A qué hora son la FP1 y FP2 de F1 en el GP de Austria y cómo ver

Tras una semana de descanso, la Fórmula 1 vuelve a la acción y lo hace en el Red Bull Ring, sede del Gran Premio de Austria 2026, que formará doblete junto a Silverstone. Tras la victoria de Ferrari en Barcelona, lo que pase este fin de semana cobra todavía más interés. Por lo tanto, mira y apunta los horarios para las primeras sesiones de entrenamientos libre este viernes en Spielberg.

¿A qué hora son los Libres 1 (FP1) del GP de Austria 2026?

A qué hora son los Libres 1 de F1 del GP de Austria en España: Viernes 26 de junio a las 13:30h

Tal y como viene siendo habitual en los fines de semana de carrera en Europa, la primera sesión de prácticas, la FP1, empezará a las 13:30 hora local, cuando en la España peninsular sea exactamente la misma hora.

Los Libres 1 de Austria durarán 60 minutos (una hora) y serán varios los equipos que intentarán aprovecharlos al máximo para probar nuevas piezas.

Los aficionados mexicanos deberán hacer un esfuerzo para ver los Libres 1, ya que en México arrancarán a las 05:30h de la madrugada, mientras que para los argentinos el madrugón será mucho menor; la FP1 iniciará a las 08:30h.

¿A qué hora son los Libres 2 (FP2) del GP de Austria 2026?

A qué hora son los Libres 2 de F1 del GP de Austria en España: Viernes 26 de junio a las 17:00h

Los segundos entrenamientos libres tendrán los horarios más tardíos del GP de Austria, ya que empezarán a las 17:00h y acabarán a las 18:00h en horario español.

En cambio, para los países de Latinoamérica serán horarios más cómodos: los fans de Sergio Pérez en México podrán ver a su pilotos en la FP2 dede las 09:00h de la mañana, mientras que los aficionados argentinos tendrán que conectarse a sus TV a partir de las 12:00h para ver a Franco Colapinto en acción con su Alpine.

¡Aquí también tenemos a las categorías inferiores!: FIA F2 Horarios de F2 y F3 en Austria (ronda de Spielberg) y cómo verlo

Cómo se puede ver por la TV los entrenamientos del viernes del GP de Austria 2026

Cómo se puede ver por TV la FP1 y la FP2 del GP de Austria en España: DAZN F1

Tras un GP de Barcelona-Catalunya que pudo verse en abierto al ser un evento disputado en territorio español, el GP de Austria vuelve a la normalidad, es decir, sólo podrá verse legalmente a a través de DAZN F1, que puede contratarse a través de su propia plataforma de streaming y retransmitirse en cualquier dispositivo.

Para los países de Latinoamérica, los derechos de emisión varían según el país. Por ejemplo, en México la FP1 y la FP2 de Austria se verán por FOX Sports México y FOX Sports Premium. En Argentina, todo se podrá ver por Disney+ o en FOX Sports.

Y obviamente te tenemos que recordar que si no puedes verlo en directo porque estás de vacaciones o tienes cualquier compromiso, en Motorsport.com te contaremos todo con directos, crónicas, noticias, declaraciones y mucho más.

A un solo click, bien para ti y para nosotros

¿Qué pilotos jóvenes estarán en los Libres 1 del GP Austria 2026?

Por segundo gran premio consecutivo, serán varios los pilotos jóvenes que reemplazarán a los pilotos titulares para que los equipos puedan cumplir con la regla de alinear a los pilotos menos experimentados cuatro veces al año (dos por coche).

En Austria, las novedades serán Jak Crawford como reemplazo de Lance Stroll en Aston Martin, Ayumu Iwasa sustituyendo a Liam Lawson en Racing Bulls, Paul Aron por Gabriel Bortoleto en Audi, Luke Browning será quien pilote el Williams de Carlos Sainz, Ryo Hirakawa volverá al Haas F1 en el lugar de Esteban Ocon y, por último, será Charles Leclerc quien se baja de su Ferrari para cederle el asiento a Dino Beganovic.

Estos son los cambios que habrá en los Entrenamientos Libres 1:

Equipo Piloto que participa en FP1 Sustituye a Aston Martin Jak Crawford Lance Stroll Racing Bulls Ayumu Iwasa Liam Lawson Audi Paul Aron Gabriel Bortoleto Williams Luke Browning Carlos Sainz Haas F1 Ryo Hirakawa Esteban Ocon Ferrari Dino Beganovic Charles Leclerc

Así llegaba el Mundial de F1 2026 al GP de Austria

Clasificación del Mundial de pilotos de F1 2026 (pulsa aquí para verla completa):

Clasificación del Mundial de constructores:

Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 262 2 Ferrari 190 3 McLaren 141 4 Red Bull 89 5 Alpine 57 6 Racing Bulls 41 7 Haas F1 21 8 Williams 11 9 Audi 2 10 Aston Martin 1 11 Cadillac