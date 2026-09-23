Hadjar: "No sé cuánto dura mi contrato con Red Bull F1, y no me importa"

Isack Hadjar vuelve este fin de semana al volante de un Fórmula 1 en Bakú. Tras perderse tres carreras por una lesión en la muñeca, el piloto de Red Bull vuelve a estar listo para competir. Al mismo tiempo, se ha confirmado oficialmente la renovación de su contrato hasta 2027; sin embargo, parece que ni siquiera el propio corredor francés sabe exactamente cuánto tiempo se extenderá su nuevo contrato.

"Es bueno volver en estas condiciones", declaró Hadjar este miércoles a los medios, entre los que se encontraba Motorsport.com, en Bakú. Su última carrera fue en Hungría, antes del parón veraniego: "Parece que haya pasado mucho tiempo". Por eso, está deseando volver a la competición.

Al ser preguntado por su estado de salud, Hadjar explicó que su muñeca está "lo suficientemente bien como para pilotar". Por lo tanto, para él, la movilidad sin restricciones no es el factor decisivo. Según sus propias palabras, sigue sufriendo dolor, pero considera que el esfuerzo en el cockpit es aceptable.

El franco-argelino detalló que sufrió una pequeña fractura en la parte exterior de la muñeca. No fue necesaria una operación. En su lugar, esperó a que el proceso de curación se desarrollara de forma natural: "Seguirá doliendo durante un tiempo", opina. A la vez, la muñeca ya tiene la fuerza suficiente para soportar el esfuerzo. Antes de su regreso, realizó un ensayo en el simulador, que le salió bien y le dio mayor seguridad.

Llama la atención que, ante la pregunta concreta de qué había hecho para sufrir la lesión, Hadjar no entrara en detalles. En lugar de explicar cómo se produjo el accidente, se limitó a hablar exclusivamente de la fractura, la rehabilitación y la resistencia de su muñeca.

Marc Márquez le desaconsejó correr

Hadjar calificó las últimas semanas como frustrantes. Echaba de menos la competición. "Cuando te retiras, te das cuenta de que la vida es un poco monótona y aburrida. Simplemente quieres volver".

Además, también tuvo que reducir el ritmo de entrenamiento debido a la lesión. "Las sesiones de entreno no fueron especialmente divertidas, porque prácticamente no podía hacer nada con el brazo izquierdo", afirma.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La cosa se puso curiosa cuando le preguntaron por su conversación con Marc Márquez. Hadjar confirmó que habló con el vigente campeón de MotoGP tras su lesión, como ya había revelado previamente. A la pregunta de qué le había aconsejado el #93, la respuesta fue de lo más concisa: "¡Que no corriera!"

El propio Hadjar desconoce la duración de su contrato

Además de su regreso, en Bakú también se habló del futuro de Hadjar, tras confirmarse la renovación de su contrato para 2027. Pero ante la pregunta de si se trata de un contrato de un año o de varios, el joven talento de 21 años no supo dar una respuesta clara.

"No he hablado de eso en absoluto", comentó un Hadjar que deja las negociaciones en manos de su equipo. "Hablo en la pista, y ya está. Así que fue muy sencillo". A la pregunta de si el contrato abarca varios años, Hadjar respondió: "La verdad es que no lo sé. No me importa. Si eres bueno, te quedas, y eso es todo".

Por su parte, el galo no se fija ningún objetivo concreto de resultados para su regreso en Bakú. "El coche es competitivo y solo quiero estar en plena lucha con los chicos que tengo delante. Eso es todo". También descarta que el equipo le haya impuesto posibles restricciones tras su lesión. No se le han prohibido actividades de forma general, y de hecho, el propio Hadjar quiere ser más prudente en el futuro: "La próxima vez simplemente seré más prudente. Quizá me proteja y ya está. Son cosas que pasan. No tengo cinco años, solamente tengo que pensármelo dos veces antes de hacer algo", cerró.