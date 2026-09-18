Horarios del GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú: ¡de jueves a sábado!
Mira y apunta los horarios para jueves, vieres y sábado en el GP de Azerbaiyán 2026 de Fórmula 1 en Bakú y la forma de verlo todo en directo por TV u online.
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Después del estreno del GP de España en Madring, la caravana de la Fórmula 1 se desplaza hasta Bakú, donde se disputará la 15ª carrera de la temporada 2026, con horarios muy diferentes a los habituales, la que los entrenamientos libres serán el jueves, la clasificación el sábado y la carrera el domingo.
¡Apunta los horarios para no perderte nada y cómo ver todo en televisión!
Horarios del GP de Azerbaiyán (Bakú) de F1 2026 en España
|Sesión
|Día
|Hora
|
Entrenamientos Libres 1
|Jueves 24 de septiembre
|10:30h - 11:30h
|
Entrenamientos Libres 2
|Jueves 24 de septiembre
|14:00h - 15:00h
|
Entrenamientos Libres 3
|
Viernes 25 de septiembre
|10:30h - 11:30h
|
Clasificación de Bakú
|
Viernes 25 de septiembre
|14:00h
|
Carrera de Bakú (51vueltas)
|
Sábado 26 de sepriembre
|13:00h
Como gran novedad, la acción en pista en Bakú comenzará el jueves con dos sesiones de entrenamientos, una a las 10:30h de la mañana y otra a las 14:00h del mediodía, mientras que la tercera práctica será el viernes a las 10:30h.
La primera sesión de fuego real será el sábado a las 14:00h, cuando se dispute la sesión de clasificación que confeccionará la parrilla de salida para el sábado, sí, para el sábado, ya que debido a una festividad, la carrera arrancará a las 13:00h en hora de España, mientras que en horario local serán las 15:00h.
Horarios del GP de Azerbaiyán (Bakú) de F1 en Latam
- A qué hora es la clasificación del GP de Azerbaiyán de F1 en Latinoamérica: viernes a las 06:00h en México, 07:00h en Colombia, 08:00h en Venezuela y 09:00h en Argentina
- A qué hora es la carrera del GP de Azerbaiyán de F1 en Latinoamérica: sábado a las 05:00h en México, 06:00h en Colombia, 07:00h en Venezuela y 08:00h en Argentina
Al ser unos horarios diferentes y más tempranos, los aficionados de Latinoamérica lo sufrirán es especial, ya que la clasificación será a las 06:00h en México o a las 09:00h para territorio argentino.
Para ver la carrera de Sergio Pérez, los mexicanos deberán despertarse el sábado a las 05:00h de la mañana, mientras que en Argentina, para ver a Franco Colapinto, tendrán que madrugar un poco menos, concretamente a las 08:00h.
Cómo ver en directo el GP de Azerbaiyán de F1 en España y Latam
Para ver la Fórmula 1 de forma legal este año, al igual que ocurrirá con el GP de Azerbaiyán 2026, en España habrá que sintonizar DAZNF1 a través de las múltiples formas que existen. En cambio, en Latam dependen mayormente de Disney+, aunque hay excepciones, tal y como puedes comprobar a continuación:
|País o países
|
Canal de tele donde ver el GP de Azerbaiyán
|
España
|
DAZN F1 (Clasificación 14:00h, carrera 13:00h)
|
Costa Rica
Belice
El Salvador
|
Disney+ Premium
(Qualy 06:00h, carrera 05:00h)
|
Panamá
Colombia
Perú
Ecuador
|
Disney+ Premium
(Qualy 07:00h, carrera 06:00h)
|
México
|
FOX Sports México / FOX Sports Premium
(Qualy 06:00h, carrera 05:00h)
|
Venezuela
Bolivia
Puerto Rico
República Dominicana
Chile
|
Disney+ Premium
(Qualy 08:00h, carrera 07:00h)
|
Argentina
|
Disney+ Premium
(Qualy 09:00h, carrera 08:00h)
|
Uruguay
Paraguay
|
Disney+ Premium
(Qualy 09:00h, carrera 08:00h)
Circuito urbano de Bakú, sede del GP de Azerbaiyán 2026 de F1
El debut de Bakú en el calendario de la Fórmula 1 tuvo lugar en 2016 como GP de Europa, pero solo un año después pasó a albergar el GP de Azerbaiyán, hasta el día de hoy.
