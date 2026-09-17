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Red Bull cambia su discurso sobre Lawson tras sus actuaciones como sustituto de Hadjar

Mekies asegura que Lawson ha superado las expectativas desde que sustituyó a Hadjar y destaca su enorme evolución desde su corta etapa en Red Bull en 2025.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Red Bull Racing

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Laurent Mekies ha valorado de forma muy positiva el rendimiento de Liam Lawson desde que asumió el volante del Red Bull RB22 en sustitución de Isack Hadjar. El jefe del equipo destacó la rapidez con la que el neozelandés se ha adaptado a un nuevo entorno en plena temporada y aseguró que sus actuaciones han estado por encima de lo que esperaban.

"Creo que ha hecho un trabajo muy bueno. Creo que todos sabemos lo difícil que es dar el salto a otro equipo, a otro coche, en mitad de la temporada, pero creo que lo ha hecho superando con creces nuestras expectativas", afirmó Mekies.

Tras sus dos carreras de 2025 como compañero de Max Verstappen, Red Bull tomó la decisión de mantener al piloto neozelandés en 2026 en Racing Bulls, pero a principios de campaña empezaron a sonar rumores que decían que este sería su último curso. Sin obstante, sus últimas apariciones en Red Bull pueden haberlo cambiado todo.

Mekies admite que Lawson ha respondido con resultados sólidos en su regreso al equipo.

"En Madrid sumó unos puntos muy importantes con el sexto puesto. Hizo lo mismo en Zandvoort y en Monza habría conseguido algo similar de no ser por el toque con Nico Hulkenberg y los daños en el alerón delantero", explicó.

Relacionado:

El máximo responsable del equipo de Milton Keynes también comparó este rendimiento con el complicado inicio que Lawson vivió durante las dos primeras carreras de la temporada 2025 y reconoció una evolución evidente desde entonces.

"Así que creo que ha hecho un trabajo excelente; de nuevo, un panorama muy diferente al de las dos primeras carreras de 2025, cuando estaba en el equipo, así que estamos agradecidos y contentos con ello".

"Creo que ha seguido creciendo como piloto y se muestra muy tranquilo en el coche, está muy concentrado. Sin duda, también ha logrado mantener las cosas sencillas en su forma de interactuar con el equipo y en cómo aborda su propio rendimiento y el del coche", dijo.

Esa simplicidad en el enfoque es, precisamente, uno de los aspectos que más valora Mekies. A su juicio, Lawson está construyendo una base muy sólida sobre la que aún puede seguir progresando como piloto de Fórmula 1.

"Así pues, se centra en lo esencial. Intenta hacer bien lo básico y le está funcionando; por supuesto, con más tiempo al volante, quizá se pueda alcanzar otro nivel de refinamiento. Pero creo que ese enfoque es muy, muy sólido", concluyó el director de Red Bull en la F1.

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