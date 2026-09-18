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Horarios del GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú: ¡de jueves a sábado!

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Horarios del GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú: ¡de jueves a sábado!

Mira y apunta los horarios para jueves, vieres y sábado en el GP de Azerbaiyán 2026 de Fórmula 1 en Bakú y la forma de verlo todo en directo por TV u online.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Después del estreno del GP de España en Madring, la caravana de la Fórmula 1 se desplaza hasta Bakú, donde se disputará la 15ª carrera de la temporada 2026, con horarios muy diferentes a los habituales, la que los entrenamientos libres serán el jueves, la clasificación el sábado y la carrera el domingo.

¡Apunta los horarios para no perderte nada y cómo ver todo en televisión!

Azerbaijan Horarios del GP de Azerbaiyán (Bakú) de F1  2026 en España Azerbaijan

Sesión Día Hora

Entrenamientos Libres 1 

 Jueves 24 de septiembre 10:30h - 11:30h

Entrenamientos Libres 2 

 Jueves 24 de septiembre 14:00h - 15:00h

Entrenamientos Libres 3 

Viernes 25 de septiembre

 10:30h - 11:30h

Clasificación de Bakú

Viernes 25 de septiembre

 14:00h

Carrera de Bakú (51vueltas)

Sábado 26 de sepriembre

 13:00h

Como gran novedad, la acción en pista en Bakú comenzará el jueves con dos sesiones de entrenamientos, una a las 10:30h de la mañana y otra a las 14:00h del mediodía, mientras que la tercera práctica será el viernes a las 10:30h.

La primera sesión de fuego real será el sábado a las 14:00h, cuando se dispute la sesión de clasificación que confeccionará la parrilla de salida para el sábado, sí, para el sábado, ya que debido a una festividad, la carrera arrancará a las 13:00h en hora de España, mientras que en horario local serán las 15:00h.

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Azerbaijan Horarios del GP de Azerbaiyán (Bakú) de F1 en Latam Mexico Argentina

  • A qué hora es la clasificación del GP de Azerbaiyán de F1 en Latinoamérica: viernes a las 06:00h en México, 07:00h en Colombia, 08:00h en Venezuela y 09:00h en Argentina
  • A qué hora es la carrera del GP de Azerbaiyán de F1 en Latinoamérica: sábado a las 05:00h en México, 06:00h en Colombia, 07:00h en Venezuela y 08:00h en Argentina

Al ser unos horarios diferentes y más tempranos, los aficionados de Latinoamérica lo sufrirán es especial, ya que la clasificación será a las 06:00h en México o a las 09:00h para territorio argentino.

Para ver la carrera de Sergio Pérez, los mexicanos deberán despertarse el sábado a las 05:00h de la mañana, mientras que en Argentina, para ver a Franco Colapinto, tendrán que madrugar un poco menos, concretamente a las 08:00h.

Cómo ver en directo el GP de Azerbaiyán de F1 en España y Latam

Para ver la Fórmula 1 de forma legal este año, al igual que ocurrirá con el GP de Azerbaiyán 2026, en España habrá que sintonizar DAZNF1 a través de las múltiples formas que existen. En cambio, en Latam dependen mayormente de Disney+, aunque hay excepciones, tal y como puedes comprobar a continuación:

País o países

Canal de tele donde ver el GP de Azerbaiyán

España Spain

DAZN F1 (Clasificación 14:00h, carrera 13:00h)

Costa Rica Costa Rica

Belice Belize

El Salvador El Salvador

Disney+ Premium

(Qualy 06:00h, carrera 05:00h)

Panamá Panama

Colombia Colombia

Perú Peru

Ecuador Ecuador

Disney+ Premium

(Qualy 07:00h, carrera 06:00h)

México Mexico

FOX Sports México / FOX Sports Premium

(Qualy 06:00h, carrera 05:00h)

Venezuela Venezuela

Bolivia Bolivia

Puerto Rico Puerto Rico

República Dominicana Dominican Republic

Chile Chile

Disney+ Premium

(Qualy 08:00h, carrera 07:00h)

Argentina Argentina

Disney+ Premium

(Qualy 09:00h, carrera 08:00h)

Uruguay Uruguay

Paraguay Paraguay

Disney+ Premium

(Qualy 09:00h, carrera 08:00h)

Circuito urbano de Bakú, sede del GP de Azerbaiyán 2026 de F1

El debut de Bakú en el calendario de la Fórmula 1 tuvo lugar en 2016 como GP de Europa, pero solo un año después pasó a albergar el GP de Azerbaiyán, hasta el día de hoy.

