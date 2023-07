Aston Martin advierte: han descubierto sus problemas, pero llevará tiempo

Después de arrancar la temporada como el claro segundo mejor coche, solo por detrás de Red Bull, en las últimas pruebas Aston Martin se ha quedado estancado y a menudo se ha visto superado por otros rivales de la zona media. Y mientras todos se preguntan cómo ha podido pasar, el director Mike Krack confirma que han descubierto las debilidades de su coche... pero no será posible arreglarlo a corto plazo.

Este jueves, en la previa del GP de Bélgica 2023 que pondrá fin a la primera parte de la temporada antes de las vacaciones de verano, a Krack le preguntaron por dónde era bueno Aston Martin antes y está sufriendo ahora. "Creo que son muchas pequeñas cosas", lamentó. "Son muchas cosas las que tenemos. Hemos aprendido mucho en las últimas semanas sobre lo que es bueno y lo que no es tan bueno. Pero siempre es complejo, porque hay diferentes circuitos, otros equipos también rinden de manera diferente y no hay referencias fijas".

"Y siempre se necesita un tiempo para identificar realmente dónde están tus puntos débiles, y también en comparación con cómo era tu coche antes. Así que siempre es mucho, hay un montón de cosas en juego, y realmente a la hora de tratar de identificar una tras otra creo que hemos dado buenos pasos en las últimas una o dos semanas en términos de identificarlo. Pero llevar a cabo las modificaciones necesarias llevará un tiempo", advirtió.

Después de la cita de este fin de semana en Spa-Francorchamps, la F1 tendrá que esperar tres semanas sin carreras hasta el GP de Países Bajos de finales de agosto, pero el reglamento obliga a cerrar las fábricas durante 14 días de la pausa veraniega y por tanto el margen no es tan grande como pueda parecer.

Cuando le señalaron que al principio el AMR23 parecía bueno en curvas lentas y ahora lo contrario, Krack admitió que se han tomado malas decisiones a la hora de cambiar el monoplaza: "Sí, la forma en que hemos desarrollado el coche. Y es que es muy complejo, porque cambias una cosa, pero nunca cambias una cosa y todo lo demás está bien. Siempre tienes efectos secundarios cuando haces cambios. Y tienes que sopesar si usas, por ejemplo, una pieza que tenga más carga aerodinámica pero que tenga un carácter diferente, o viceversa. Y creemos que en una o dos situaciones no hemos tomado la decisión correcta".

Esa revelación llevó a la pregunta de si esas decisiones incorrectas eran por configuración o desarrollo, y Krak dijo: "Creo que a ambas".

Mientras todos los equipos admiten que una cosa es introducir mejoras y otra configurar el coche para cada fin de semana, Krack explica que incluso el campeón Max Verstappen, que domina con mano de hierro el mundial, descubriría problemas en su todopoderoso coche: "Para ser sincero, creo que todos los equipos tienen esos problemas. Sí, no creo que haya una mejora que simplemente la pongas, saques el coche a pista y sea más rápido. Peroestoy seguro de que si le preguntas a Max, también te dirá que tiene problemas de equilibrio".

Sin embargo, y pese a que cunde el pesimismo general, Aston Martin no pierde la esperanza de solucionar sus problemas, aunque lleven tiempo: "Tenemos mucha confianza. Porque, como he dicho, nos ha llevado un par de semanas identificar los problemas. Y también confirmarlos, porque vas a un circuito y tienes problemas, vas a otro, y los problemas son un poco diferentes, y entonces no lo sabes".

"Así que siempre hay que esperar un poco para no tomar una dirección errónea, porque entonces solo pondrás piezas en el coche por ponerlas. Y eso no es lo que queremos hacer. Pero confiamos en que lo que podamos hacer en las próximas carreras nos proporcionará mejoras".

Hablando del tiempo en el que espera una recuperación, contestó: "Creo que serán un par de carreras, porque entre identificar y tratar de dar los pasos adecuados, fabricar las piezas en las cantidades necesarias y demás, serán un par de semanas, no será sencillo".