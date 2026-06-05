Hamilton no ha sufrido los problemas de freno de Leclerc: "El coche se siente muy bien"

Lewis Hamilton confirmó las buenas sensaciones que ya había mostrado Ferrari en Canadá al cerrar este viernes como el piloto más rápido del GP de Mónaco 2026. El británico lideró la segunda sesión de entrenamientos libres con una ventaja de poco más de una décima sobre su compañero de equipo, Charles Leclerc, en una jornada que dejó una imagen muy diferente en cada lado del garaje de la Scuderia.

Mientras el monegasco volvió a verse condicionado por los problemas de frenos que ya arrastraba desde Montreal, Hamilton completó un viernes prácticamente limpio y sin sobresaltos. El siete veces campeón del mundo se mostró cómodo desde el inicio y destacó el trabajo realizado por Ferrari entre ambas sesiones para mejorar el comportamiento del SF-26.

"Ha sido un día positivo en general y el coche se sintió bastante bien desde las primeras vueltas", explicó Hamilton al término de la jornada. "El equipo hizo un buen trabajo con los cambios que realizamos entre las dos sesiones y pudimos completar nuestro programa sin ningún problema importante".

Ferrari llegaba a Montecarlo como uno de los equipos a vigilar después del paso adelante mostrado en Canadá, y las dos sesiones del viernes reforzaron esa impresión. Tanto Hamilton como Leclerc se movieron en las primeras posiciones de la tabla de tiempos, aunque el británico fue quien terminó sacando más partido al potencial del monoplaza.

El trazado monegasco siempre exige un nivel de confianza absoluto, especialmente al acercarse a los muros, y precisamente ahí parece estar marcándose la diferencia entre ambos pilotos de Ferrari. Mientras Leclerc reconoció que los problemas de frenada le están restando seguridad en la entrada de las curvas, Hamilton no mostró ninguna preocupación sobre el comportamiento del coche.

Un Ferrari favorito, pero con los rivales al acecho

Pese a acabar al frente de la clasificación, Hamilton evitó lanzar las campanas al vuelo. El británico recordó que Mónaco es uno de los circuitos más particulares del calendario y que todavía queda trabajo por hacer antes de la sesión que realmente decidirá gran parte del fin de semana.

"Mónaco siempre representa un desafío muy diferente, con los baches y la cercanía de las barreras. No es fácil encontrar el equilibrio adecuado y poner todo junto", señaló.

Además, el piloto de Ferrari cree que todavía hay margen de mejora en el SF-26. "Aún hay rendimiento por encontrar y esta noche nos centraremos en los detalles, porque aquí las diferencias son muy pequeñas y todavía queda mucho trabajo antes de la clasificación".

Con Ferrari confirmando su velocidad y Hamilton cada vez más adaptado a un coche que parece ajustarse mejor a su estilo de conducción que el de 2025, el británico volvió a enviar un mensaje claro a sus rivales. Sin embargo, tanto él como Leclerc son conscientes de que Red Bull y Mercedes están más cerca de lo que reflejan los tiempos de este viernes, y que la batalla por la pole del sábado promete decidirse por apenas unas centésimas.