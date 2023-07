Russell pide responsabilidad a la FIA si finalmente llueve en Spa

George Russell dijo que podría repetirse aquel insufrible Gran Premio de Bélgica 2021, en el que ni tan siquiera se disputó la carrera debido a la lluvia que provocó una visibilidad muy mala.

Además, la muerte del joven holandés Dilano van 't Hoff en una carrera de la FRECA en Spa a principios de este mismo mes, puso más de relieve la seguridad de esta pista en mojado.

Tras ese accidente, la GPDA escribió a la FIA solicitando ser informada del resultado de cualquier investigación y también preguntaron qué se podía hacer para mejorar la seguridad en el circuito, tanto para la Fórmula 1 como para otras categorías.

"En este momento estamos en constante comunicación con la FIA tras el trágico fallecimiento de Dilano en FRECA", dijo Russell cuando Motorsport.com le preguntó al respecto.

"Las dos preguntas son: ¿Es Spa lo suficientemente seguro? Y luego están las condiciones. Creo que el hecho es que el automovilismo siempre será peligroso cuando se va a estas velocidades".

"Si tuvieras que hacer una clasificación de riesgo de todos los circuitos, seguro que Spa es uno de los primeros, junto a Yeda y Mónaco por ejemplo, incluso Suzuka hasta cierto punto".

"Entonces cuando tienes la combinación del clima, es muy desafiante. Es la visibilidad, no tenemos visibilidad en absoluto, y la forma en que lo describo para tratar de dar una perspectiva es conducir por la autopista bajo una lluvia torrencial y apagar los limpiaparabrisas, eso es realmente lo que se siente al volante", añadió el británico.

"Así que [no hay] realmente ninguna solución a corto plazo. Personalmente creo que Spa es lo suficientemente seguro, pero necesitamos encontrar una solución para la visibilidad en mojado".

Russell subrayó que la GPDA no ha pedido futuros cambios en la zona de Eau Rouge.

"Hemos hablado de ello, y creo que entre todos hemos llegado a la conclusión de que no creemos que lo necesite. Obviamente han hecho muchos progresos con la escapatoria, así que eso es probablemente lo más importante".

George Russell también indicó que al menos en uno o dos de los tres días de acción este fin de semana, podrían verse comprometidos por el tiempo.

"Creo que, afortunadamente, el tiempo pinta mejor el domingo", dijo. "Así que creo que seguirá adelante. Pero tras los últimos acontecimientos, creo que la FIA tiene que ser responsable con sus decisiones en lo que respecta a la seguridad cuando se trata de la visibilidad".

"Sabemos cuál era la situación hace dos años. No queremos que se encadene como quizás ocurrió entonces. Pero como he dicho, vamos a necesitar algunas decisiones responsables y realistas".

"Todos queremos correr, todo el mundo quiere correr. Pero cuando vas por esa recta a más de 200 km/h y no puedes ver 50 metros delante de ti, habrá incidentes. Así que sí, tienen una gran responsabilidad este fin de semana", añadió el de Mercedes.

Cuando se le preguntó si creía que los coches podrían correr con el tipo de lluvia que se vio en Spa durante las actividades del jueves, dijo: "Bueno, creo que hace dos años fue una decisión rápida suspender la carrera. Creo que para un solo coche de F1, las condiciones son suficientemente seguras, pero el problema llega cuando tienes 20 coches en pista a la vez".

"Cualquiera que vaya de la tercera posición hacia atrás, no puede ver nada. Estás hablando de 20, 30 o 40 metros. Y sentí como el incidente que ocurrió en la FRECA era realmente cuestión de tiempo que algo así sucediera".

"Los pilotos no van a fondo en la recta porque no pueden ver, alguien es embestido por detrás, y luego hay un coche en medio de la pista. Así que, obviamente, que se cancele una carrera no es perfecto para nadie, pero no queremos ver otro gran incidente como el que acabamos de ver".

El piloto británico subrayó que los pilotos mantienen una buena relación con la FIA a la hora de discutir sobre asuntos de seguridad: "Para ser sincero, creo que ahora que yo llevo tres años en este puesto, hay más interacciones entre nosotros como pilotos y la FIA", dijo.

"Y sin duda quieren escuchar nuestras opiniones, exponer nuestras perspectivas desde el volante, no sólo para tratar de mejorar la F1, sino el automovilismo en su conjunto".

"Así que sí, por supuesto, como he dicho, siempre va a ser peligroso, pero tenemos que seguir trabajando en ello".

"Pero el hecho es que no vamos a encontrar una solución para la mala visibilidad probablemente en los próximos años. Es un reto, no es nada fácil. Y temo un poco por las categorías junior. Creo sinceramente que no se debería permitir que la F3 tuviera 30 coches en pista a la vez, en ningún momento, ni siquiera en condiciones de seco. Y de nuevo, siento que es cuestión de tiempo que ocurra un gran incidente en ese sentido también", concluyó el de Mercedes.