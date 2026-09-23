Dall'Igna reconoce que el rendimiento de Ducati en Austria fue "mediocre"

Aunque Ducati llegaba con expectativas altas a Austria, la visita a Spielberg fue un varapalo para la casa de Borgo Panigale. Las motos rojas tenían en el Red Bull Ring uno de sus grandes bastiones; no en vano, habían ganado 9 carreras en las últimas 10 ediciones del gran premio. Sin embargo, en esta temporada 2026 de MotoGP tan abierta, no lograron colar a ninguna Desmosedici en el podio.

La referencia volvió a ser Marc Márquez, que el sábado en la Sprint había terminado segundo, aunque aprovechándose de la caída final de Pedro Acosta. Sin embargo, el español tuvo que lidiar el domingo con problemas de frenos en su GP26, lo cual arruinó todas sus posibilidades de finalizar en el Top 3, mientras el 'Tiburón de Mazarrón' ganaba con la KTM por delante de las Aprilia de Jorge Martín, Marco Bezzecchi y Ai Ogura.

Por detrás, Pecco Bagnaia pudo experimentar una mejoría durante el fin de semana para finalizar séptimo, en una carrera larga en la que las Ducati no lucieron, con Fermín Aldeguer octavo, Fabio Di Giannantonio noveno y Alex Márquez fuera de carrera por una caída. Así, culminaron un GP torcido desde el principio, según varios pilotos por el neumático trasero de Michelin con carcasa reforzada, aunque Bagnaia o 'Diggia' no compraron esa teoría.

Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, es consciente de que la actuación de Ducati en el Red Bull Ring estuvo por debajo de lo esperado, y así lo ha expresado en su habitual resumen postcarrera. "Este campeonato está demostrando que todo gira en torno a la imprevisibilidad absoluta: está siendo una temporada 2026 trepidante, en la que prácticamente nada, o casi nada, se puede dar por sentado", empezó escribiendo en su perfil de LinkedIn.

"Cada Gran Premio se desarrolla como un capítulo distinto, a menudo rompiendo con la narrativa de la carrera anterior, y contando una magnífica historia que probablemente se mantendrá en vilo hasta el último momento. En un circuito en el que todo el mundo esperaba que fuéramos los protagonistas, sin duda nos costó mucho, y eso quedó claro para todos".

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

"Enhorabuena a nuestros rivales por una victoria largamente esperada y totalmente merecida. Desde un punto de vista deportivo, es imposible no sentirse conmovido por el momento y el contexto en el que la lograron", siguió, dando la enhorabuena a KTM.

El reputado ingeniero veneciano analizó después la actuación de Márquez: "Concluimos un fin de semana complicado con Marc ofreciendo un rendimiento sólido, como siempre, a pesar de tener que lidiar con problemas técnicos que comprometieron su carrera. Tras las sesiones del sábado por la mañana, sinceramente creíamos que podríamos haber conseguido más. Sin embargo, a partir de la carrera Sprint, aunque conseguimos asegurar el segundo puesto, quedó claro que sería una tarea difícil".

"De hecho, el domingo incluso se nos escapó el podio debido a un problema al principio de la carrera que provocó que Marc se saliera de la pista, cayera al final del grupo de cabeza y se viera obligado a una remontada inesperada. Fue una verdadera lástima, ya que su ritmo estaba a la altura de los mejores. Al final se logró un quinto puesto, con un rendimiento en general mediocre por parte de todas nuestras motos, a pesar de tratarse de un circuito en el que siempre habíamos dominado", continuó, haciendo referencia al fallo de frenos para el vigente campeón.

"En este campeonato, la capacidad de aguantar y mantener la concentración también es crucial, para no rendirse nunca, incluso cuando uno está lejos del podio, con el fin de sumar puntos valiosos que son tan importantes, dadas las circunstancias. Pecco terminó en séptimo lugar: un buen resultado que es señal de resistencia y orgullo. Ha trabajado bien durante todo el fin de semana, lo que supone un cambio de rumbo respecto a las últimas carreras. Al fin y al cabo, estamos hablando de un campeón del mundo que se merece más, pero lo importante era dar un primer paso, y estoy convencido de que vendrán más en las próximas carreras. ¡Vamos, Ducati!", cerró, comentando la mejoría del italiano.