Pol Espargaró ve "injusto" el exceso de test de Bulega para 2027: "Va a machacar a todos"

En la rueda de prensa del pasado jueves que dio el pistoletazo al Gran Premio de Austria, a Marc Márquez, Pedro Acosta y Jorge Martín les preguntaron sobre qué pareja o qué pilotos les causaban más curiosidad o ganas de ver de cara a la temporada 2027 de MotoGP. Catalán y murciano coincidieron en el nombre con el que contestaron: Nicolò Bulega, con quien compartirán fábrica.

Y hay una explicación para ello. A finales de este curso, el Mundial de MotoGP dirá adiós a sus actuales prototipos para dar el salto a unas motos de menos cilindrada, de 850cc, con menos aerodinámica y sin dispositivos de altura. Además, también habrá que dar la bienvenida a unos nuevos neumáticos, los Pirelli, que sustituirán a Michelin como suministrador único, completando la escalera mundialista, puesto que ya se usan en Moto2 y Moto3.

Cabe recordar que Bulega se convertirá en la próxima campaña en piloto titular de la clase reina, al fichar por el VR46, donde será compañero de Fermín Aldeguer. Presumiblemente, lo hará como campeón indiscutible de Superbikes (ha ganado todas las carreras menos una en 2026). Y curiosamente, es necesario resaltar que llegará con un considerable extra de información respecto al resto de la que será su nueva parrilla.

Se da la circunstancia de que Bulega es el piloto que encabeza el desarrollo de la MotoGP de 850cc de Ducati, al ser su principal probador, presente en la mayoría de test privados que se realizan con la próxima Desmosedici. Además, también está pudiendo testar de primera mano los lotes de nuevos neumáticos Pirelli que se entregan a las fábricas, entre ellos a la de Borgo Panigale. Gomas que, para colmo, el italiano ya conoce de su estancia en WorldSBK. Por ello, su situación está empezando a levantar algunas cejas en el paddock de MotoGP, sobre todo tras confirmarse su fichaje por la escuadra de Valentino Rossi.

Alguien que ha denunciado esta coyuntura ha sido Pol Espargaró. El catalán, que está en el mismo rol que Bulega pero en KTM y que ha disputado los últimos grandes premios como sustituto de Maverick Viñales, estuvo presente en esta última labor en el Red Bull Ring. El de Granollers indicó el jueves que el extra de test con el que llegará Bulega a la primera carrera de 2027 respecto al resto es "injusto" y "una locura". Y es que, con todo, en invierno el transalpino deberá sumar dos días extra de ensayos, ya que disputará el Shakedown de Sepang, previo al ensayo colectivo con todos los corredores en la misma pista (recortado el año que viene a dos días), que solo pueden disputar probadores y debutantes.

Un periodista británico le hizo a 'Polyccio' una pregunta muy directa, que reproducimos a continuación: "¿Bulega va a ganar en Tailandia? La razón por la que pregunto esto es que nunca he visto una situación en el motorsport en la que una parrilla esté compitiendo, pero haya un piloto que aún no está corriendo, pero que está haciendo todo el desarrollo de la nueva moto, preparándola, probando los nuevos neumáticos... La brecha de conocimiento que tendrá respecto a todos los demás para empezar 2027 me parece una locura".

A esto, Espargaró contestó: "Es una locura, absolutamente. Y diría que también es injusto, porque va a ser piloto titular el año que viene. Y la cantidad de kilómetros que está haciendo con la nueva moto... Va a ser perfecto para él. Va a conocer la moto perfectamente. Y los neumáticos. Va a tener dos días extra de entrenos, en el Shakedown de Sepang... Así que la cantidad de experiencia y velocidad que va a tener va a ser una barbaridad".

Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Quiero decir, también me parece injusto en el caso de los pilotos que pasen de Moto2 a MotoGP en comparación con los pilotos de la categoría reina que se van a mantener. Pero simplemente, si yo mismo fuera a correr [en 2027] como piloto titular, tendría mucha ventaja sobre los demás. Imagina Bulega, que viene de un campeonato en el que la moto, la Superbike, es bastante similar a la MotoGP del año que viene. Y con su experiencia y haciendo tantas pruebas... Sí, siento que va a machacar a todos", fue tajante el también comentarista de DAZN.

