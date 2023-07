Alonso: "Veo cosas que son un poco anormales desde Silverstone"

Los nuevos neumáticos Pirelli de la Fórmula 1, con una construcción revisada y más dura, estaba prevista para 2024, pero la marca italiana aceleró su introducción para el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone con el fin de hacer frente a los crecientes niveles de carga aerodinámica sin aumentar las presiones mínimas.

Aunque el consenso general en el paddock era que el cambio no suponía una gran diferencia en el orden de la parrilla, Fernando Alonso está convencido de que ha tenido un impacto. "Estamos a una décima de McLaren, así que no es tan malo como parece", dijo tras la clasificación de este sábado en Hungaroring, donde clasificó octavo. "Pero sí, tenemos que mejorar, no hay duda de que hemos dado un paso atrás en las últimas carreras, y todo el mundo ha dado un paso adelante".

Recuerda lo que pasó en la clasificación del GP de Hungría de F1: Pole bomba (atómica) de Hamilton en Hungría sobre Verstappen; Alonso, 8º

"También es una coincidencia que, [desde que] llegaron los nuevos neumáticos Pirelli en Silverstone, hay un par de equipos que están luchando más, y otro par de equipos que están muy contentos con el coche ahora. No somos sólo nosotros, creo que Red Bull ha sido claramente golpeado con esos neumáticos, han estado delante en cada clasificación y en cada carrera, y ahora ni siquiera están en la pole", añadió a continuación.

"Sergio Pérez está luchando por estar entre los 10 primeros. En Silverstone creo que Max Verstappen estuvo solo tres segundos por delante de Lando Norris [en carrera]. Así que veo las cosas un poco anormales desde Silverstone".

Preguntado sobre si sus pensamientos sobre los neumáticos estaban motivados por los resultados o por sus sensaciones con el monoplaza, el asturiano añadió: "Ambas cosas. Creo que puedes sentir el coche un poco diferente con los neumáticos. Pero como he dicho, a veces es difícil ser neutral".

"Obviamente, no hemos mejorado mucho el coche en comparación con los principales rivales. Ahora, todos los jueves tenemos las piezas nuevas de todos los equipos. Así que es muy fácil ver qué equipos traen más al gran premio. Pero si miro atrás, Red Bull, después de ser primero y segundo en todos los entrenamientos, clasificaciones y carreras, ahora creo que este fin de semana [no lo han sido] en ninguna de las sesiones. Creo que han perdido rendimiento desde Silverstone, eso es un hecho".

Tras clasificarse en la novena posición en Silverstone, el bicampeón del mundo fue el octavo más rápido en Budapest este sábado, cuando se cumplen 20 años de su primera victoria en un gran premio con Renault. "Estaba contento con el coche", dijo al ser preguntado por Motorsport.com sobre su qualy de Hungaroring. "Hicimos algunos cambios en la clasificación y me sentí bien, me sentí rápido".

"Y el tiempo medio [de distancia] con la pole ha sido de cuatro o cinco décimas, y hoy es de cuatro décimas, así que ha sido una clasificación normal para nosotros. Pero obviamente [con] siete coches [por delante] de nosotros. Así que creo que aunque ha sido una qualy normal para nosotros, ha sido excepcional para algunos de nuestros rivales. Así que en cuanto a resultados, no ha sido un gran sábado", finalizó el ovetense.