
|
Bélgica
|
17º
(+16.5)
|
14º
|
Hungría
|
16º
|
19º
(+44.3)
|
|
CARRERA Sprint
2-2
|
Ocon
|
Bearman
|
China
|
10º
(+2.6)
|8º
|
Miami
|
11º
|
12º
(+0.4)
|
Canadá
|
13º
|
18º
(+1 vuelta)
|
Gran Bretaña
|
16º
(+4.0)
|
14º
Alpine
|
|
CARRERA Sprint
3-1
|
|
Gasly
|
Colapinto
|
China
|11º
|
14º
(+1.6)
|
Miami
|8º
|
10º
(+6.4)
|
Canadá
|
20º
(+1 vuelta)
|
9º
|
Gran Bretaña
|
11º
|
12º
(+0.8)
Audi
|
|
CARRERA Sprint
3-0
|
|
Bortoleto
|
Hülkenberg
|
China
|
13º
|Abandono
|
Miami
|
Descalificado
|
No pudo salir
|
Canadá
|
12º
|
15º
(+10.3)
|
Gran Bretaña
|
13º
|
15º
(+4.2)
Cadillac
|
|
CARRERA Sprint
3-1
|
|
|
|
China
|19º
|Abandono
|
Miami
|16º
|
19º
(+12.9)
|
Canadá
|14º
|
17º
(+1 vuelta)
|
Gran Bretaña
|
22º
(+1 vuelta)
|
19º
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