El trazado se caracteriza por la cercanía de los muros a la pista, que hacen que sea un gran reto para los pilotos, ya que cualquier error se paga muy caro, especialmente en clasificación, donde más hay que arriesgar. Pese a ser un urbano, cuenta con una espectacular recta principal en la que los adelantamientos son factibles.
El circuito cuenta con 20 curvas (8 a derechas y 12 a izquierdas) y 6.003 km de longuitud, por lo que para completar la carrera y llegar a los 306,049 kilómetros los pilotos completan 51 vueltas en total.
|Carrera
|GP de Azerbaiyán
|Lugar
|Bakú, Azerbaiyán
|Nombre de la pista
|Circuito urbano de Bakú
|Distancia de carrera
|51 vueltas / 306,049 kilómetros
|Sentido de la marcha
|En sentido contrario a las agujas del reloj
|Curvas
|20 (8 a derechas y 12 a izquierdas)
|Longitud de la pista
|6.003 km
|Lugar de salida del 'poleman'
|Derecha
Qué pilotos han ganado ya el GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú y todas las estadísticas
En las nueve ediciones que se han llevado a cabo en Bakú como GP de Europa o de Azerbaiyán de F1, solo dos pilotos han conseguido ganar en más de una ocasiones, concretamente dos veces, esos son Sergio Pérez y Max Verstappen.
Mientras que Nico Rosberg, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y Oscar Piastri han conseguido un triunfo cada uno en Bakú.
En las pole position sin embargo domina Charles Leclerc, que pese a sus cuatro poles no ha ganado nunca en territorio azerbaiyano.
En podios, Sergio Pérez es quien más destaca con cinco, por tres de Sebastian Vettel, Max Verstappen y George Russell.
Los récords de la F1 en Bakú
|Récord de la pole
| Charles Leclerc
Ferrari
|
1:30.203
|2023
|Mejor vuelta en carrera
| Charles Leclerc
Ferrari
|
1:43.009
|2019
Últimos polemen y ganadores del GP de Azerbaiyán de la F1
|Año
|Pole position
|Victoria
|2025
|Max Verstappen
|Max Verstappen
|2024
|Charles Leclerc
|Oscar Piastri
|2023
|Charles Leclerc
|Sergio Pérez
|2022
|Charles Leclerc
|Max Verstappen
|2021
|Charles Leclerc
|Sergio Pérez
|2019
|Valtteri Bottas
|Valtteri Bottas
|2018
|Sebastian Vettel
|Lewis Hamilton
|2017
|Lewis Hamilton
|Daniel Ricciardo
|2016
|Nico Rosberg
|Nico Rosberg
Así llegan los mundiales de F1 al GP de Azerbaiyán 2026 en Bakú
Andrea Kimi Antonelli llega al GP de Azerbaiyán 2026 con una amplia ventaja de 81 puntos en el campeonato de pilotos sobre su compañero George Russell, mientras que Mercedes también tiene un buen margen al frente del mundial de constructores, gracias a sus 503 puntos, frente a los 358 de su máximo perseguidor, Ferrari.
Campeonato de pilotos de F1 2026 antes de Bakú (haz click aquí para ver toda la tabla)
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|A. AntonelliMercedes
|292
|2
|G. RussellMercedes
|211
|3
|L. HamiltonFerrari
|191
|4
|L. NorrisMcLaren
|186
|5
|C. LeclercFerrari
|167
|6
|M. VerstappenRed Bull
|145
|7
|O. PiastriMcLaren
|120
|8
|I. HadjarRed Bull
|71
|9
|L. LawsonRacing Bulls
|59
|10
|P. GaslyAlpine
|41
Mundial de constructores de F1 2026 antes de Bakú
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|Mercedes
|503
|2
|Ferrari
|358
|3
|McLaren
|306
|4
|Red Bull
|230
|5
|Racing Bulls
|77
|6
|Alpine
|68
|7
|Haas F1
|21
|8
|Audi
|17
|9
|Williams
|11
|10
|Aston Martin
|3
|11
|Cadillac
|0
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