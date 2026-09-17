Audi abre la puerta a vender más acciones de su equipo de F1, con un matiz

El consejero delegado de Audi, Gernot Dollner, ha dejado abierta la puerta a la llegada de nuevos inversores para su proyecto de Fórmula 1 mediante la venta de más acciones del equipo, aunque ha subrayado que la marca alemana no tiene intención de perder el control de la escudería.

En declaraciones a Auto Motor und Sport, Dollner explicó que la actual estructura accionarial, en la que Audi mantiene la mayoría mientras Qatar participa como socio, permite la entrada de nuevos accionistas en el futuro. Sin embargo, insistió en que no hay ninguna urgencia para dar ese paso.

"La estructura que hemos creado, con la participación de Qatar y nosotros como accionista mayoritario, lo permite. Pero no vemos la necesidad de actuar precipitadamente en este momento", dijo el CEO de Audi.

Y aclaró: "Si lo hacemos, será con un plazo de tiempo muy claro y adecuado, mediante un proceso estructurado".

Gernot Dollner también reveló que el interés por formar parte del proyecto es elevado: "Estamos recibiendo numerosas consultas de posibles inversores. El interés es muy alto, puedo asegurarlo. Pero si damos ese paso, nos someteremos a un proceso estructurado".

Pese a la posibilidad de abrir el capital a nuevos socios, Dollner fue tajante al asegurar que Audi conservará el control de la gestión deportiva. Según explicó, la Fórmula 1 requiere una estructura de mando clara y no puede gestionarse con un modelo de decisiones compartidas entre numerosos accionistas.

"No se puede dirigir la Fórmula 1 mediante un proceso de gestión democrático. Aquí se necesita la confianza de los socios para que digan: 'Nombrad un equipo directivo para gestionar este equipo de carreras'. Debe haber un liderazgo único que obviamente no consulte a todos los accionistas sobre cada paso que hay que dar", explicó.

Objetivo: luchar por el título a partir de 2030

Más allá de la estructura accionarial, Dollner reafirmó la hoja de ruta deportiva de Audi en su desembarco en la Fórmula 1. El objetivo es comenzar a subir al podio a partir de 2028 y convertirse en aspirante al Campeonato del Mundo en 2030.

"Queremos ser un retador, después un competidor y luego un candidato al título", resumió.

Dollner considera que el equipo avanza en la dirección adecuada en estos momentos, aunque reconoce que el camino no estará exento de dificultades.

"La tendencia general es positiva. Pero también sufriremos contratiempos. Ya los hemos tenido esta temporada, pero lo más importante es que tenemos un objetivo claro y nos mantenemos firmes en él", aseguró.

Finalmente, reiteró la confianza de Audi en la estrategia establecida desde el inicio del proyecto: "Con la estructura que hemos elegido, estamos en una posición sólida. Seguiremos este plan sin cambio alguno".

Gabriel Bortoleto, Audi Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images