Krack no recurre a excusas para explicar el bajón de Aston Martin F1

Sin duda alguna, el equipo de Silverstone fue la gran sorpresa en las primeras carreras del curso, de hecho, consiguieron seis podios totalmente inesperados incluso para ellos mismos. Sin embargo, es una realidad que en las últimas semanas el AMR23 ha dado un paso atrás en comparación el resto de monoplazas que luchan por ser la segunda fuerza de la parrilla, por detrás de Red Bull.

Al principio, el Aston Martin destacó como un coche muy rápido en curvas más lentas y, por ello, el mismo Fernando Alonso predijo que sus mejores oportunidades llegarían en Mónaco, Hungría y Singapur. Si bien en Montecarlo se cumplió su previsión, desde de varias carreras con muchas dudas, Hungaroring confirmó las malas noticias para los de color verde.

No obstante, Mike Krack, director de Aston Martin, parece no querer poner excusas ante el bajo rendimiento de un AMR23 del que se esperaba más. El director luxemburgués habló sobre esas palabras del piloto asturiano y explicó el porqué del paso atrás de su escudería.

"En el momento en que Fernando decía eso, obviamente la situación también era otra en términos de competitividad. Creo que mientras tanto, hemos visto que otros equipos se han puesto al día y han añadido un rendimiento a su coche que nosotros no hemos igualado".

"Así que esa es la razón principal por la que hemos retrocedido y por la que hemos sido más lentos de lo que esperábamos". añadió.

Recientemente, también Alonso, dijo que había visto "cosas anormales" desde que Pirelli cambió la construcción de sus neumáticos, dejando entrever que favorecían más a otros equipos. Pero por su parte, Krack, cree que achacar su caída de rendimiento a eso sería evadirse de la realidad.

"Sería una excusa fácil, ¿no? Vemos que hay una pequeña diferencia con estos neumáticos. Pero los cambiaron por seguridad. Y son los mismos para todos. Así que creo que no debemos utilizar eso como una excusa, porque son los mismos neumáticos que tendremos que utilizar en el futuro".

"Así que tenemos que intentar aprender todo lo posible sobre ellos y seguir adelante. Pero creo que sería demasiado fácil decir que son los neumáticos".

Las mejores fotos de Alonso en el último Gran Premio de Hungría 2023 de F1:

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 1 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, en boxes durante la clasificación 2 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 3 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 4 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 5 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 6 / 47 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 7 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 8 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 9 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 10 / 47 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 11 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 12 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 13 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, se pone el casco de protección 14 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin 15 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 16 / 47 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 17 / 47 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 18 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 19 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 20 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, vuelve al garaje 21 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 22 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 23 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 24 / 47 Foto de: Michael Potts / LAT Lando Norris, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, el resto de la parrilla en la salida. 25 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, el resto de la parrilla en la salida. 26 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 27 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 28 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, lucha con Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 29 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 30 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 31 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 32 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, en la parrilla para el himno nacional antes de la salida. 33 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 34 / 47 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 35 / 47 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 36 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, sale del garaje 37 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 38 / 47 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 39 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 40 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 41 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 42 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 43 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, lucha con Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 44 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 45 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, sale de su box tras una parada 46 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 47 / 47 Foto de: Michael Potts / LAT

El límite de gastos, la complejidad de estos coches de efecto suelo y el cambio de fábrica también se han barajado como posibles razones de la caída de rendimiento de Aston Martin y, aunque Krack está de acuerdo en lo segundo, niega que ninguna de esas cosas hayan sido cruciales.

"Estoy de acuerdo en cuanto a que lo de la complicación, totalmente de acuerdo. Los coches son tan complejos que no basta con añadirles carga aerodinámica".

"Tienes que ver todas las características, tienes que darle efecto a la carga del suelo y cosas así. Así que creo que se ha vuelto muy, muy complicado mejorar el rendimiento. Y no es sólo una compensación de carga aerodinámica. También hay muchos problemas de equilibrio".

"Sobre el límite de costes, de nuevo, usarlo como excusa creo que a estas alturas de la temporada es un poco extraño. Pero no es nuestro caso, así que intentaremos seguir mejorando el coche. Tenemos que entender esas limitaciones para trabajar en ellas y traer piezas en las próximas carreras".

Sobre si el cambio a su nueva y fabulosa fábrica había ralentizado algunos procesos, el director luxemburgués fue claro y conciso: "No, no lo creo. Y de nuevo, no queremos poner excusas".

Ahora toca mirar al futuro. Una vez reconocido el problema, tocaría encontrar la solución (algo que aseguran haber hecho ya) y más tarde empezar a introducir piezas nuevas en el AMR23 para mejorar su rendimiento y volver a la lucha por los podios.

¿Cuándo llegarán esas actualizaciones? Aunque Mike Krack no lo tiene claro, sí admite que seguramente irán llegando carrera a carrera divididas en pequeños paquetes de novedades.

"Creo que Monza es especial, así que no haremos demasiados experimentos allí. Pero creo que llevaremos algo a todas las carreras e intentaremos abordar paso a paso cada problema".

"No puedo decir realmente cuando llegarán, porque vamos a sacar más datos mañana [en Spa]", concluyó Mike Krack, director de Aston Martin, que tras sus últimos malos resultados han visto como Ferrari y también McLaren se acercan muy peligrosamente a su tercera posición en la clasificación de constructores.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!