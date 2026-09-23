La solución que propone Alonso para que los F1 "vuelvan a parecer coches de carreras"

Fernando Alonso lleva prácticamente desde que empezó la temporada señalando qué no le convence de la nueva Fórmula 1. En Bakú, sin embargo, el asturiano fue un paso más allá: esta vez no se limitó a explicar el problema, sino que puso encima de la mesa una posible solución. Y aunque pueda parecer contradictoria, pasa por tener menos potencia eléctrica, pero durante más tiempo, para que los monoplazas vuelvan a acelerar y frenar como él entiende que debería hacerlo un coche de carreras.

El piloto de Aston Martin insiste en que su desencanto con los actuales monoplazas no nace únicamente de la falta de competitividad de su equipo. Alonso conduce habitualmente todo tipo de maquinaria entre grandes premios —desde karts hasta coches de rally, el Aston Martin Valkyrie o antiguos Fórmula 1— y asegura que la diferencia con los actuales F1 es evidente.

"En todos los coches que conduzco, para ir rápido es natural: frenas más tarde, aceleras antes, tomas más riesgos y vas aprendiendo durante el proceso", explicó este miércoles antes del Gran Premio de Azerbaiyán.

"En cada vuelta vas cada vez más rápido porque conoces mejor el coche y sus límites. Es puro instinto de pilotaje. Con el reglamento actual no sucede así. Tienes que pensar mucho antes de conducir porque todo está programado por el reglamento, la ingeniería, las simulaciones... Hay mucha menos diversión conduciendo estos coches".

Alonso resumió después su queja con una frase que lleva al extremo lo que siente al volante: "No hay ninguna otra categoría del automovilismo en la que tengas que conducir lento para ir rápido".

Y cuando Motorsport.com le preguntó qué cambiaría exactamente, el bicampeón del mundo entró en terreno técnico: "Para mí, quizás reduciría la potencia máxima de la batería para utilizarla durante períodos más largos", propuso.

La explicación de Alonso apunta directamente a una de las particularidades de los motores introducidos en 2026. Con una aportación eléctrica mucho mayor, los coches disponen de una aceleración inicial muy fuerte en las rectas, pero esa entrega de energía no puede mantenerse indefinidamente.

"Ahora tenemos una aceleración muy rápida y después va cayendo. Entonces atacas la curva de una forma extraña, porque estás levantando y haciendo lift and coast durante los últimos 200 metros", explicó.

Su alternativa sería sacrificar parte de ese pico inicial a cambio de disponer de energía durante más metros.

"Si tienes menos potencia durante más tiempo, la gráfica de velocidad parecerá la de un coche de carreras. Llegarás a la curva a tu velocidad máxima, y no alcanzarás la velocidad máxima en mitad de la recta", argumentó.

Alonso quiere que la F1 vuelva a premiar el instinto

La propia Fórmula 1 ya ha empezado a moverse en una dirección similar. Después de los problemas de gestión energética detectados durante los primeros meses del nuevo reglamento, FIA, F1, equipos y motoristas acordaron modificar progresivamente el equilibrio entre el motor de combustión y el componente eléctrico en 2027 y 2028.

Pero para Alonso la cuestión va más allá de una cifra concreta. Lo que quiere recuperar es una sensación que considera básica en cualquier coche de competición: que cuanto más ataques, más rápido puedas ir.

De hecho, el español cree que algunos de los mejores circuitos del calendario han perdido buena parte de aquello que los hacía especiales con los monoplazas actuales.

"Silverstone, un circuito increíble, ya no es divertido. Spa fue casi embarazoso al pasar por Eau Rouge; Suzuka, la 130R... Hay circuitos que este año han sido asesinados", lamentó.

Alonso sí separa esa crítica de la situación global del campeonato. Reconoce que la Fórmula 1 vive uno de sus mejores momentos como espectáculo, con nuevos aficionados y grandes eventos, hasta el punto de asegurar que él mismo iría encantado como espectador a carreras como Miami.

Su frustración aparece cuando baja la visera. "Quizás desde el cockpit, detrás del volante, especialmente si conduces otras categorías o conociste otros Fórmula 1, hay un poco de frustración", reconoció.

Y Alonso no se guarda esas impresiones únicamente para los micrófonos. Según explicó, mantiene esta conversación de manera habitual con Stefano Domenicali, Mohammed Ben Sulayem y los propios equipos.

"No tengo toda la información. Tenemos que confiar en el deporte", matizó sobre su propuesta.

Pero después de meses explicando qué no le gusta de los Fórmula 1 de 2026, en Bakú Alonso dejó al menos una idea concreta sobre cómo empezar a solucionarlo: menos potencia de golpe para poder volver a ir, paradójicamente, más rápido cuando realmente importa.