"Voy a hacer una comparación. ¿Recordáis lo fuerte que era yo el año pasado en los sitios donde hacía wildcards? Llegaba el viernes y arrasaba. Fui segundo en la FP1 aquí en Austria. Por los test. Pasaba a Q2 fácil, diría, en cada circuito donde ya había corrido. Y aquello era con la moto de 1000cc, y todo el mundo conoce esta moto. Así que imagina ir a sitios donde Bulega ya haya rodado, donde tenga toda la información, que será mucho. Mugello, Jerez, Misano..."

"Tendrá mucha experiencia. Y el tío es rápido. No es yo, que estoy al borde de la retirada. Es un tío que está en su mejor momento, en su prime. También va a ser una buena ayuda para los chicos de Ducati. Para Marc Márquez, Pedro Acosta, que van a tener una moto lista. Un tipo que pondrá la moto al límite directamente en la primera carrera".

Para Marini, 2027 será el "momento perfecto" para subir a MotoGP

Otro piloto titular que comentó la ventaja que pueden tener no solo Bulega, sino los pilotos que den el salto desde Moto2 para MotoGP 2027, por el hecho de que ya han rodado con gomas Pirelli y saltarán a una moto nueva para toda la parrilla, es Luca Marini. El italiano dejará de ser piloto oficial de Honda para saltar a Tech3, satélite de KTM, donde tendrá como compañero a un 'rookie', el australiano Senna Agius.

Preguntado sobre qué supone tener a un nuevo compañero de garaje, dijo: "Agius ha mostrado un potencial fantástico en Moto2, con grandes resultados y está pilotando muy bien. Creo que en 2027 los chicos de Moto2 tendrán una ventaja muy grande en comparación con la transición en el pasado entre la categoría intermedia y MotoGP. Así que para todos los que tengan esta gran oportunidad de subir a MotoGP el año que viene será fantástico".

"Es el momento perfecto para ellos. Así que pienso que todo el mundo esperará mucho de ellos desde el principio, porque quizá la nueva MotoGP esté mucho más cerca de la Moto2 que de la actual MotoGP. Si estuviera en Moto2, estaría apretando muchísimo para llegar a la clase reina en 2027, porque es el momento perfecto. Así que creo que pueden ser muy rápidos y estar realmente cerca de los pilotos de delante desde la primera carrera".

Luca Marini, Honda HRC Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cuestionado sobre si dicho beneficio se multiplicará para Bulega, contestó: "Por supuesto, por supuesto. Por más que los neumáticos que está probando ahora no sean aún los compuestos exactos que tendremos el año que viene, por supuesto que está haciendo un gran trabajo con el equipo de pruebas de Ducati; está probando los Pirelli y liderando en estos momentos el desarrollo, porque creo que le escucharán mucho. Así que es un buen punto para él. Veremos las primeras carreras, y cómo puede ser también nuestro nivel".

"Creo que quien vaya a estar en la mejor moto será el piloto que vaya a luchar por la victoria. Creo que, al principio, la mayor diferencia vendrá de los fabricantes. Si los ingenieros han hecho bien su trabajo, entonces el piloto simplemente podrá disfrutar", indicó el #10.

La norma en este momento es la que es, así que tenemos que adaptarnos y hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Somos pilotos de MotoGP, y en dos días tendremos que hacer todo el trabajo, especialmente entender bien los neumáticos y también la moto nueva para los que cambiemos de fábrica, como yo, como Para nosotros será un poco más complicado, más difícil. Pero estamos preparados para esto, ningún problema", cerró. A Marini le pidieron su opinión sobre si se debería permitir a los pilotos titulares hacer el Shakedown de Sepang, por el recorte del test colectivo y por situaciones como la de Bulega: ", especialmente entender bien los neumáticos y también la moto nueva para los que cambiemos de fábrica, como yo, como Pecco Bagnaia ", cerró.