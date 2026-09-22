El maratón de 8 carreras en 11 semanas supone un doble reto para Cadillac

Al menos ocho carreras en once semanas. A la espera de conocer el calendario definitivo para el final de temporada —con Imola lista para sustituir a Abu Dhabi como sede de la última prueba del Mundial—, los equipos se preparan para una auténtica prueba de resistencia, que se complica con el regreso del GP de Bahrein en Malasia.

Afortunadamente, el circuito de Kuala Lumpur no está muy lejos del de Singapur, donde se correrá la semana siguiente, lo que reduce los desplazamientos.

Sin embargo, la incorporación de una carrera a estas alturas del año significa que los equipos tendrán que afrontar nada menos que tres tripletas consecutivas, separados por una sola semana de descanso, a lo que se sumará la recta final.

A estas alturas, los equipos están acostumbrados a una segunda parte de la temporada extremadamente exigente, pero para un equipo recién llegado a la Fórmula 1 el reto es decididamente más complejo, ya que se necesita una cadena de trabajo que funcione sin descanso, desde la fábrica hasta la pista. Los equipos con más recursos y personal llevan tiempo aplicando la rotación, pero no es así para todos los perfiles.

Hay equipos más pequeños que no pueden contar con grupos de trabajo tan amplios y hay perfiles, como los ingenieros de pista, los directores deportivos y los ingenieros que trabajan con un piloto, que tienen que asistir a todas las carreras. Un reto que nos afecta a todos, desde quienes trabajan en el circuito hasta quienes siguen las actividades desde casa, y que nos obliga a adaptarnos a los distintos husos horarios.

También hay otro aspecto, ya que tener tantas carreras en tan pocos fines de semana añade presión al departamento de producción. Es cierto que, a estas alturas del curso, los equipos ya disponen de un buen número de existencias de diversos componentes del coche y que las novedades tienden a disminuir, pero, en caso de problemas, la presión sobre el departamento de producción aumenta, teniendo en cuenta que ya se está trabajando en el proyecto de 2027.

"La sucesión de carreras lejanas que caracteriza los últimos meses de la temporada de F1 somete a la escudería a una presión considerable. Hay presión sobre nuestro equipo en pista, obligado a viajar de un continente a otro", dijo Marcin Budkowski, director del equipo Cadillac.

Esto significa que, para aquellos miembros del equipo que no pueden ser sustituidos, ya sea por su función o por falta de alternativas, el tiempo que pasan en casa podría reducirse a cuatro o cinco días en casi dos meses, y todavía más si se tiene en cuenta que para los desplazamientos más lejanos hay que salir con mucha antelación.

"Hay presión sobre el departamento de producción, que debe seguir el ritmo de las exigencias de varias carreras concentradas en un periodo de tiempo muy breve; y presión sobre las actividades de apoyo en la fábrica, donde el personal trabajará en unos horarios extremadamente difíciles de compaginar con la vida cotidiana para asistir al equipo de competición, a menudo al otro lado del mundo".

También hay otro factor. Al ser el primer año, no todos los componentes se fabrican íntegramente en Cadillac, ya que todavía es un equipo en expansión, por lo que este año han recurrido a empresas externas para poder salir adelante, pero no siempre es sencillo cumplir con los plazos, sobre todo cuando hay pedidos muy seguidos.

Un tema interesante, también porque, entre bastidores, Cadillac está atravesando una fase de transformación, tanto para poder expandirse como para resolver esos atajos de los que había hablado el director del equipo en Zandvoort. Eso significa que el equipo va a tener que convivir con esta evolución interna al mismo tiempo que afronta la fase más intensa del calendario, algo que dista mucho de ser sencillo.

En este contexto, Cadillac llega a Bakú con el objetivo de seguir creciendo sin perder el ritmo. En Azerbaiyán están previstas pequeñas actualizaciones aerodinámicas que se evaluarán en los entrenamientos libres en busca de un aumento de la carga, la ahora principal debilidad del coche de Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Además de las novedades aerodinámicas, en Bakú Checo utilizará por fin la nueva especificación de la unidad de potencia de Ferrari, que la Scuderia estrenó en Monza, pero sin disponer de un número suficiente de unidades. En un circuito en el que la gestión de la energía tendrá un peso importante, disponer de una unidad de potencia con más CV para aprovechar en las rectas será sin duda una ventaja.