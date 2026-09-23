Piastri admite que tiene que reinventarse en la F1: McLaren "lo está dando todo" por ayudarle

Hay pilotos que necesitan encontrar unas décimas en el coche. Oscar Piastri, en cambio, lleva buena parte de 2026 buscando también otra versión de sí mismo.

El australiano todavía no ha conseguido que los nuevos Fórmula 1 se adapten de forma natural a una manera de pilotar que durante sus primeras temporadas le permitió ganar carreras y pelear por un Mundial. Y después de un complicado Gran Premio de España en Madrid, Piastri ha reconocido abiertamente en Bakú dónde está parte del problema: muchas de las cosas que siempre le habían funcionado al volante simplemente han dejado de hacerlo.

"Los coches de este año son bastante diferentes a los que teníamos anteriormente y muchas de las cosas que me habían funcionado en el pasado realmente no parecen funcionar este año", explicó.

No es una revelación completamente nueva para McLaren. Andrea Stella ya había señalado después de Madrid que Piastri todavía está "conduciendo y pensando" con el MCL40, en lugar de reaccionar de manera puramente instintiva, algo que termina reflejándose directamente en el cronómetro.

Y Madrid volvió a exponer esa diferencia. El coche tenía velocidad —Lando Norris consiguió la pole—, pero Piastri terminó séptimo en clasificación después de una sesión en la que nunca logró sentirse completamente cómodo y reconoció que le había resultado difícil extraer la vuelta cuando realmente importaba.

"El progreso no es lineal", admitió este miércoles. "Siempre vas a encontrar cosas que funcionan, vas a seguir algunos caminos que no funcionan y todavía estamos bastante en esa fase".

"El pasado fin de semana el coche finalmente era rápido, pero de nuevo fue muy difícil sacar el tiempo por vuelta de él. Probablemente esa sea la principal cuestión".

Porque el problema de Piastri no parece estar únicamente en encontrar un reglaje concreto. El nuevo reglamento ha cambiado las referencias sobre las que construyó su pilotaje durante sus primeros años en Fórmula 1 y ahora está teniendo que buscar otras.

"Se trata de intentar encontrar cosas diferentes que sí funcionen. Siento que estamos progresando, pero no es tan sencillo como encontrar una dirección y que esa dirección te funcione siempre".

"Necesitas adaptarte constantemente y cambiar cosas, y eso es parte de lo que hace difícil encontrar una solución, porque la solución siempre es ligeramente diferente".

McLaren aumenta sus esfuerzos para ayudar a Piastri

El equipo tampoco está esperando a que la respuesta aparezca por sí sola. Stella había adelantado que McLaren estaba dedicando más recursos de ingeniería a ayudar a Piastri a encontrar un equilibrio que le permita volver a conducir de manera intuitiva, y el propio australiano confirmó en Bakú que ha notado ese esfuerzo alrededor suyo.

"Definitivamente he sentido que estamos poniendo todo lo que podemos para intentar mejorar, y eso ha sido bueno", afirmó.

Piastri explicó, sin embargo, que el tiempo disponible durante un fin de semana obliga a seleccionar con precisión qué probar. "No puedes simplemente probar cosas al azar", señaló, antes de valorar positivamente la reacción del equipo.

"Creo que ha sido una respuesta muy buena por parte del equipo para intentar mejorar las cosas tan rápido como podamos. Siento que estoy recibiendo mucho apoyo".

McLaren lleva meses intentando encontrar esa llave. Stella ya había explicado durante el verano que el estilo especialmente limpio de Piastri, muy efectivo con los anteriores coches y con mucho agarre, no estaba encajando igual de bien con unos monoplazas de 2026 que tienen menos carga aerodinámica y neumáticos más estrechos.

Piastri, en cualquier caso, no cree que el problema sea permanente.

"Estoy convencido de que vamos a progresar", aseguró. La dificultad está en hacerlo mientras cada fin de semana sigue contando: "Intentas equilibrar aprender y probar cosas que quizá no sean necesariamente la manera más rápida de dar una vuelta con intentar sumar puntos y conseguir buenos resultados".

Una especie de laboratorio a 300 km/h en el que equivocarse también cuesta posiciones. "Confío en que puedo encontrar una manera, y estamos encontrando maneras. Simplemente habrá fines de semana en los que se verá mejor que en otros".

Porque el objetivo final no es que Piastri aprenda a pensar más mientras conduce. Es justamente el contrario: conseguir que llegue el momento en el que ya no tenga que hacerlo.