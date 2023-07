Mercedes pide que se cambie una regla del límite de costes de la F1

Mientras la FIA sigue investigando las cuentas del gasto de los equipos en 2022, durante el fin de semana del Gran Premio de Hungría se supo que se ha enviado una nueva ronda de preguntas a algunas de las principales escuderías para tener una situación más clara.

Eso se suma a uno de los grandes temas de debate actuales, que es cuánto se benefician varios equipos al utilizar partes de su negocio ajenas a la F1 para progresar con su escudería en las carreras.

Aunque algunos de los abusos más evidentes en ese ámbito se han eliminado con la publicación de una directiva técnica (TD45) que prohíbe la transferencia de propiedad intelectual de empresas ajenas a la F1 a los equipos fuera del límite de costes, sigue habiendo algunas zonas grises.

Por eso el director de Mercedes, Toto Wolff, cree que, a partir del próximo ciclo de reglas que entra en juego en 2026, se debe establecer una nueva normativa que impida a las escuderías jugar con el personal que comparte tiempo entre los equipos de F1 y otros proyectos.

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre lo difícil que es para la FIA vigilar adecuadamente esas áreas de negocio ajenas a la F1 para asegurarse de que los equipos no obtienen una ventaja injusta, Wolff dijo: "Creo que es muy difícil, porque algunos de los grandes equipos tienen miles de personas en varios proyectos, comerciales y no comerciales".

Toto Wolff director y CEO de Mercedes-AMG

"Con nosotros es un poco más fácil, porque lo tenemos todo en una sola entidad. Así puedes ver que los empleados están todos en el mismo sitio, y puedes ver a quién se ha atribuido o no. Se vuelve más complejo cuando tienes varias filiales".

"Nunca he tenido reparos en decir que, con la normativa de 2026, deberíamos deshacernos de todo eso en general".

Y aunque las áreas de negocio de tecnología aplicada de los equipos son una buena fuente de ingresos, Wolff cree que tiene más valor garantizar que el límite de costes sea sólido y que haya un mayor grado de separación.

"En el mundo real, es todo un reto porque obtenemos ingresos y dinero con nuestros proyectos de ingeniería", añade.

"Significa que no podríamos asignar a una persona que está trabajando en la F1, ni siquiera por un minuto, en algo que no sea F1. Pero creo que es lo correcto para el deporte decir: esto es F1, esto no es F1".

"Y en el momento en que alguien dedique 10 segundos a un proyecto de F1, debería estar de lleno en la F1. Es sin duda el camino que tenemos que seguir".