El trazado se caracteriza por la cercanía de los muros a la pista, que hacen que sea un gran reto para los pilotos, ya que cualquier error se paga muy caro, especialmente en clasificación, donde más hay que arriesgar. Pese a ser un urbano, cuenta con una espectacular recta principal en la que los adelantamientos son factibles.

El circuito cuenta con 20 curvas (8 a derechas y 12 a izquierdas) y 6.003 km de longuitud, por lo que para completar la carrera y llegar a los 306,049 kilómetros los pilotos completan 51 vueltas en total.

Carrera GP de Azerbaiyán Azerbaijan
Lugar Bakú, Azerbaiyán
Nombre de la pista Circuito urbano de Bakú
Distancia de carrera 51 vueltas / 306,049 kilómetros
Sentido de la marcha En sentido contrario a las agujas del reloj
Curvas 20 (8 a derechas y 12 a izquierdas)
Longitud de la pista 6.003 km
Lugar de salida del 'poleman' Derecha

Qué pilotos han ganado ya el GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú y todas las estadísticas

En las nueve ediciones que se han llevado a cabo en Bakú como GP de Europa o de Azerbaiyán de F1, solo dos pilotos han conseguido ganar en más de una ocasiones, concretamente dos veces, esos son Sergio PérezMax Verstappen.

Mientras que Nico Rosberg, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y Oscar Piastri han conseguido un triunfo cada uno en Bakú.

En las pole position sin embargo domina Charles Leclerc, que pese a sus cuatro poles no ha ganado nunca en territorio azerbaiyano. 

En podios, Sergio Pérez es quien más destaca con cinco, por tres de Sebastian Vettel, Max VerstappenGeorge Russell.

Todas las estadísticas:

Los récords de la F1 en Bakú

Récord de la pole Monaco Charles Leclerc
Ferrari

1:30.203

 2023
Mejor vuelta en carrera Monaco Charles Leclerc
Ferrari

1:43.009

 2019

Últimos polemen y ganadores del GP de Azerbaiyán de la F1

Año Pole position Victoria
2025 Netherlands Max Verstappen Netherlands Max Verstappen
2024 Monaco Charles Leclerc Australia Oscar Piastri
2023 Monaco Charles Leclerc Mexico Sergio Pérez
2022
 Monaco Charles Leclerc Netherlands Max Verstappen
2021
 Monaco Charles Leclerc Mexico Sergio Pérez
2019 Finland Valtteri Bottas Finland Valtteri Bottas
2018 Germany Sebastian Vettel United Kingdom Lewis Hamilton
2017 United Kingdom Lewis Hamilton Australia Daniel Ricciardo
2016 Germany Nico Rosberg Germany Nico Rosberg

Así llegan los mundiales de F1 al GP de Azerbaiyán 2026 en Bakú

Andrea Kimi Antonelli llega al GP de Azerbaiyán 2026 con una amplia ventaja de 81 puntos en el campeonato de pilotos sobre su compañero George Russell, mientras que Mercedes también tiene un buen margen al frente del mundial de constructores, gracias a sus 503 puntos, frente a los 358 de su máximo perseguidor, Ferrari.

Campeonato de pilotos de F1 2026 antes de Bakú (haz click aquí para ver toda la tabla)

Pos Piloto Puntos
1 A. AntonelliMercedes 292
2 G. RussellMercedes 211
3 L. HamiltonFerrari 191
4 L. NorrisMcLaren 186
5 C. LeclercFerrari 167
6 M. VerstappenRed Bull 145
7 O. PiastriMcLaren 120
8 I. HadjarRed Bull 71
9 L. LawsonRacing Bulls 59
10 P. GaslyAlpine 41

Mundial de constructores de F1 2026 antes de Bakú 

Pos Equipos Puntos
1 Mercedes 503
2 Ferrari 358
3 McLaren 306
4 Red Bull 230
5 Racing Bulls 77
6 Alpine 68
7 Haas F1 21
8 Audi 17
9 Williams 11
10 Aston Martin 3
11 Cadillac 0

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