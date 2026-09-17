Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Audi abre la puerta a vender más acciones de su equipo de F1, con un matiz

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Audi abre la puerta a vender más acciones de su equipo de F1, con un matiz

Lanzan un serio aviso a Russell: "Ahora es el número 2 de Mercedes"

Fórmula 1
Fórmula 1
Lanzan un serio aviso a Russell: "Ahora es el número 2 de Mercedes"

Hamilton desmiente que presione a Ferrari F1 para sustituir a miembros clave

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Hamilton desmiente que presione a Ferrari F1 para sustituir a miembros clave

Verstappen se sorprendió incluso a sí mismo en el 'Max vs 100'

General
General
Verstappen se sorprendió incluso a sí mismo en el 'Max vs 100'

El WRC cerrará el 2026 en Cerdeña tras la cancelación de Arabia Saudí

WRC
WRC
Rally de Arabia Saudí
El WRC cerrará el 2026 en Cerdeña tras la cancelación de Arabia Saudí

Márquez: "Estoy empezando a disfrutar"

MotoGP
MotoGP
GP de Austria
Márquez: "Estoy empezando a disfrutar"

Martín: "Me he recuperado bastante bien, voy a afrontar el fin de semana como si fuera normal"

MotoGP
MotoGP
GP de Austria
Martín: "Me he recuperado bastante bien, voy a afrontar el fin de semana como si fuera normal"

Acosta: "No podemos pensar en ganar aquí, aunque sería bonito para cerrar el ciclo con KTM"

MotoGP
MotoGP
GP de Austria
Acosta: "No podemos pensar en ganar aquí, aunque sería bonito para cerrar el ciclo con KTM"
Fórmula 1 GP de España

Audi abre la puerta a vender más acciones de su equipo de F1, con un matiz

Audi no descarta vender más acciones de su equipo de Fórmula 1, pero siempre que mantenga el control del proyecto deportivo.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El consejero delegado de Audi, Gernot Dollner, ha dejado abierta la puerta a la llegada de nuevos inversores para su proyecto de Fórmula 1 mediante la venta de más acciones del equipo, aunque ha subrayado que la marca alemana no tiene intención de perder el control de la escudería.

En declaraciones a Auto Motor und Sport, Dollner explicó que la actual estructura accionarial, en la que Audi mantiene la mayoría mientras Qatar participa como socio, permite la entrada de nuevos accionistas en el futuro. Sin embargo, insistió en que no hay ninguna urgencia para dar ese paso.

"La estructura que hemos creado, con la participación de Qatar y nosotros como accionista mayoritario, lo permite. Pero no vemos la necesidad de actuar precipitadamente en este momento", dijo el CEO de Audi. 

Y aclaró: "Si lo hacemos, será con un plazo de tiempo muy claro y adecuado, mediante un proceso estructurado".

Gernot Dollner también reveló que el interés por formar parte del proyecto es elevado: "Estamos recibiendo numerosas consultas de posibles inversores. El interés es muy alto, puedo asegurarlo. Pero si damos ese paso, nos someteremos a un proceso estructurado".

Pese a la posibilidad de abrir el capital a nuevos socios, Dollner fue tajante al asegurar que Audi conservará el control de la gestión deportiva. Según explicó, la Fórmula 1 requiere una estructura de mando clara y no puede gestionarse con un modelo de decisiones compartidas entre numerosos accionistas.

"No se puede dirigir la Fórmula 1 mediante un proceso de gestión democrático. Aquí se necesita la confianza de los socios para que digan: 'Nombrad un equipo directivo para gestionar este equipo de carreras'. Debe haber un liderazgo único que obviamente no consulte a todos los accionistas sobre cada paso que hay que dar", explicó.

Más sobre Audi en la F1:

Objetivo: luchar por el título a partir de 2030

Más allá de la estructura accionarial, Dollner reafirmó la hoja de ruta deportiva de Audi en su desembarco en la Fórmula 1. El objetivo es comenzar a subir al podio a partir de 2028 y convertirse en aspirante al Campeonato del Mundo en 2030.

"Queremos ser un retador, después un competidor y luego un candidato al título", resumió.

Dollner considera que el equipo avanza en la dirección adecuada en estos momentos, aunque reconoce que el camino no estará exento de dificultades.

"La tendencia general es positiva. Pero también sufriremos contratiempos. Ya los hemos tenido esta temporada, pero lo más importante es que tenemos un objetivo claro y nos mantenemos firmes en él", aseguró.

Finalmente, reiteró la confianza de Audi en la estrategia establecida desde el inicio del proyecto: "Con la estructura que hemos elegido, estamos en una posición sólida. Seguiremos este plan sin cambio alguno".

Te podría interesar:
Gabriel Bortoleto, Audi

Gabriel Bortoleto, Audi

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Lanzan un serio aviso a Russell: "Ahora es el número 2 de Mercedes"

Mejores comentarios
Más de
Juanjo Sáez

Red Bull cambia su discurso sobre Lawson tras sus actuaciones como sustituto de Hadjar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Red Bull cambia su discurso sobre Lawson tras sus actuaciones como sustituto de Hadjar

Vídeos: Verstappen arrasa en el reto contra 100 rivales en karting

Karting
Karting
Vídeos: Verstappen arrasa en el reto contra 100 rivales en karting

Vowles protege a Sainz y Albon tras Madring: "Es nuestra responsabilidad"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Vowles protege a Sainz y Albon tras Madring: "Es nuestra responsabilidad"
Más de
Audi

Antonelli, primer ganador de F1 en Madring con la suerte del campeón

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Antonelli, primer ganador de F1 en Madring con la suerte del campeón

Así queda el mundial de F1 tras Madring: puntos y posiciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Así queda el mundial de F1 tras Madring: puntos y posiciones

Así os contamos la primera carrera de la historia de la F1 en Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Así os contamos la primera carrera de la historia de la F1 en Madring

Últimas noticias

Audi abre la puerta a vender más acciones de su equipo de F1, con un matiz

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Audi abre la puerta a vender más acciones de su equipo de F1, con un matiz

Lanzan un serio aviso a Russell: "Ahora es el número 2 de Mercedes"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Lanzan un serio aviso a Russell: "Ahora es el número 2 de Mercedes"

Hamilton desmiente que presione a Ferrari F1 para sustituir a miembros clave

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Hamilton desmiente que presione a Ferrari F1 para sustituir a miembros clave

Verstappen se sorprendió incluso a sí mismo en el 'Max vs 100'

General
Misc General
Verstappen se sorprendió incluso a sí mismo en el 'Max vs 100'