Verstappen no siente la necesidad de tener rivales en la F1

Desde mitad de la pasada temporada y en este inicio de 2023, Max Verstappen se ha acostumbrado a clasificar en las primeras posiciones de la parrilla y dominar las carreras de principio a fin, sin tener que luchar en pista con ninguno de sus rivales en ningún momento, ni tan siquiera con su actual compañero de equipo, Sergio Pérez.

Debido a ello, muchos expertos y aficionados han cuestionado últimamente la calidad de sus triunfos en la máxima categoría del automovilismo y las comparaciones con otros campeones del mundo son constantes.

En la previa del Gran Premio de Bélgica 2023, el piloto neerlandés fue preguntado precisamente por ello y, en contra de lo que muchos pensaban y esperaban, confirmó que prefería ganar con carreras de autogestión que luchando en pista: "Me gustan las carreras en solitario", admitió.

En cuanto a si sería mejor ganar carreras peleando con otros pilotos, el de Red Bull fue muy claro al decir que seguramente sería beneficioso para la Fórmula 1, pero que personalmente su única meta era tratar de aumentar esa brecha que ya parece insalvable: "Para la categoría sí. Pero por mi parte y la del equipo, trabajamos para hacer que la brecha sea más grande. Ese es nuestro objetivo".

"No me importa competir en pista [contra otros pilotos], ya he hecho muchas carreras en mi vida. Y además, no es necesario que tengas que hacer eso en cada carrera", dijo para zanjar el asunto.

Centrándose más en el RB19 y en una comparación directa con su también dominante RB18 de la pasada campaña, Max Verstappen admitió que el actual monoplaza del equipo de Milton Keynes era mucho más completo, además de ser más fácil para gestionar para los ingenieros y para sí mismo en cuanto al pilotaje se refiere.

"Es mejor que el año pasado, también es probablemente un poco más fácil de configurar. Tiene un buen equilibrio, sinceramente. Quiero decir, está claro que algunas carreras son mejores que otras. Por ejemplo, incluso el fin de semana pasado, el sábado no estaba contento y luego, el domingo, obviamente sí lo estaba".

"Hay muchas cosas a las que hay que prestar atención para optimizar realmente todo", concluyó el actual líder de la clasificación de pilotos con 281 puntos, 110 unidades más que su máximo perseguidor, su compañero Checo Pérez.

El ganador del GP de Hungría: Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

