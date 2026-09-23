Verstappen, contundente contra las sprint: "No me despiertan ninguna emoción"

El calendario de la Fórmula 1 presentado para la temporada 2027 parece lógico en lo que respecta a la secuencia de grandes premios, pero algunas de las elecciones para las carreras al sprint han causado sorpresa.

La F1 no solo ha decidido aumentar el número a 10 —lo cual era inevitable desde el punto de vista comercial—, sino que los lugares elegidos también resultan interesantes. La primera cita en Bahrein y la última de la temporada en Abu Dhabi, por ejemplo, se han designado ambas como fines de semana con formato sprint.

Eso es bastante llamativo en sí mismo, aunque la elección de Mónaco como sede de una carrera corta causó aún más sorpresa en el paddock. Sergio Pérez declaró este miércoles en Bakú que no se lo esperaba, y que solo se enteró de la noticia a través de las reacciones sin tapujos de otros pilotos.

"Me enteré a través de nuestro grupo de [WhatsApp], la verdad. Había algunos comentarios allí", dijo entre risas el piloto de Cadillac. "¡Había bastante movimiento en el grupo! No presté mucha atención, más allá de lo que ocurría ahí. Y eso se queda en el grupo, como te puedes imaginar".

Pérez reveló que la carrera sprint de Mónaco fue un tema candente de debate en el grupo de WhatsApp de los pilotos de F1. Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Oficialmente, los pilotos han reaccionado de forma dispar ante la carrera sprint de Mónaco. Sí, la prueba será una procesión, pero esta decisión sí que llevará la emoción de la clasificación a las calles del Principado por partida doble.

Aunque eso suene atractivo, tendrá consecuencias significativas en la forma en que los pilotos preparan su fin de semana de carrera. Al pasear junto a la pista, es fácil ver cómo los pilotos suelen dejar cierto margen durante la FP1 y se van acercando cada vez más a los muros en curvas como Tabac y la Piscina durante la última sesión de entrenamientos.

Esa escalada hacia el clímax definitivo del sábado por la tarde desaparecerá con el formato sprint, mientras que también será muy cuestionable cuánto riesgo querrán asumir los pilotos en la qualy corta. Por ejemplo, si tienes que luchar para salir de la SQ1 y conseguir el 12º o el 13º puesto en la parrilla, ¿cuál es la recompensa? Dado que los adelantamientos son prácticamente imposibles, esa 13ª posición de salida normalmente no dará puntos, por lo que para la mayoría de los pilotos será más importante no sufrir un accidente el viernes.

"Quizá te arriesgues un poco menos", admitió Arvid Lindblad, piloto de Racing Bulls. "Si estás en la P15, quizá no te esfuerces tanto, pero los equipos punteros siempre tendrán que darlo todo. Creo que simplemente significará que no puedes prepararte tan bien como te gustaría de cara a la clasificación. Simplemente tienes que salir de tu zona de confort un poco antes durante el fin de semana".

Max Verstappen no se anda con esos análisis. Su reacción es breve pero clara: al cuatro veces campeón del mundo no le gustan los fines de semana al sprint y nunca le gustarán, independientemente de dónde se celebren.

Verstappen afirma que las carreras sprint no le despiertan emoción alguna, independientemente del lugar en que se celebren Foto: Erik Junius

"Sí, más carreras sprint… Personalmente, no me entusiasman, pero entiendo los motivos que hay detrás, por supuesto", declaró el neerlandés en Bakú. "Aporta más acción a lo largo del fin de semana, así que sí, participaremos… Pero, en mi caso, siempre pienso en la carrera larga y ahí es donde centro mi atención".

Por encima de todo, Verstappen considera que una carrera sprint le quita emoción a lo que los aficionados verán el domingo, algo que resulta aún más predecible en Mónaco: dos carreras sin muchos adelantamientos.

"En cuanto a la carrera sprint en Mónaco, sí, será el mismo escenario que el de la carrera principal, ¿no?", indicó. "Es decir, estás emocionado por la salida y luego no puedes adelantar. Es bastante sencillo".

Cuando se le preguntó si estaba sorprendido por la elección de Mónaco, el holandés subrayó que no le importa dónde se celebren las carreras sprint y que simplemente participa porque forma parte de su trabajo.

"No lo sé. A mí, sinceramente, no me importa dónde se celebren las carreras sprint", afirmó. "Simplemente participo y, por supuesto, intentas dar lo mejor de ti mismo. Pero no me despierta ninguna emoción especial ganar o no una carrera sprint. Desde que era niño, uno espera con ilusión el Gran Premio. Normalmente se celebra un domingo o, a veces, un sábado", refiriéndose a que la carrera principal de Bakú se celebra este año un sábado.

La F1 no ha elegido Bakú para albergar una carrera sprint desde 2023 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Lindblad, por su parte, añadió que el trazado urbano de Azerbaiyán sería perfecto para una carrera sprint. Se trata de un circuito en el que la clasificación es entretenida y donde es posible adelantar.

"Esta debería ser una carrera sprint, sería increíble", afirmó el piloto de Racing Bulls. "Al fin y al cabo, es un circuito en el que se puede adelantar, y la esencia misma de una carrera sprint es la idea de una prueba a toda velocidad y con adelantamientos. Creo que esta debería serlo". Cabe recordar que Bakú no acogerá ninguna carrera sprint ni en 2026 ni en 2027.