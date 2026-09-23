Norris encuentra en el Hypercar de McLaren una ayuda inesperada para la F1

A veces, para encontrar algo que te haga más rápido en un Fórmula 1 hay que bajarse de un coche F1. Eso es, al menos, lo que ha descubierto Lando Norris después de cambiar por un día su habitual monoplaza por el MCL-HY, el Hypercar con el que McLaren prepara su desembarco en el Mundial de Resistencia en 2027.

Apenas unas horas después de terminar el Gran Premio de España en Madrid, el vigente campeón del mundo puso rumbo a Portimão para participar en el desarrollo del nuevo prototipo de la marca de Woking. Y aunque la experiencia alimentó inevitablemente las especulaciones sobre una futura participación del británico en las 24 Horas de Le Mans, Norris asegura que había otra razón para subirse al coche: aprender.

"Para mí también es bueno ir y probar otros coches. Muchas veces también sirve para poder probar cosas. Hay cosas que puedo probar en un coche diferente que me ayudan en la Fórmula 1", explicó Norris este miércoles en Bakú.

Porque, pese a tratarse de dos máquinas radicalmente diferentes, el británico considera que salir de su entorno habitual le permite experimentar con estilos, soluciones y sensaciones que posteriormente puede intentar aprovechar cuando vuelve a su verdadero hábitat.

"Todo lo que hago, incluso cuando conduzco otros coches, siempre es para intentar aprender cosas. Entender diferentes estilos, aprender de los otros pilotos que conocí allí y ver qué puedo incorporar para ayudarme a conducir mejor este fin de semana", añadió.

De hecho, una de las cosas que más sorprendió al campeón del mundo fue descubrir que, en determinados aspectos, el Hypercar ofrece incluso un abanico mayor de posibilidades que un Fórmula 1 actual.

"El nivel de detalle al que llegan es bastante increíble. Y, en algunas situaciones, tienen mucho más margen para hacer cosas con el coche de lo que nosotros tenemos permitido en Fórmula 1", señaló.

"Por mucho que pienses que en F1 puedes hacer lo que quieras, no es exactamente así".

Norris compara el Hypercar con la "F1 de la vieja escuela"

Lando Norris, McLaren Foto de: McLaren

Norris destacó especialmente las posibilidades que existen a la hora de trabajar con la electrónica y la configuración del prototipo, hasta el punto de encontrar cierto paralelismo con una época mucho menos restrictiva de la Fórmula 1.

"Con la forma en la que puedes cambiar las herramientas y configurar el propio coche, en Fórmula 1 estás bastante más limitado de lo que puedes hacer con el Hypercar en términos de electrónica y todas estas cosas".

"Es bastante interesante ver lo que puedes hacer. Es un poco más como la Fórmula 1 de la vieja escuela, cuando era más un 'todo vale' con lo que podías hacer, y eso está bien".

Naturalmente, las sensaciones al volante tampoco son comparables. Norris describió al MCL-HY como un coche "bastante pesado", con considerablemente menos carga aerodinámica que su F1, aunque suficientemente rápido como para mantener intacta la diversión.

Y todo ello dentro de un programa que, por ahora, sigue siendo precisamente eso: una oportunidad para probar algo diferente y sumar herramientas a su pilotaje en Fórmula 1.

Porque cuando se le preguntó si aquel test podía ser el primer paso hacia una participación en Le Mans ya en 2027, Norris dejó la puerta abierta al futuro, pero marcó una línea roja muy clara.

"Todo mi foco sigue estando en la F1, y siempre lo estará. Nunca sacrificaré nada de la Fórmula 1 por otra cosa", aseguró.

"Si existe una oportunidad y las cosas pueden cuadrar, quizá, pero no sé si será el año que viene, dentro de dos, tres o cuatro años. No tengo ni idea. No es algo en lo que haya estado pensando, pero sí es algo que me gustaría hacer en el futuro".

Por ahora, por tanto, el Hypercar no le aleja de la Fórmula 1. Más bien al contrario. Como resumió el propio Norris, estas experiencias le permiten "aprender y estar más concentrado" cuando regresa a su "trabajo real": pilotar en F1.