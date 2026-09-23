Hamilton, contra las carreras de F1 más cortas: "No tiene sentido, deberían ser más largas"

En el parón entre los grandes premios de Madrid y Azerbaiyán, la Fórmula 1 ha sido noticia por algunas noticias que afectarán al futuro del campeonato, entre ellas, el acortamiento en algunos kilómetros de las carreras a partir de 2027, con el objetivo de adaptarse a la actual normativa técnica, con motores separados entre la combustión y la recuperación de energía.

Como consecuencia, las carreras tendrán menos vueltas el año que viene, suponiendo el primer cambio en este aspecto desde hace muchos años. Una variación que, en general, no gusta ni a los puristas ni a los pilotos de la vieja escuela. Un ejemplo es de Lewis Hamilton.

El siete veces campeón del mundo llegó este miércoles a Bakú, para la 15ª prueba de la temporada 2026, y abordó varios asuntos de actualidad, incluido este acortamiento. El británico llevó la contraria al campeonato, y dejó claro que, para él, los grandes premios deberían ser, en efecto, más largos.

"La verdad es que no sé los motivos que han esgrimido [para acortar los grandes premios]. Creo que las carreras deberían ser más largas, porque físicamente son más fáciles que nunca, así que acortarlas no me parece que tenga mucho sentido", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Si pensamos en este fin de semana, tenemos los neumáticos C3 C4 y C5, que prácticamente pueden recorrer toda la distancia de carrera. Tenemos muchas carreras en las que solo hay una parada; no es especialmente exigente. Sí que lo es, pero están fabricando neumáticos que aguantan más, así que, para mí, hay muchas carreras en las que me gustaría que hubiera más vueltas. Así que, para ser sincero, lo que yo pediría es justo lo contrario: carreras más largas".

"Quiero decir, se supone que este es el deporte más exigente, tanto mental como físicamente, y hay algunas carreras en las que hace tanto calor que, al final, acabas al límite; por ejemplo, Singapur es increíblemente calurosa, y Malasia va a ser una locura este año, pero ahí es donde creo que quieres ver a los deportistas justo al límite de su rendimiento, teniendo que llevar sus cuerpos más allá. Porque de eso se trata este deporte: superar los límites y traspasar las fronteras; así que acortar las carreras no tiene ningún sentido para mí".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

De hecho, el inglés hizo balance de sus carreras más duras físicamente en la F1: "Pienso en mi primer año, naturalmente, porque era mi debut y fue agotador conseguir que el cuerpo se aclimatara a todo aquello. Diría que 2020 también fue duro; fue un periodo en el que el coche era más rápido que nunca y tenía la mayor carga aerodinámica de siempre, así que, físicamente, diría que fue lo más exigente. Pero se han ido introduciendo muchos cambios con el tiempo, como todas estas escapatorias modernas, que personalmente no me gustan; echo de menos los viejos tiempos, cuando se era un poco más reacio al riesgo en cuanto a las escapatorias: no había tantas y había más hierba y grava, pero obviamente hoy en día ya no es así".

Algo que tampoco le gusta a Hamilton es que vaya a haber carrera al sprint en Mónaco en 2027: "Para mí no tiene sentido, pero obviamente no soy yo quien toma las decisiones. Lo positivo es que tendremos otra sesión de clasificación, lo cual está muy bien, pero siempre he dicho que Mónaco necesita algo diferente, no creo que deba tener la misma fórmula de carrera que en todas partes; tiene que ser algo diferente. Ya hemos incluido las carreras sprint, que creo que realmente han aportado algo nuevo al deporte, pero pienso que tenemos que ir más allá, idear algo nuevo para un lugar como ese, porque es un sitio precioso, un país muy bonito, un circuito increíble para pilotar, pero la carrera es de lo más aburrida que puede haber. No sé qué podría ser, pero diría que la carrera sprint no es la solución".

Algo de lo que tiene ganas es de volver a Malasia: "Siempre me ha encantado ir a Kuala Lumpur y viví muchas experiencias fantásticas allí con Mercedes; además, el circuito es impresionante, y es un trazado que, con suerte, ofrece buenas carreras. A la hora de decidir qué circuitos incluir en el calendario, eso debería tenerse en cuenta en la toma de decisiones: queremos buenas carreras para los aficionados, no aquellas en las que no se ve ningún adelantamiento, así que lo acojo con mucho agrado, lo espero con ganas. Además, será muy exigente físicamente, así que estoy deseando afrontar ese reto".

Pensando en si la F1 podrá viajar finalmente a Qatar y Abu Dhabi por la situación en Oriente Medio, Hamilton avisa sobre la alternativa de acabar el año en Imola: "Personalmente quiero ir a Qatar y Abu Dhabi, me encanta viajar a Oriente Medio, y por lo que he leído, creo que la situación allí parece estar bien; aunque, de nuevo, no dispongo de toda la información, así que no sé cuáles son los niveles de riesgo. Confío en que Stefano Domenicali tome la decisión correcta para el deporte, pero sí espero que podamos ir allí. Terminar en invierno en Imola quizá no sea lo mejor en cuanto a la meteorología, y además, aunque es un circuito precioso, no es uno en el que vayamos a poder adelantar".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Ya sobre el GP de Azerbaiyán, Hamilton espera que Ferrari empiece a implementar cambios, referentes al mejor trabajo en equipo, tras expresar su deseo en las últimas semanas: "He hablado con los ingenieros, simplemente para repasar lo que hemos hecho bien y en qué aspectos podemos mejorar, si hemos cometido errores o se nos han pasado cosas por alto. Siempre buscamos mejorar. Tengo muchas ganas de intentar solucionar algunos de esos aspectos".

De cara al rendimiento, el #44 tiene claro cómo se podría mejorar el SF-26: "Cuando la gente ve las carreras, probablemente no se fija demasiado en los neumáticos, y yo creo que son los que aportan una gran cantidad de rendimiento si consigues que funcionen correctamente. Lo creas o no, eso es toda una ciencia en sí misma, así que creo que es un aspecto en el que podríamos mejorar y que nos permitiría ganar bastante rendimiento".

En cuanto a las claves de Bakú, Hamilton detalló: "Todas las zonas de frenada son realmente exigentes aquí, porque tienes que afrontar una curva y, básicamente, te encuentras con un muro frente a ti, así que la confianza al frenar es, naturalmente, importante, al igual que en el equilibrio del coche. Hay un montón de puntos exigentes: la curva 3, la 4, la 7, la 8 y la 15; allí vas realmente al límite".

"Estamos mucho más contentos con el estado actual de nuestro coche en cuanto al desarrollo que le hemos dado este año, y creo que tanto Charles Leclerc como yo hemos demostrado un buen ritmo en las últimas carreras. Solo necesitamos un fin de semana sin contratiempos; se trata de fluir desde el principio, reforzar esa confianza en nosotros mismos y en el coche, y luego ejecutarlo todo. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero estamos trabajando para intentar hacerlo mejor", cerró un Hamilton que, de momento, no espera penalizar por montar un motor nuevo.